Азар склоняется к завершению карьеры. Экс-игрок «Реала» интересен клубам МЛС и «Моленбеку» (L’Equipe)
Эден Азар может завершить карьеру этим летом.
По информации L’Equipe, у полузащитника, покинувшего «Реал» после расторжения контракта, есть три варианта продолжения карьеры.
Интерес к футболисту проявляют клубы МЛС и «Моленбек». С нового сезона бельгийский клуб будет выступать в высшем дивизионе страны. За команду играет один из младших братьев Азара – Килиан.
Однако сам Эден склоняется к варианту с завершением карьеры. Ему хочется остаться в Мадриде вместе с семьей.
Все равно что Месси хотела бы Саламанка подписать