Виктор Файзулин: «Зенит» прет и выглядит очень мощно. Соперников не видно»

отметил мощное выступление на старте этого сезона.

– Не так часто одна команда премьер-лиги забивает в ворота другой 8 мячей. Вы принимали участие в поединке «Зенит» – «Торпедо» в 2014 году, завершившемся со счетом 8:1, и наверняка знаете причину подобных разгромов.

– Во-первых, никто не ожидал такого исхода, думаю, «Зенит» и «Оренбург» в том числе. Полагаю, первые быстрые голы психологически сломали «Оренбург», бразильцы вместе с нашими ребятами поймали кураж, залетало практически все. Бывает такое.

– 8:0 – в первую очередь на радость болельщикам.

– Да, это действительно круто! Но «Оренбургу» тоже не надо посылать голову пеплом, повторюсь, такое бывает. Надо пережить, подумать, что с этим делать, проанализировать пропущенные мячи и двигаться дальше.

– Какая команда визуально сильнее – Адвоката, Спаллетти, Виллаш-Боаша или Семака?

– Сложно сказать. По моим ощущениям, больше всего голевых моментов создавала команда Адвоката. То есть ты выходил на игру и понимал, что у тебя точно будет 4-5 шансов, вопрос в том, сколько получится реализовать. Я не знаю, с каким настроением сейчас ребята выходят на футбольное поле в плане уверенности.

– Сопротивление тогда было принципиально другим.

– Возможно. С уверенностью можно сказать одно: «Зенит» действительно хорош, соперников ему не видно. Мне нравится, что у команды большая обойма, «Зенит» не расслабляется на дистанции, а прет, прет и прет, выглядит очень мощно.

– Неужели у «Зенита» нет конкурентов? ЦСКА?

– ЦСКА ближе всех к «Зениту», значит, да, ЦСКА конкурент, – сказал бывший хавбек петербургской команды.