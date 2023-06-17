Бразилия сыграла в черной форме впервые в истории – в знак борьбы с расизмом и в поддержку Винисиуса

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига фото сборная Гвинеи товарищеские матчи (сборные) игровая форма Винисиус Жуниор стиль Футбол

Бразилия впервые в истории сыграла в черной форме.

Случилось это в товарищеском матче с Гвинеей (3:1, второй тайм). 

Бразилия вышла на поле в черной форме в знак борьбы с расизмом и в поддержку Винисиуса, который подвергался расизму в матчах Ла Лиги за «Реал».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros

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37 комментариев

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Kanan Jarrus
классная форма, белые расисты раскупят на аукционах и придут в них ухать на матчи реала
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Jan Paskel
Чёт эта карусель слишком сильно раскрутилась, как бы кто не поранился в итоге
+22
-2
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Almaz KENZHEBEKOV
у Винисуса такое тупое лицо
+35
-18
+17
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bel01
Почему НИКТО И НИКОГДА не хейтил Пеле из-за его цвета кожи?
Может, всё дело в Вини, потрясающем футбольном таланте, но гнилейшем человечке?
+17
-6
+11
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Андрей Кастуев
Ответ Kanan Jarrus
классная форма, белые расисты раскупят на аукционах и придут в них ухать на матчи реала
Блестящий коммент! Все так и будет!
На самом деле эти акции а-ля "в чёрном против расизма" попахивают банальным маркетингом и желанием хайпануть на громкой истории оскорбленного Вини.
+12
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+9
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blaugrano
Почему к Винисиусу белого ребёнка приставили?
Что это если не расизм?
+7
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rasul5700
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
у Винисуса такое тупое лицо
он видит твой коммент имей в виду
+8
-2
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Гамарджоба Генацвале
У Милитао слишком белые зубы, а у Ришарлисона волосы.
+4
0
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Velirpa
Ответ bel01
Почему НИКТО И НИКОГДА не хейтил Пеле из-за его цвета кожи? Может, всё дело в Вини, потрясающем футбольном таланте, но гнилейшем человечке?
Пеле не играл в Европе, + Винисиус далеко-далеко не Пеле.
+3
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Черный в черном - это ли не расизм?
+2
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Патрик Бэйтмен
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
у Винисуса такое тупое лицо
Будущий чиновник как ни крути
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Skamar
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
у Винисуса такое тупое лицо
Не то, что у тебя, интеллектуала из Средней Азии
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Не многовато ли чести бестолковому бегунку вицианусу?
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heache
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
у Винисуса такое тупое лицо
а нука свое покажи, кужугетов
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Jlaw
это уже клиника
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Олег Щёголев
Ришарлисон на два стула сразу сел: телом с Вини, но голова все-таки думает.
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Mbest77
Ответ bel01
Почему НИКТО И НИКОГДА не хейтил Пеле из-за его цвета кожи? Может, всё дело в Вини, потрясающем футбольном таланте, но гнилейшем человечке?
Уверен, что Пеле в десятки раз больше оскорбляли (он играл во времена, когда даже в США сегрегация не была отменена). Но ему было чем выделиться на фоне других игроков, в отличии от этой истерички, которая хочет известности «на легке» получить на расовой почве
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Kanan Jarrus
Ответ Bashibuzuck
Да хорош уже эту тему мусолить
принято. сейчас передам редакторам всех ведущих сми мира, чтобы больше не мусолили эту тему
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Гамарджоба Генацвале
Ответ rasul5700
он видит твой коммент имей в виду
Имей ввиду - он имеет вуду.
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Bleck Ridermen
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У барсы долг три лярда, Ля-порта умоляет арабов купить половину барсы, а её фанФРИКи сидят тут сплетничают про Винисиуса , мда это уже не излечить!
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Алекс Кан
Что то когда Роберто Карлоса и много кого хейтили по цвету кожи,никто не делал черных форм
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serb2010
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
у Винисуса такое тупое лицо
Похож на чувака из Не грози южному централу))
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Фут.Боль
А зачем вообще на форму тратились?
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Фут.Боль
Почему жёлтые вставки на форме? Это же цвет бананов.
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Артём Назмутдинов
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
у Винисуса такое тупое лицо
Он тебя расистом назовет))
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