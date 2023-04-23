Федотов про 1:1 с «Локо»: «ЦСКА доминировал, не думаю, что надо быть разочарованными. Соперник не прогнулся»

Владимир Федотов отметил готовность «Локомотива» биться за очки в матче с ЦСКА (1:1).

– Медина вышел играть левого латераля. Как он вам в этой роли?

– Хотели усилить атакующую игру на фланге. Отталкивались от его возможностей, мастерства. Думаю, это принесло нам дивиденды. Сам мог забить, партнерам давал шансы. Динамичная, хорошая игра от него.

– Почему выпустили , а не на позиции ?

– Анализировали, думали и выбрали Кирилла. Это наше внутреннее дело. Думаю, вопросов к нему быть не может. Он справился на все 100%. Не помню, чтобы его обыгрывали. Помогал в комбинационной игре.

Хотел бы выделить всю команду: мы доминировали и в равных составах, гол забили в равных составах. Не думаю, что нам надо быть разочарованными. Да, мы потеряли очки. Но я хотел бы, чтобы команда играла, создавала. К сожалению, она не смогла забить такой важный второй гол.

Скажу простую вещь: мы отдаем должное сопернику, они сражались до конца. Верили в свой успех. А мы не реализовали моменты… « » не прогнулся, бился из последних сил и рисковал.

– Исполнительского мастерства не хватило?

– Есть такое – не сыграли на партнера. Хорошее желание – забить самому. Но нужно тогда забивать. Но если не забил и не наградил партнера, то в этом есть какой‑то подвох.

– С чем связан выход Карраскаля?

– уже подустал и имел желтую карточку. Тут нужно вгрызаться в каждый мяч, но он делал это осторожно. Мне непонятна эта карточка.

– Что случилось в моменте с пропущенным голом?

– Точно момент не расскажу, как там получилось. Там была срезка, которую сложно ловить. И удачный отскок, – сказал главный тренер ЦСКА.

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