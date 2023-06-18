Бразилия готова ждать Анчелотти до 2024-го. «Реал» не отпускает тренера в сборную этим летом

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Футбол

Бразильская конфедерация футбола все больше уверена в сотрудничестве с Карло Анчелотти.

По данным UOL, руководство организации считает, что близко к соглашению с главным тренером «Реала» и могло бы уже его назначить, если бы «Реал» не отказывался отпускать итальянца.

Если мадридцев удастся переубедить, Анчелотти возглавит сборную Бразилии этим летом. В худшем случае CBF готова ждать до 2024 года – тогда истечет срок действия контракта тренера с «Реалом».

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3 комментария

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Velirpa
дайте шанс генералу.
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nautilus
Довольно рискованно так долго играть с временщиком. Да и стопроцентной гарантии, что Карло придется ко двору, нет. Это во многих отношением было бы первым опытом.
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