«МЮ» следит за лучшим бомбардиром «Астон Виллы» Уоткинсом
Олли Уоткинс может покинуть «Астон Виллу» этим летом.
Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» следит за форвардом, контракт которого рассчитан еще на два сезона.
Англичанин описывается как один из немногочисленных нападающих, способных соответствовать требованиям главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.
Уоткинс стал лучшим бомбардиром своей команды в АПЛ-2022/23, отличившись 15 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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назовёте хоть одного англичанина, которого Юнайтед за 100+ взял?
или обычное бла-бла?
Странно, что до сих пор играет не за топ команду.
Или плюнет и уйдёт.