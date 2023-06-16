Морьентес о Винисиусе и Родриго: «Они уже ключевые игроки – поэтому «Реал» не так часто выходит на рынок. Хочу, чтобы они прогрессировали и дальше»

Фернандо Морьентес отметил прогресс Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса в прошелшем сезоне.

«Мне нравится Харри Кейн – это было бы интересно, потому что он сразу включится в игру. Хотя есть и такие [игроки], как Азар, которые показывали не лучшую свою версию»

О Винисиусе и Родриго

«Мне хочется, чтобы они продолжали прогрессировать. В карьере нападающего случаются спады, но трудно представить себе ту игру, которую оба показали в этом сезоне. Родриго сделал большой шаг, чтобы обосноваться в стартовом составе.

Теперь посмотрим, кто дополнит их дуэт в атаке. Если тот, кто придет, хорошо с ними сыграется, они сделают большой шаг вперед. Но прогресс обоих указывает на то, что они могут двигаться дальше и что их показатели уже очень хороши. Они сделали этот шаг вперед, и они являются ключевыми игроками – поэтому «Мадрид» не так часто выходит на рынок», – сказал бывший игрок «Реала».