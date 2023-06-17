Сеск Фабрегас: «Месси – величайший игрок всех времен. Не думаю, что мы еще увидим кого-то подобного»

Франсеск Фабрегас назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

– Кто лучший из тех, с кем вы играли рядом в ходе карьеры?

– Лучший игрок, с которым я играл вместе, – это однозначно Лео Месси. Потому что он лучший (улыбается).

– Кто величайший игрок всех времен?

– Величайший игрок всех времен – это снова Месси. Я не думаю, что мы еще увидим подобного ему игрока. По крайней мере, в ближайшем будущем.

Я играл с ним с 12 лет, так что знаю, о чем говорю. Он просто невероятен, – сказал бывший полузащитник «Барселоны», «Челси», «Арсенала» и «Монако».

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