Азар склоняется к завершению карьеры. Экс-игрок «Реала» интересен клубам МЛС и «Моленбеку» (L’Equipe)

Теги МЛС Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия возможные трансферы Эден Азар Моленбек Футбол

Эден Азар может завершить карьеру этим летом.

По информации L’Equipe, у полузащитника, покинувшего «Реал» после расторжения контракта, есть три варианта продолжения карьеры.

Интерес к футболисту проявляют клубы МЛС и «Моленбек». С нового сезона бельгийский клуб будет выступать в высшем дивизионе страны. За команду играет один из младших братьев Азара – Килиан.

Однако сам Эден склоняется к варианту с завершением карьеры. Ему хочется остаться в Мадриде вместе с семьей.

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22 комментария

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Vegas Knight
В МЛС, на родину Бургер Кинг
+16
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Victor Victor
В Челси был принцом. Так мастерски возил соперников на поле.
+8
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aidos_1979
Пузар карьеру так года 4 назад вроде закончил нет?)
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Cearvm
Абсолютно безумное завершение карьеры, еще и так рано(
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ApXuMaHqPuT
Бельгийский «Моленбек» или молдавский «Чебурек»🤔
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Богдан Когут
Ответ Stanislav Cherchesov
Удивительно что Саудиты не предлагают контракт!
Не слышал, чтобы сауддиты спонсировали бургерные
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blaugrano
Комментарий удален пользователем
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Jan Paskel
выигрыш есть, можно поесть (с)
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QWertY
Самый преданный игрок в истории реала
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Igor K.
Жаль, обленился совсем, мог ещё играть и играть.
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Stanislav Cherchesov
Удивительно что Саудиты не предлагают контракт!
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KikiMusampa14
Моленбек-то как здесь оказался?
Все равно что Месси хотела бы Саламанка подписать
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Константин Акимов
он закончил ее уже 5 лет назад)))
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Жэд Кэлэд
В МЛС некуда идти, т.к. в Кентукки нет клуба МЛС. Если вы понимаете, о чем я.
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deadjoker
Чемпионат франшиз макдака
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Balt
В МЛС хоть с респектом примут. Поиграет ещё там. Но в бельгийский андердог переходить это уже какой-то перебор. Но уж если сам решит... Если уж чувствует что в адекватной формы не может достичь, то уж что поделаешь.
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Алекс 777
Ответ Vegas Knight
В МЛС, на родину Бургер Кинг
завершить карьеру на пике славы! уйти не побежденным! красиво!
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Луизао фром мексика
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лучшая семерка в истории реала
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