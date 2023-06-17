«Барселона» не продаст Кессиэ дешевле 35 млн евро

«Барселона» намерена выручить более 30 миллионов евро от трансфера Франка Кессиэ.

Каталонский клуб выставил 26-летнего полузащитника на продажу. Кессиэ интересен ряду клубов, но «блауграна» отпустит игрока только в том случае, если получит предложение на сумму около 35 миллионов евро.

Руководство «Барсы» планирует сохранить Кессиэ, если желаемая сумма не будет предложена – больше в команде нет игроков такого плана.

В клубе считают, что лучше оставить хавбека в составе, чем соглашаться на недостаточно выгодное предложение.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кессиэ провел 28 матчей. Подробную статистику ивуарийца можно найти здесь.

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