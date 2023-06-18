Александр Алаев: «Женский футбол в России развивается, это видно и по качеству игры»

Александр Алаев считает, что женский футбол в России развивается.

Вице-президент РФС, президент Мир РПЛ высказался после победы « » в матче за Winline Суперкубок России над ЦСКА (1:1, 5:4 по пен.).

«Мне очень понравились матч и мероприятие, болельщики пришли, было приятно видеть. Финал получился настоящий, было видно, что команды заряжены на победу. В серии пенальти повезло немного «Зениту», поздравляю их. Заслуженная победа, молодцы.

Хочется сказать, что не так часто я вижу женский футбол, больше смотрю мужской. Мне кажется, что женский футбол развивается, это видно и по качеству игры.

футбол развивать важно, в Европе это сейчас бум. Поэтому очень приятно за коллег, лично за Полину Юмашеву (председатель комитета женского футбола РФС – прим. ред.), потому что большая работа проделана, женский футбол идет в правильном направлении», – сказал .

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