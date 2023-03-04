Педри считает Месси лучшим в истории: «На ЧМ мы видели, на что он способен, а он делает подобное уже много лет»
Полузащитник «Барселоны» Педри считает форварда Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
«Я всегда прямо об этом говорил. Он лучший с тех пор, как я увидел его, еще будучи маленьким мальчиком. Поиграв с ним, я лишь убедился в этом.
На чемпионате мира мы уже видели, на что он способен, а он делает подобные вещи на протяжении многих лет. Я написал ему поздравительное сообщение, но, думаю, его телефон в тот момент и так разрывался», – сказал Педри.
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Он может хоть прямо сейчас завершить карьеру и останется лучшим из лучших.
Кто сильнее, слон или кит?
А остальное - просто хайп на старых заслугах и былой славе 😊
А что он ,Педри, в жизни видел, сколько ему лет, что так высказывается, хотя имеет право . Смех один, да и только.
Что с Педри взять?