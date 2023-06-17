Бразилия сыграла в черной форме впервые в истории – в знак борьбы с расизмом и в поддержку Винисиуса

Бразилия впервые в истории сыграла в черной форме.

Случилось это в товарищеском матче с Гвинеей (3:1, второй тайм).

вышла на поле в черной форме в знак борьбы с расизмом и в поддержку , который подвергался расизму в матчах за « ».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros

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