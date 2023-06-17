«Бавария» и Qatar Airways могут продлить контракт. Клуб рассчитывает на социальные проекты в Катаре

«Бавария» и катарская авиакомпания Qatar Airways могут продлить контракт.

Текущее соглашение, рассчитанное на 25 млн евро в год, истекает в конце июня.

Руководители клуба хотят добавить в новый контракт пункт о социальных проектах в Катаре.

В настоящее время есть признаки продления сотрудничества между сторонами.

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