«Бавария» и Qatar Airways могут продлить контракт. Клуб рассчитывает на социальные проекты в Катаре

Теги Бавария бундеслига Германия высшая лига Катар Сборная Катара по футболу бизнес и маркетинг Футбол

«Бавария» и катарская авиакомпания Qatar Airways могут продлить контракт.

Текущее соглашение, рассчитанное на 25 млн евро в год, истекает в конце июня.

Руководители клуба хотят добавить в новый контракт пункт о социальных проектах в Катаре.

В настоящее время есть признаки продления сотрудничества между сторонами.

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9 комментариев

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Чёрный тюльпан
Бавария не много ли на себя берёт? В Катаре как-нибудь сами разберутся с социальными проектами. Вам бабло в качестве рекламы платят. Не хотите - найдут других. Хотя Нойер и Горецка наверняка будут вопить, если продлятся. У них ещё на ЧМ свербило нехило, что всю сборную сбаламутили и обделались на турнире.
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Surviving
Ответ CriminalJoint62
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😭🤡
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CriminalJoint62
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Запасной Канал Бобра
Какие социальные проекты в Катаре? На что именно они рассчитывают
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Тимур Кондрашеа
достижение разблокировано. самым обычным постом разозлить фанов других клубов
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Михо
Ответ che kaif
Бавар проект живет на деньги из Катара а глоры со спорц ру бегают Катарцы Катарцы орут на ПСЖ😅
Да, конечно, Бавария живет именно на 25 млн в год от Катара😃 ты бы хоть думал, потом писал
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