«Нужно ввести предмет о Месси в школе и рассказывать мальчикам историю его жизни». Габи Милито о Лео

Габи Милито считает, что историю жизни Лео Месси должны рассказывать в школах.

«Месси – это пример настойчивости.

Считаю, в начальной школе нужно ввести предмет о Лео Месси. Нужно рассказывать мальчикам историю его жизни, а также обо всем, что ему пришлось пережить и выстрадать, чтобы стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Время расставило все по своим местам. Теперь мы можем сказать, что все в порядке. Это пример для многих аргентинцев», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной .

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