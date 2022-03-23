Виктор Файзулин: «Не хочется, чтобы чемпионат России стал междусобойчиком. Надеюсь, санкции снимут как можно быстрее»

прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров.

– Вы как человек, выступавший на чемпионате мира, можете сказать, чего лишилась сборная России из-за наложенных ФИФА санкций?

– Это потеря для всех: болельщиков, переживающих за сборную, пацанов, не имеющих возможности сыграть на чемпионате мира. Такого шанса больше может не быть.

– Куда же, на ваш взгляд, в нынешних условиях движется российский футбол? Нас ждут тяжелые времена или есть свет в конце тоннеля?

– Единственный позитивный момент вижу в том, что в топ-клубах будет играть больше русских футболистов. И, естественно, потянется цепочка: ребята из ФНЛ станут переходить на более высокий уровень, появится шанс у молодежи.

Однако, конечно, очень важно играть в еврокубках. Надеюсь, санкции снимут как можно быстрее – не хочется, чтобы чемпионат России стал каким-то междусобойчиком, – сказал бывший хавбек и сборной России.