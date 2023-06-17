«Барселона» не продаст Кессиэ дешевле 35 млн евро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Франк Кессиэ Футбол

«Барселона» намерена выручить более 30 миллионов евро от трансфера Франка Кессиэ.

Каталонский клуб выставил 26-летнего полузащитника на продажу. Кессиэ интересен ряду клубов, но «блауграна» отпустит игрока только в том случае, если получит предложение на сумму около 35 миллионов евро. 

Руководство «Барсы» планирует сохранить Кессиэ, если желаемая сумма не будет предложена – больше в команде нет игроков такого плана.

В клубе считают, что лучше оставить хавбека в составе, чем соглашаться на недостаточно выгодное предложение. 

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кессиэ провел 28 матчей. Подробную статистику ивуарийца можно найти здесь

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25 комментариев

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Akusra
на месте англичан брал бы не думая, лучше в миллион раз чем брать в очередной раз какого нибудь местного тупого британца за 80 лямов
+27
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+23
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Бронислав Каминский
Ответ dr. cage
Хитрый план Лапорты, а именно, собрать побольше свободных агентов, чтобы через год заработать на их продаже, пока не очень работает.. Ни Кристенсен, ни Эрик, ни Кессие никому нафиг не упали..
А Кристенсена зачем продавать?Лучший ЦЗ Примеры вместе с Араухо)
+21
-7
+14
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Максим Левицкий
Надо посмотреть за сколько реал покупал чушкамени. Кессье как минимум в 2 раза лучше этой распиаренной деревяшки.
+30
-17
+13
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Эксперт Спортс
Ответ rigobersong
Очень дешево за такого топа, по нынешним временам можно и 70 просить:)
Ты принят. Теперь ты спортдир в Челси !
+11
-3
+8
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Эксперт Спортс
Ответ Бронислав Каминский
А Кристенсена зачем продавать?Лучший ЦЗ Примеры вместе с Араухо)
Икспертам со спортса виднее. Они же раньше в качестве игрока выигрывали и Лигу чемпионов и все топ лиги.
+5
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Бронислав Каминский
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Это так решила статистика по пропущенным
+3
-1
+2
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takehiko
Ответ GuruFutbola
Лапорта умеет делать деньги из пустоты Гений 😎
Лапорта умеет дергать за рычаги, не больше
+3
-2
+1
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Альф Третий
Ответ Asan is Mancity
Было бы здорово за 40 впихнуть кому то облегчило бы трансфер Субименди как по мне хотя позволять ли финансовые дела барсы я хз
На самом деле, я не уверен, что "впихнуть" Субименди за 40 миллионов было бы лучшим решением для "Барселоны". В конце концов, это неплохой игрок, и команда должна получить за него приличную сумму. Конечно, финансовые дела "блауграны" мне тоже не слишком понятны, но мне кажется, что сохранение Кессиэ в составе команды будет лучшим выбором. А теперь у меня в голове крутится мысль о том, что если бы я был генеральным менеджером футбольного клуба, то, возможно, мой подход был бы несколько иным. Но, конечно, каждый смотрит на вещи по-своему.
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Яна Рябова
Ответ Максим Левицкий
Надо посмотреть за сколько реал покупал чушкамени. Кессье как минимум в 2 раза лучше этой распиаренной деревяшки.
В 2 разв лучше и цена 35 лямов, ну ты то лучше знаешь футбол, чем агенты и прочие футбольнын деятели.... поэтгму ты тут)
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V S
Ответ Максим Левицкий
Надо посмотреть за сколько реал покупал чушкамени. Кессье как минимум в 2 раза лучше этой распиаренной деревяшки.
Больше тридцати не дадут. VS.
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RealJon
Ответ Максим Левицкий
Надо посмотреть за сколько реал покупал чушкамени. Кессье как минимум в 2 раза лучше этой распиаренной деревяшки.
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Яна Рябова
Ответ Akusra
на месте англичан брал бы не думая, лучше в миллион раз чем брать в очередной раз какого нибудь местного тупого британца за 80 лямов
Ну, лимит никто не отменял, даже в апл...
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dr. cage
Ответ Бронислав Каминский
А Кристенсена зачем продавать?Лучший ЦЗ Примеры вместе с Араухо)
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Барыга блинами
С тем учётом, что он бесплатно пришёл это очень выгодная сделка будет. Сам Кессье выстрелил лишь в паре матчей в этом сезоне. Как игрок ротации,возможно и нужен Барселоне,но если предложат такие деньги,то тут грех отказываться.
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SRvR
Ответ rigobersong
Очень дешево за такого топа, по нынешним временам можно и 70 просить:)
можно и 220 просить, только не дадут(
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Михаил Зюбин
Челси за 40, им нужнее
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kaka10
А вы заметили, что написания Кессие и Кессиэ звучат одинаково
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Akezhan Kutvarov
Продадут будут деньги на Амрабата, не продадут, почти Амрабат, но другая версия.
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Asan is Mancity
Было бы здорово за 40 впихнуть кому то облегчило бы трансфер Субименди как по мне хотя позволять ли финансовые дела барсы я хз
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