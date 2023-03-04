Педри считает Месси лучшим в истории: «На ЧМ мы видели, на что он способен, а он делает подобное уже много лет»

Полузащитник «Барселоны» Педри считает форварда лучшим игроком в истории.

«Я всегда прямо об этом говорил. Он лучший с тех пор, как я увидел его, еще будучи маленьким мальчиком. Поиграв с ним, я лишь убедился в этом.

На чемпионате мира мы уже видели, на что он способен, а он делает подобные вещи на протяжении многих лет. Я написал ему поздравительное сообщение, но, думаю, его телефон в тот момент и так разрывался», – сказал .

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