Педри считает Месси лучшим в истории: «На ЧМ мы видели, на что он способен, а он делает подобное уже много лет»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Педри Футбол

Полузащитник «Барселоны» Педри считает форварда Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Я всегда прямо об этом говорил. Он лучший с тех пор, как я увидел его, еще будучи маленьким мальчиком. Поиграв с ним, я лишь убедился в этом.

На чемпионате мира мы уже видели, на что он способен, а он делает подобные вещи на протяжении многих лет. Я написал ему поздравительное сообщение, но, думаю, его телефон в тот момент и так разрывался», – сказал Педри.

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20 комментариев

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Vinnipukh Vinni
Ответ Бухгалтер2021
вот и посмотрим в матче с баварией насколько лучший
После ЧМ уже без разницы что там будет с Баварией. Ему не 20 лет, чтобы дополнительные проверки устраивать.
Он может хоть прямо сейчас завершить карьеру и останется лучшим из лучших.
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Shuller18
Месси небось считает Педри одним из худших партнеров в своей личной истории.
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Имя Фамилия
Бьёт пенальти?
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Игорь Климов
Ответ artem saribekyan
Если ты считаешь себя вменяемым, то люди ошибаются. Сколько тебе лет? Кто сильнее, слон или кит?
Сильнее слона и кита - муравей.
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artem saribekyan
Ответ Игорь Климов
Все вменяемые люди в мире считают Лео Месси лучшим футболистом.
Если ты считаешь себя вменяемым, то люди ошибаются. Сколько тебе лет?
Кто сильнее, слон или кит?
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-6
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Sevuska
А что мы видели на ЧМ !? Левые пенки , и вроде бы неплохую игру с Мексикой .
А остальное - просто хайп на старых заслугах и былой славе 😊
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artem saribekyan
Педри сказал.... Играет с Месси, вот и сказал...
А что он ,Педри, в жизни видел, сколько ему лет, что так высказывается, хотя имеет право . Смех один, да и только.
Что с Педри взять?
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Юлия Ким
факт 😌
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Romanian_Daddy
Ответ Михо
Все адекватные любители футбола и профессионалы знали это и до ЧМ. Но приятная конечно вишенка на торте)
Другого мнения не может быть?
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barca1899messi
Ответ janitor
Как можно быть лучшим без кубка Франции?
🤣🤣🤣
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Luffy Die
а что доказал ЧМ? он и до этого был лучшим, ЧМ ничего не доказало, а если бы Аргентина не выиграла ЧМ? то Месси не был бы лучшим? Я не думаю, что это так работает
+5
-2
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Игорь Климов
Ответ Михо
Все адекватные любители футбола и профессионалы знали это и до ЧМ. Но приятная конечно вишенка на торте)
Factos! 🇦🇷
+6
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Игорь Климов
Все вменяемые люди в мире считают Лео Месси лучшим футболистом.
+7
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Машина Мощная
да, без его гола Франции могла бы Аргентина и не выиграть финал
+2
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Raul14
Да да, конечно) На такое и Дзюба способен, если подарить ему тоже левые пенки весь ЧМ))
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udiekemen
Ответ Михо
Все адекватные любители футбола и профессионалы знали это и до ЧМ. Но приятная конечно вишенка на торте)
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-12
-9
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Геннадий Тимченко
да, все видели как он орал на Эдгара Давидса и Луи ван Гала🤣
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Михо
Все адекватные любители футбола и профессионалы знали это и до ЧМ. Но приятная конечно вишенка на торте)
+22
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janitor
Как можно быть лучшим без кубка Франции?
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Бухгалтер2021
вот и посмотрим в матче с баварией насколько лучший
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turcanudima87@gmail.com
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Месси лучший, а чел который у тебя на аве - ХУДШИЙ!
+9
-3
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Сижу на факсах Барселоны
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