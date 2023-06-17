Президент «Торпедо» об отставке Талалаева: «Нам нравился его подход, но результата он не давал. Ребята были им недовольны»

Президент «Торпедо» рассказал о причинах отставки Андрея Талалаева с поста главного тренера.

проработал с командой с октября 2022 года по март 2023-го, уступив место Пепу Клотету, который не спас черно-белых от вылета в Первую лигу.

— Талалаев — мегапрофессионал. Он глубоко понимает футбол, и с ним было безумно приятно вести футбольные диалоги. Он действительно глубоко погружен, все знает. Замечательный с точки зрения личных взаимодействий.

— Многие игроки не воспринимают Талалаева. В « » не было единого позитивного отношения к тому, что он предложил.

— По факту – да. В любой команде [кто‑то] может быть [чем‑то] недоволен. Точно так же, как и любым руководителем может быть недоволен сотрудник. В этом случае у него были ребята, которые были им недовольны.

Расставание было внезапное. Мы с глубоким уважением к нему за ту работу, что он проделал с тренерским штабом. Мы действительно видели, что была проделана огромная работа. Он все объяснял, как он работает, к чему хочет прийти, что его подход и философия всегда давали результат.

Но мы видели, что именно здесь это почему‑то не сработало. Мы понимали, что нам нужно принимать решение. То, что мы хотели видеть, мы не увидели. Нам нравился подход сам по себе, потому что он был понятен, но результата он не давал.

Нужно было вдохнуть в команду новое, чтобы на оставшиеся 10 туров воспользоваться этим математическим шансом. Поэтому нужно было сделать это тяжелое решение, — сказал Ярослав Савин.