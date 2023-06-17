«МЮ» следит за лучшим бомбардиром «Астон Виллы» Уоткинсом

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Олли Уоткинс Эрик тен Хаг Футбол

Олли Уоткинс может покинуть «Астон Виллу» этим летом.

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» следит за форвардом, контракт которого рассчитан еще на два сезона.

Англичанин описывается как один из немногочисленных нападающих, способных соответствовать требованиям главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Уоткинс стал лучшим бомбардиром своей команды в АПЛ-2022/23, отличившись 15 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Under
Ответ Михо
Англичанин. В МЮ. 100+ сразу цена
да что вы говорите
назовёте хоть одного англичанина, которого Юнайтед за 100+ взял?
или обычное бла-бла?
+10
-2
+8
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CyberUnited
МЮ следит, МЮ интересуется...представляю как горит у Тен Хага от этих идиотов в руководстве
+7
-1
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bel01
Вообще, очень дельный игрок.
Странно, что до сих пор играет не за топ команду.
+5
-1
+4
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#SharkTeam
Участник 7-2 и автор хет-трика в том матче.
+2
0
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Elik1989
Ответ Dm Kznts
ТХ не будет долго молчать и выскажется. Или плюнет и уйдёт.
Вполне возможно, что и уйдёт. Стоять и смотреть на этот бордак не каждый сможет. Без работы не останется, а МЮ опять будет все в той же ж##е.
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Dm Kznts
Ответ CyberUnited
МЮ следит, МЮ интересуется...представляю как горит у Тен Хага от этих идиотов в руководстве
ТХ не будет долго молчать и выскажется.
Или плюнет и уйдёт.
+2
-1
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Максим Ларченков
Скауты МЮ уже взяли жд билеты до Воткинска
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Любезный Коссутий
Ответ Чёрный тюльпан
Там Ким уже с Баварией контракт согласовал, пока наш МЮ им только интересовался.
Мерто приказали не тратить бабки, м ждать нового владельца. поэтому, пока только интересуются.
+1
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Михо
Ответ Under
да что вы говорите назовёте хоть одного англичанина, которого Юнайтед за 100+ взял? или обычное бла-бла?
Гари Магуайер. 80 млн фунтов август 2019, что в пересчете на доллары по тому курсу, около 105 млн долларов. Еще вопросы?
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OldRedWhite
Ответ DolJun
пусть лучше лукаку забирают за 50, ну или маунт за сотку - лукаку в подарок)
В таком Арсенале Лукаку бы заиграл !
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DavidRobertJosephBeckham
Надеюсь все останется на уровне слежки, Уоткинс играет в команде своего уровня и пусть там и остается, в МЮ не сильнее, чем Саа будет смотреться. Нужен форвард куда более высокого уровня, который сделает разницу.
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Михо
Англичанин. В МЮ. 100+ сразу цена
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ivannumber1
Покупайте Хейлунда и закончим с этим новостным "потоком".
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Niko [Ars]
Дринкводкинс
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Вертуальный
Брехня
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Любезный Коссутий
обмен на Марсиаля 👍
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Чёрный тюльпан
Там Ким уже с Баварией контракт согласовал, пока наш МЮ им только интересовался.
+1
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