«Футболка сборной Бразилии – это символ радости нашего народа. Призываем использовать ее для объединения, а не для разделения бразильцев». CBF о протестах в стране

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на протесты в стране.

В воскресенье тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в здания Национального конгресса, Федерального Верховного суда и окружили резиденцию нынешнего главы государства «Лулы» да Силвы. Сам президент в это время находился в рабочей поездке в штате Сан-Паулу.

Лула объявил о введении в столице страны режима ЧС до конца месяца. Позднее власти восстановили контроль над правительственными зданиями.

Многие протестующие были одеты в форму сборной Бразилии.

«Футболка сборной Бразилии – это символ радости нашего народа. Она должна подбадривать, побуждать любить страну.

CBF – это беспартийная и демократическая организация. Мы призываем использовать футболку для объединения, а не для разделения бразильцев», – говорится в заявлении конфедерации.