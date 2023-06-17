«Нужно ввести предмет о Месси в школе и рассказывать мальчикам историю его жизни». Габи Милито о Лео
Габи Милито считает, что историю жизни Лео Месси должны рассказывать в школах.
«Месси – это пример настойчивости.
Считаю, в начальной школе нужно ввести предмет о Лео Месси. Нужно рассказывать мальчикам историю его жизни, а также обо всем, что ему пришлось пережить и выстрадать, чтобы стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
Время расставило все по своим местам. Теперь мы можем сказать, что все в порядке. Это пример для многих аргентинцев», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Аргентины.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Марадона, пишется с одной Н.
С двумя Н, пишется Мадонна, но она не футболист)))
С кудрявой головой,
Носил он шубку,валенки
Суровую зимой,
Он маму с папой слушался,
И ножки на ночь мыл,
Но только кашку манную
За что-то невзлюбил.
Преподаватели: Эмилиано Мартинес, Родриго де Пауль и другие