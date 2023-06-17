Бразилия сыграла в черной форме впервые в истории – в знак борьбы с расизмом и в поддержку Винисиуса
Бразилия впервые в истории сыграла в черной форме.
Случилось это в товарищеском матче с Гвинеей (3:1, второй тайм).
Бразилия вышла на поле в черной форме в знак борьбы с расизмом и в поддержку Винисиуса, который подвергался расизму в матчах Ла Лиги за «Реал».
Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros
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Может, всё дело в Вини, потрясающем футбольном таланте, но гнилейшем человечке?
На самом деле эти акции а-ля "в чёрном против расизма" попахивают банальным маркетингом и желанием хайпануть на громкой истории оскорбленного Вини.
Что это если не расизм?