Федотов про 1:1 с «Локо»: «ЦСКА доминировал, не думаю, что надо быть разочарованными. Соперник не прогнулся»

Теги ЦСКА Локомотив Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Владимир Федотов Хорхе Карраскаль Мойзес Барбоза Матч ТВ Хесус Медина Иван Обляков Илья Агапов Футбол

Владимир Федотов отметил готовность «Локомотива» биться за очки в матче с ЦСКА (1:1).

– Медина вышел играть левого латераля. Как он вам в этой роли?

– Хотели усилить атакующую игру на фланге. Отталкивались от его возможностей, мастерства. Думаю, это принесло нам дивиденды. Сам мог забить, партнерам давал шансы. Динамичная, хорошая игра от него.

– Почему выпустили Набабкина, а не Агапова на позиции Мойзеса?

– Анализировали, думали и выбрали Кирилла. Это наше внутреннее дело. Думаю, вопросов к нему быть не может. Он справился на все 100%. Не помню, чтобы его обыгрывали. Помогал в комбинационной игре.

Хотел бы выделить всю команду: мы доминировали и в равных составах, гол забили в равных составах. Не думаю, что нам надо быть разочарованными. Да, мы потеряли очки. Но я хотел бы, чтобы команда играла, создавала. К сожалению, она не смогла забить такой важный второй гол.

Скажу простую вещь: мы отдаем должное сопернику, они сражались до конца. Верили в свой успех. А мы не реализовали моменты… «Локо» не прогнулся, бился из последних сил и рисковал.

– Исполнительского мастерства не хватило?

– Есть такое – не сыграли на партнера. Хорошее желание – забить самому. Но нужно тогда забивать. Но если не забил и не наградил партнера, то в этом есть какой‑то подвох.

– С чем связан выход Карраскаля?

Обляков уже подустал и имел желтую карточку. Тут нужно вгрызаться в каждый мяч, но он делал это осторожно. Мне непонятна эта карточка.

– Что случилось в моменте с пропущенным голом?

– Точно момент не расскажу, как там получилось. Там была срезка, которую сложно ловить. И удачный отскок, – сказал главный тренер ЦСКА.

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49 комментариев

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Gringo1
Чудо в перьях, ты что, не видишь, что твоя команда, играя больше тайма в большинстве, пижонит, не забивает 100% голевые моменты, а ты меняешь игроков на карточках, боясь, что судья решит уравнять составы? Почему твои игроки так легкомысленно относятся к голевым моментам, когда противник еле ходит и его нужно прибить за счёт численного перевеса и хладнокровного розыгрыша до верного? Слепому было понятно, что пижонство будет наказано - это просто классика не то, что для профессионалов, да даже любителей типа меня. Тренеры не имеют право так безграмотно управлять игрой.
+43
-13
+30
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Volgogradets
странный персонаж этот Федотов, его команда отдала на блюдечке 2 очка, а он такое заявляет
+30
-7
+23
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Volgogradets
Ответ Serzhique
Где отдала? Локо сам грызся все 90 минут, даже в меньшинстве создавал моменты и пер вперёд несмотря на оголившиеся зоны сзади
2 удара в створ, первый из них был на 87 минуте, перли так перли, ага, Лантратов только и летал по углам, но что не отменяет упертости и борьбы до конца от Локомотива
+19
-3
+16
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dreamstep
Пижонили, могли 2-3 гола забить до гола Локо. Чалову и Зе дуойка.
+13
-2
+11
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Marcus Varro
Команда ведёт в счете, у соперников на игрока меньше, как испортить игру команды? Правильно, сделать замены, выпустить Ермакова, который будет болтаться где-то там, добавить Мухина, снять вообще всех нападающих, и ждать, что не прилетит. Прилетело. Медина не выбил мяч, у штрафной завозился, Акинфеев вытащил из-под перекладины, угловой, Акинфеев на мяч не выходит почему-то, Дивеев к Италии за спиной Изидора готовится, итог - ничья.
Есть понятие - тренерское поражение, это была тренерская ничья.
+13
-4
+9
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mishakmv96
Федотов заменами ослабил атакующий потенциал ЦСКА, а Галактионов просто сделал три атакующие замены по позициям будучи в меньшинстве и в конце ему воздалось за смелость.
+6
-1
+5
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Serzhique
Ответ Volgogradets
странный персонаж этот Федотов, его команда отдала на блюдечке 2 очка, а он такое заявляет
Где отдала? Локо сам грызся все 90 минут, даже в меньшинстве создавал моменты и пер вперёд несмотря на оголившиеся зоны сзади
+10
-6
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Volgogradets
Ответ Marcus Varro
Команда ведёт в счете, у соперников на игрока меньше, как испортить игру команды? Правильно, сделать замены, выпустить Ермакова, который будет болтаться где-то там, добавить Мухина, снять вообще всех нападающих, и ждать, что не прилетит. Прилетело. Медина не выбил мяч, у штрафной завозился, Акинфеев вытащил из-под перекладины, угловой, Акинфеев на мяч не выходит почему-то, Дивеев к Италии за спиной Изидора готовится, итог - ничья. Есть понятие - тренерское поражение, это была тренерская ничья.
слишком много Федотов в этом сезоне таких тренерских просчетов допускает, что намекает о некомпетентности
+5
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Контрольный выстрел
Ответ Gringo1
Чудо в перьях, ты что, не видишь, что твоя команда, играя больше тайма в большинстве, пижонит, не забивает 100% голевые моменты, а ты меняешь игроков на карточках, боясь, что судья решит уравнять составы? Почему твои игроки так легкомысленно относятся к голевым моментам, когда противник еле ходит и его нужно прибить за счёт численного перевеса и хладнокровного розыгрыша до верного? Слепому было понятно, что пижонство будет наказано - это просто классика не то, что для профессионалов, да даже любителей типа меня. Тренеры не имеют право так безграмотно управлять игрой.
Да, к Федотову все больше вопросов. Увы.
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Владимир Лоншаков
Эх, Федотов! Как ты анализируешь, говоря, что нельзя быть сегодня разочарованным, боже, столько шансов забить, а Чалов просто по мячу попасть не может, Зе такой же, два 100%момента запорол. Кто такой Ермаков, зачем и для чего он нужен на поле? Что за замены? Выигрышный матч профукал ты, тренер, делая странные замены, посадить бы всю команду на коней, в одних трусах и заставить скакать до вашей любимой базы и лишить всех премиальных до конца сезона, вне зависимости от занятого места. И тогда ни один болельщик ЦСКА не будет разочарован!
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Алё
Ответ Gringo1
Чудо в перьях, ты что, не видишь, что твоя команда, играя больше тайма в большинстве, пижонит, не забивает 100% голевые моменты, а ты меняешь игроков на карточках, боясь, что судья решит уравнять составы? Почему твои игроки так легкомысленно относятся к голевым моментам, когда противник еле ходит и его нужно прибить за счёт численного перевеса и хладнокровного розыгрыша до верного? Слепому было понятно, что пижонство будет наказано - это просто классика не то, что для профессионалов, да даже любителей типа меня. Тренеры не имеют право так безграмотно управлять игрой.
слово "право" очень даже склоняется
+3
0
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Krem236
Играли хорошо, вопросов нет!! А то что реализация такая, так это вопросы у Чалову мягкотелому и Зе!! Дать им мяч на тренировке пусть из штрафной по пустым воротам бьют, олухи!!
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Leonid73
Поразил и «убил» своей легковесностью Чалов. В игре от ножа выглядел «балериной», с кучей технического брака. Лучшим оказался самый «мелкий» из армейцев. Думал и созидал за всю команду. Браво конструктивной голове Облякова!
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Антоша Спирин
Это он типа хорошо держит удар. Са..анец. Хоть бы перед болелами извинился.
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Бен Гаан
Не гибкий
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raulka
С такими комментариями команда не станет чемпионом - когда тренер постоянно хвалит игроков из матча в матч не критикуя их, вот они так безабаберно играют в атаке без какого либо прогресса
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qiqe
чалов редкостный тюфяк канешь, за 25 лямов можно было скинуть это дно. чел не участвует в прессинге и устаёт к 60 минуте, по мячу бьёт как по ????? ладошкой
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Spaten
Кирилл Набабкин - ухажёр уже для бабки!
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Volgogradets
Благо нет борьбы за еврокубки, ибо кони сожрали бы Федотова уже с известной субстанцией за такую непростительную потерю очков
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Владимир Тищенко
Федотов, я думал что ты поставишь игру наведешь в команде подарок а ты как девчонка отмазываешь у меня нет слов
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LoveGreguar
Локо не сделал ничего особенного.
Им помог не проиграть Федотов своими заменами (Ермаков, Мухин, и пр.). Также им помогли игроки ЦСКА, которые выходя на ворота, не поднимали головы и тупо лупили во вратаря, вместо паса на открытого партнера.
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Volgogradets
Ответ Serzhique
А у ЦСКА какие 100% моменты были? Опаснее того же удара в штангу на первых минутах от Пиняева? Ни одного толком не вспомнить
Ты прикалываешься или просто игру не смотрел?
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Владимир Лоншаков
Ответ Volgogradets
При условном Газзаеве за такую игру игроки побежали бы кросс от стадиона до Ватутинок
Да нет, наверно, дальше.
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qiqe
федотов днище полное, на контрасте с еврокубками и другими чемпионатами... федотов просто физрук с футболом из каменного века, ждём игнаша и все нафиг из клуба кроме кепа, спс гинеру за лет наверное 8 уже полного уныния
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Станислав Колесов
У меня вопрос, почему наши подают угловые, как будто впервые раз в жизни.
А в голевых ситуациях бегут в разные стороны, как будто друг с другом и ее знакомы.
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