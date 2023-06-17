Азар склоняется к завершению карьеры. Экс-игрок «Реала» интересен клубам МЛС и «Моленбеку» (L’Equipe)

Эден Азар может завершить карьеру этим летом.

По информации L’Equipe, у полузащитника, покинувшего «Реал» после расторжения контракта, есть три варианта продолжения карьеры.

Интерес к футболисту проявляют клубы и «Моленбек». С нового сезона бельгийский клуб будет выступать в высшем дивизионе страны. За команду играет один из младших братьев – Килиан.

Однако сам Эден склоняется к варианту с завершением карьеры. Ему хочется остаться в Мадриде вместе с семьей.