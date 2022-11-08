Андрей Кобелев: «Женский футбол мне не нравится. Все-таки сам играл в футбол, поэтому представляю»

критически высказался о женском футболе.

«18 тысяч зрителей на финале женского Кубка России? Мне кажется, сейчас женский футбол стараются подтянуть, наверное, в период изоляции нашего спорта. Люди-то любят футбол и хотят смотреть другие виды спорта. В изоляции люди будут ходить на наш спорт.

Нравится ли мне женский футбол? Мне лично не нравится. Почему? Это не потому, что там женщины. Просто я вижу… Все-таки я сам играл в футбол, поэтому представляю. Мне не нравится женский футбол», – сказал экс-главный тренер «Динамо».

4 ноября в Санкт-Петербурге состоялся финал женского Кубка России по футболу, в котором столичный ЦСКА обыграл со счетом 2:1. На матче присутствовало более 18 тысяч болельщиков – это рекорд для российского женского футбола.