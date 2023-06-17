«МЮ» следит за лучшим бомбардиром «Астон Виллы» Уоткинсом

Олли Уоткинс может покинуть «Астон Виллу» этим летом.

Как сообщает The Athletic, « » следит за форвардом, контракт которого рассчитан еще на два сезона.

Англичанин описывается как один из немногочисленных нападающих, способных соответствовать требованиям главного тренера манкунианцев Эрика тен .

стал лучшим бомбардиром своей команды в АПЛ-2022/23, отличившись 15 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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