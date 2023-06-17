«Нужно ввести предмет о Месси в школе и рассказывать мальчикам историю его жизни». Габи Милито о Лео

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Габриэль Милито Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Габи Милито считает, что историю жизни Лео Месси должны рассказывать в школах.

«Месси – это пример настойчивости.

Считаю, в начальной школе нужно ввести предмет о Лео Месси. Нужно рассказывать мальчикам историю его жизни, а также обо всем, что ему пришлось пережить и выстрадать, чтобы стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Время расставило все по своим местам. Теперь мы можем сказать, что все в порядке. Это пример для многих аргентинцев», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Аргентины.

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25 комментариев

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benjamin92
"Время расставило всё по своим местам" - очень правильные слова. Смотря на страдания хейтеров после 18 декабря, убеждаешься в этом снова и снова 😄
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Никита Смолов
Ответ А. Мостовой
Историю о том как Мальчик научился бить пенальти и стал в один ряд с Марадонной 🤡
В один ряд с Марадонной он встал только в титуле ЧМ. По всей остальной статистики Марадона и рядом не стоял с Месси 🤡
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А. Мостовой
Историю о том как Мальчик научился бить пенальти и стал в один ряд с Марадонной 🤡
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Oleg
Ответ А. Мостовой
Историю о том как Мальчик научился бить пенальти и стал в один ряд с Марадонной 🤡
Ты бы для начала имена легенд научился правильно писать, а потом уже лез комментировать то, что тебе впринципе не стоит делать)
Марадона, пишется с одной Н.
С двумя Н, пишется Мадонна, но она не футболист)))
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QWertY
Я бы ввел предмет о Месси в бизнес школе. То как Лионель разводил Бчк на огромные суммы достойно восхищения)
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AF007
Давно хотел предложить то же самое. Надо каждому человеку на Земле подробно разъяснить, почему именно Месси лучший игрок, бомбардир, плеймейкер и дриблёр в истории. В мире не должно остаться ни одного еретика
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Заборостроитель
Профессура спортса проведет лекции
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Экспертное мнение
Ответ Тюменец
Габи… чего просто не ГаМи?? Какие-то глупые сокращения
Потому что он Габриэль, и это Габи. Почему Александр это Саша, а не Алёша и т.д.
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Михаил1970
Когда был Месси маленький
С кудрявой головой,
Носил он шубку,валенки
Суровую зимой,
Он маму с папой слушался,
И ножки на ночь мыл,
Но только кашку манную
За что-то невзлюбил.
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Алексей Супонинский
Ответ SCHOKKKK
Претендент на самый глубокий язык в чужой заднице?🤣
До газзаева ему далеко
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Кашшай Чакырович
Какой то бред ,да он лучший футболист в истории ,но футбол это обычная бесполезная игра и относится к ней нужно сооответсвующи ,из футболистов делают прям божков ,ладно ещё Месси может претендовать ,быть как примером ,но например истеричка Винисиус которого возносят до небес ,великий мученик ,это прям как преступник Флойд ,над которым рыдал мэр города у золотого гроба ,это же абсолютная дичь !
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alexus-1990
эта истерия об пинателях мячей уже переходит все грани. никаких подвигов они не совершают
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Born is the King
Какой же дикий бред. Просто дичайший бред
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Рома Классик
Нужен культ личности Месси: памятники, плакаты с цитатами, фотографии в кабинетах. С первого класса в школах вводить предмет мессилогия, часами крутить по тв нарезки с голами и обводками Лионеля. Можно и Буенос Аэрос переименовать в честь Месси.
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Aleksey Yashin
Профессор по предмету: Серхио Агуэро
Преподаватели: Эмилиано Мартинес, Родриго де Пауль и другие
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Obivan1
У нас должны ввести прпдмет о Кокорине. Дети должны знать, как нельзя жить чтобы не просрать свой талант
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Obivan1
Hhdbd
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SCHOKKKK
Претендент на самый глубокий язык в чужой заднице?🤣
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Адильхан Абдусаламов
Новый Ленин родился
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Тюменец
Габи… чего просто не ГаМи?? Какие-то глупые сокращения
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