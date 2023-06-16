Морьентес о Винисиусе и Родриго: «Они уже ключевые игроки – поэтому «Реал» не так часто выходит на рынок. Хочу, чтобы они прогрессировали и дальше»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Фернандо Морьентес Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Эден Азар Харри Кейн Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

Фернандо Морьентес отметил прогресс Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса в прошелшем сезоне.

«Мне нравится Харри Кейн – это было бы интересно, потому что он сразу включится в игру. Хотя есть и такие [игроки], как Азар, которые показывали не лучшую свою версию»

О Винисиусе и Родриго

«Мне хочется, чтобы они продолжали прогрессировать. В карьере нападающего случаются спады, но трудно представить себе ту игру, которую оба показали в этом сезоне. Родриго сделал большой шаг, чтобы обосноваться в стартовом составе.

Теперь посмотрим, кто дополнит их дуэт в атаке. Если тот, кто придет, хорошо с ними сыграется, они сделают большой шаг вперед. Но прогресс обоих указывает на то, что они могут двигаться дальше и что их показатели уже очень хороши. Они сделали этот шаг вперед, и они являются ключевыми игроками – поэтому «Мадрид» не так часто выходит на рынок», – сказал бывший игрок «Реала».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Родриго - классный игрок, в плане техники, голевого чутья и собственно самого удара даже посильнее Винисиуса, но вот стабильности ему не хватает. Надеюсь, что в следующем сезоне он станет стабильным игроком основы и будет творить на поле. У Вини в плане футбола все шикарно, осталось поработать над своим поведением и перестать так рьяно реагировать на решения арбитра. Понимаю, что порой зачастую на нем не видят фолов, соперники провоцируют, но нужно перестать отвечать и поддаваться на эти провокации и самому перестать это делать. И тогда он добьется невероятного успеха.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ rigobersong
Жаль Родриго в такую атмосферу ужасную попал, уже сам начал думать, что он черный как ГГ из Очень страшное кино 3:))
Риго у тебя какая-то нездоровая фиксация на тему расизма в последнее время, что с тобой?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
h4ww7xkqkz
По факту три факта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий