Бразилия готова ждать Анчелотти до 2024-го. «Реал» не отпускает тренера в сборную этим летом
Бразильская конфедерация футбола все больше уверена в сотрудничестве с Карло Анчелотти.
По данным UOL, руководство организации считает, что близко к соглашению с главным тренером «Реала» и могло бы уже его назначить, если бы «Реал» не отказывался отпускать итальянца.
Если мадридцев удастся переубедить, Анчелотти возглавит сборную Бразилии этим летом. В худшем случае CBF готова ждать до 2024 года – тогда истечет срок действия контракта тренера с «Реалом».
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