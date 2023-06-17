Сеск Фабрегас: «Месси – величайший игрок всех времен. Не думаю, что мы еще увидим кого-то подобного»
Франсеск Фабрегас назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
– Кто лучший из тех, с кем вы играли рядом в ходе карьеры?
– Лучший игрок, с которым я играл вместе, – это однозначно Лео Месси. Потому что он лучший (улыбается).
– Кто величайший игрок всех времен?
– Величайший игрок всех времен – это снова Месси. Я не думаю, что мы еще увидим подобного ему игрока. По крайней мере, в ближайшем будущем.
Я играл с ним с 12 лет, так что знаю, о чем говорю. Он просто невероятен, – сказал бывший полузащитник «Барселоны», «Челси», «Арсенала» и «Монако».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
И то,сравнение явно не в пользу молодого тут должно быть,учитывая какую гениальность дед ещё показывает
Всегда удивлялся, как соперники не могли отобрать у него мяч. Он не делал финты а-ля Роналдиньо, но мяч был словно приклеен к его ноге.
лучшая команда в истории
лучший игрок в истории
лучший тренер в истории
14 трофеев
сикступл
требл
4 подряд золотых мяча
рекорд 91 гол за год Месси
рекорд 73 гола за сезон Месси
190 голов за сезон Барсы и множнство других рекордов
Плюс сборная состоявщая из игроков Барсы уничтожила мир выиграв три подряд больших турнира
Рюналду 100% на 7 месте в истории футбола.
После Месси, Пеле, Марадона, Герд Мюллер, Бекенбауэр, Бест и потом Рюналду.
А так король ЛЧ - Франсиск Хенто 6 кубков)
То Месси король всех турниров одновременно. Так как он единственный кто выиграл все эти турниры плюс лучший бомбардир и ассистент ЕВРОПЫ.
Рюналду может сделать себе карьеру возможно в Азии, но в Европе он в тени Короля Месси.