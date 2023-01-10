«Футболка сборной Бразилии – это символ радости нашего народа. Призываем использовать ее для объединения, а не для разделения бразильцев». CBF о протестах в стране

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Луис Инасио Лула да Силва Федерация футбола Бразилии игровая форма Политика Жаир Болсонару Футбол

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на протесты в стране. 

В воскресенье тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в здания Национального конгресса, Федерального Верховного суда и окружили резиденцию нынешнего главы государства Луиса Инасио «Лулы» да Силвы. Сам президент в это время находился в рабочей поездке в штате Сан-Паулу.

Лула объявил о введении в столице страны режима ЧС до конца месяца. Позднее власти восстановили контроль над правительственными зданиями. 

Многие протестующие были одеты в форму сборной Бразилии. 

«Футболка сборной Бразилии – это символ радости нашего народа. Она должна подбадривать, побуждать любить страну.

CBF – это беспартийная и демократическая организация. Мы призываем использовать футболку для объединения, а не для разделения бразильцев», – говорится в заявлении конфедерации.

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8 комментариев

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gustavo1097
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Ответ atomio
РФС здорового человека 👍🏻👍🏻👍🏻
Как ты сюда вообще РФС приплёл?
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Денис Олегович
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О, сейчас Терюшков и Ко будут на Бразилию кивать, мол, это из-за того, что у них фан айди нет
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Крыс Пол
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Сразу вспоминается третий Макс Пейн, где бразильские банды ходили в футболках местной команды из Сан-Паулу
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atomio
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РФС здорового человека 👍🏻👍🏻👍🏻
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Velirpa
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в России никто ни в каких футболках никуда не врывается, терпят все.
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atomio
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Ответ Михаил Дьяконов
Прям всё под копирку, как недавно в штатах. Причем бывший президент там и находится..
Он часто лечится в клиниках после того как его ножом пырнули. Просил сторонников кстате угомониться и после проигрыша признал свое поражение, если что. Но таким конспирологам как вы логику искать бессмысленно. Вы везде ищите чёрную кошку в темной комнате.
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Burel
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надеюсь, людей не сожгут, как в Одессе..
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Михаил Дьяконов
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Прям всё под копирку, как недавно в штатах. Причем бывший президент там и находится..
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