Щенников покинет ЦСКА. Контракт с защитником не продлят

Теги ЦСКА возможные трансферы Георгий Щенников Владимир Федотов Футбол

Георгий Щенников покинет ЦСКА

Московский клуб не будет продлевать контракт с защитником, сообщает инсайдер Иван Карпов. В клубе уже уведомили игрока об этом. 

Тренерский штаб Владимира Федотова не рассчитывает на Щенникова. Клуб готов отпустить игрока бесплатно в зимнее трансферное окно, но тот отказывается уходить. 

31-летний футболист проводит 15-й сезон в составе ЦСКА. За армейцев он провел 390 матчей, забил 10 голов и сделал 15 ассистов. Его контракт действует до конца этого сезона.

С подробной статистикой защитника можно ознакомиться здесь

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5 комментариев

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dudufufu
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Дембель неизбежен
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rigobersong
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Сейчас еще выгораживать будут лысого шарлатана, что Щенников не тянет и дальше по методичке:)
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rigobersong
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Красава Щенников, показал гнилому Федотову кто хозяин в клубе:) Совсем берега попутал так с легендой клуба обойтись, выкинуть в середине чемпионата:) Не знаю, кто этого Федотова покрывает, Уткин на 100% был прав:)
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GadyaCSKA
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А мне он нравится ! Травмы сгубили ((( Армеец !!!
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Yenchik
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Легенда цска
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