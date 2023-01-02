Щенников покинет ЦСКА. Контракт с защитником не продлят

покинет .

Московский клуб не будет продлевать контракт с защитником, сообщает инсайдер Иван Карпов. В клубе уже уведомили игрока об этом.

Тренерский штаб не рассчитывает на Щенникова. Клуб готов отпустить игрока бесплатно в зимнее трансферное окно, но тот отказывается уходить.

31-летний футболист проводит 15-й сезон в составе ЦСКА. За армейцев он провел 390 матчей, забил 10 голов и сделал 15 ассистов. Его контракт действует до конца этого сезона.

С подробной статистикой защитника можно ознакомиться здесь.