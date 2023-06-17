Сеск Фабрегас: «Месси – величайший игрок всех времен. Не думаю, что мы еще увидим кого-то подобного»

Теги Франсеск Фабрегас МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Франсеск Фабрегас назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

– Кто лучший из тех, с кем вы играли рядом в ходе карьеры?

– Лучший игрок, с которым я играл вместе, – это однозначно Лео Месси. Потому что он лучший (улыбается).

– Кто величайший игрок всех времен?

– Величайший игрок всех времен – это снова Месси. Я не думаю, что мы еще увидим подобного ему игрока. По крайней мере, в ближайшем будущем.

Я играл с ним с 12 лет, так что знаю, о чем говорю. Он просто невероятен, – сказал бывший полузащитник «Барселоны», «Челси», «Арсенала» и «Монако».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

58 комментариев

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Chukwueze
Ответ Роман
В ПСЖ Мбаппе показал Месси кто лучший. На всех уровнях соревнований, включая сборную. А это был семикратный обладатель ЗМ. О Месси остаётся вспоминать теперь как о "праймовом")
Каеф,сравнивать 24 летнего,в самом рассвете сил и 35 летнего деда)
И то,сравнение явно не в пользу молодого тут должно быть,учитывая какую гениальность дед ещё показывает
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ernar11
Праймовый Месси это было нечто
Всегда удивлялся, как соперники не могли отобрать у него мяч. Он не делал финты а-ля Роналдиньо, но мяч был словно приклеен к его ноге.
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+22
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blaugrano
Ответ ernar11
Праймовый Месси это было нечто Всегда удивлялся, как соперники не могли отобрать у него мяч. Он не делал финты а-ля Роналдиньо, но мяч был словно приклеен к его ноге.
Он и сейчас подобное вытворяет. Буквально вчера-позавчера в своей манере ушёл от трёх австралийцев. Самый яркий момент матча.
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Ussaev M
При всем уважении к легендам по таланту Месси на голову выше Пеле и Марадоны.
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Рэд Уайт
все же какая космическая команда была Барселона 2008-2012 :
лучшая команда в истории
лучший игрок в истории
лучший тренер в истории
14 трофеев
сикступл
требл
4 подряд золотых мяча
рекорд 91 гол за год Месси
рекорд 73 гола за сезон Месси
190 голов за сезон Барсы и множнство других рекордов
Плюс сборная состоявщая из игроков Барсы уничтожила мир выиграв три подряд больших турнира
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Артур Абдулхаков
Уверен, что про Пеле и Марадону в свое время говорили также)
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Очевидное невероятное
Месси лучший игрок в мире футбола, это даже не обсуждается, такого как Месси действительно не будет который на протяжении 20 ти лет творит.
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Очевидное невероятное
Ответ Criptonit
Величайший, но после Криша конечно
Сравнивать гения Месси с роналду это преступление!!
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Uragan Boy
Ответ Роман
В ПСЖ Мбаппе показал Месси кто лучший. На всех уровнях соревнований, включая сборную. А это был семикратный обладатель ЗМ. О Месси остаётся вспоминать теперь как о "праймовом")
покоя не даёт что гений Месси чемпион мира?
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Analjinn
Ответ Артур Абдулхаков
Уверен, что про Пеле и Марадону в свое время говорили также)
Всё же так стабильно и долго они не феерили.
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blaugrano
Даже не представляю, каких качеств должен быть игрок, чтобы превзойти или хотя бы встать на уровень Месси. Вероятно, и после Пеле с Марадоной говорили подобное, но в плане мышления вкупе с мастерством Месси чуть ли не совершенный игрок.
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Максим Левицкий
У Месси нет и не может быть конкурентов. Все остальные далеко позади.
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Maga Maga
Месси играет также ярко как Марадонна и стабильно как Пеле.
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Greatest Of All Time
Фанаты 🎄 из Аль насра ликуют.
Рюналду 100% на 7 месте в истории футбола.
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Greatest Of All Time
Ответ Criptonit
Величайший, но после Криша конечно
Рюналду сначала надо поднять на 6 место в истории футбола. А то он на 7 месте в истории футбола.
После Месси, Пеле, Марадона, Герд Мюллер, Бекенбауэр, Бест и потом Рюналду.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Артур Абдулхаков
Уверен, что про Пеле и Марадону в свое время говорили также)
Месси это совсем другое!
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Данил Луговский
Ответ Karl0709
Думаю в Реал Мадриде уверенны что Винисиус затмит Месси.
Чтобы затмить Месси, таких Винисиусов нужно пару штук
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Oleg
Ответ elkipalki
Король ЧМ - Пеле. Король ЛЧ - Роналлу. Король ЛаЛиги - Месси. Марадона просто крут. Как-то так получается. Но ставить ЛаЛигу вые ЧМ и ЛЧ просто смешно)
Что бы бездарь из аль насры хотя бы упоминался в контексте - Месси, Пеле и Марадона, у него должен быть Кубок Мира и голевые действия в плей офф ЧМ. Но увы, ему даже Марокко не по зубам, а в плей офф невероятные 0+0 за 20 лет.

А так король ЛЧ - Франсиск Хенто 6 кубков)
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Muhammad Juraev
Ответ Karl0709
Думаю в Реал Мадриде уверенны что Винисиус затмит Месси.
Ахахахахах🤣🤣🤣🤣
+2
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Кашшай Чакырович
Ответ Роман
Скажи это 37 летнему Модричу.
Видели мы 37 летнего Модрича на ЧМ с Аргентиной против Месси , бегал за мячиком и был просто статистом на поле ,а другой 37 летний пешеход был 556 )))))
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Greatest Of All Time
Ответ elkipalki
Король ЧМ - Пеле. Король ЛЧ - Роналлу. Король ЛаЛиги - Месси. Марадона просто крут. Как-то так получается. Но ставить ЛаЛигу вые ЧМ и ЛЧ просто смешно)
Если Пеле король ЧМ, рюналду король ЛЧ.
То Месси король всех турниров одновременно. Так как он единственный кто выиграл все эти турниры плюс лучший бомбардир и ассистент ЕВРОПЫ.
Рюналду может сделать себе карьеру возможно в Азии, но в Европе он в тени Короля Месси.
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pasha_t
Наверное в рпл давно не заглядывал
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Спартак Уокер
Инопланетянин
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Aлександр Уланов
Согласен,Лео лучший на данный момент..,но знаю много ребят в нашей дальневосточной глуши,которые могли бы быть и лучше,только в России нереально практически где-то сверкнуть,если нет бабла..
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predMBAPPE
В 2032году появится Пшиштоф Шпефпек и станет новым королем к 2053 году)
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