Андрей Талалаев: «Я главный антигерой сезона, наверное. Две команды, где я работал, вылетели – однозначная неудача»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Чемпионат.com Футбол

Андрей Талалаев назвал себя главным антигероем прошедшего сезона Мир РПЛ.

В октябре Талалаев возглавил московское «Торпедо» – под его руководством команда проиграла 9 из 12 матчей. После увольнения из «Торпедо» Талалаев возглавил «Химки». Обе команды вылетели из Мир РПЛ по итогам сезона.

«Наконец-то сезон закончился. Наверное, я главный антигерой этого сезона. Я всегда за объективность. Две команды, в которых я работал, вылетели из РПЛ. Сезон оцениваю однозначно – неудачно!

У меня очень много претензий к самому себе. Конечно, я виню себя за то, что команда вылетела, тренерский штаб всегда в этом виноват. Есть положительные моменты, а есть и отрицательные. Сейчас будем разбираться со всем», – сказал главный тренер «Химок».

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28 комментариев

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mancity111
Какие положительные моменты? То, что химок больше нет в РПЛ разве что)
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Мосгорсуд
Не только конечно вина Талалаева в этом..клубы сами чехардой занимались, но то что помог от них избавится, огромное спасибо....и скорее ты герой)))
+12
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Алексей Кондурцев
Поставь перед тобой задачу чтоб три команды вылетели, я думаю вы бы справились с этой задачей))))
+9
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Ingvar Andreasson
Какой антигерой?) Наоборот спасибо, что сократил количество москвабадских команд в РПЛ!
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Алексей Ненахов
Ответ Алексей Кондурцев
Поставь перед тобой задачу чтоб три команды вылетели, я думаю вы бы справились с этой задачей))))
Он уверено ввёл ахмат в зону вылета
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Игорь М.
Ответ Ganibale
Никто не запрещает делать больше клубов по всей стране, к чему этот высер про Москву? Радоваться надо другому что таких клубов нету теперь РПЛ с неадекватным руководством и в целом никому ненужные, конечно лучше Балтика и Рубин. Хотя Рубин последние сезоны в РПЛ собирал маленькую посещаемость
Никто не запрещает? А деньги куда все идут? Москвабад собирает деньги (дань) со всех земель и даёт копейки обратно. Вот когда каждый регион будет жить на своё, тогда и посмотрим на то, сколько команд из Москвы будет в РПЛ
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SMART789
Можно только поблагодарить Талалайку за избавление российского футбола от Торпедо и лукойловакого придатка

Лига в целом стала чище, так держать
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Klinsmann32
Ответ Strongman88
Почти также хотел написать, только главным тренером питерского политпроекта...Представляю картину: Миллер с Газпромом берут хороших бразильцев, дают им гражданство, Рфс, судьи все свои , но команда плавно идёт туда куда должна...
без обид, со спартаком интереснее было б) ветераны, Зарема, болельщики и тп) все валят друг на друга, заговор и судьи... сценарий для фильма)
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Strongman88
Ответ Klinsmann32
скорей бы этот гений стал главным тренером спартака)
Почти также хотел написать, только главным тренером питерского политпроекта...Представляю картину: Миллер с Газпромом берут хороших бразильцев, дают им гражданство, Рфс, судьи все свои , но команда плавно идёт туда куда должна...
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Дмитрий
Ответ Игорь М.
Никто не запрещает? А деньги куда все идут? Москвабад собирает деньги (дань) со всех земель и даёт копейки обратно. Вот когда каждый регион будет жить на своё, тогда и посмотрим на то, сколько команд из Москвы будет в РПЛ
Но такого нет со времен московского царства и в ближайшем будущем все, как обычно, будут сдавать копеечку в Москву. Пока она не развалиться, увы
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Ganibale
Ответ Ingvar Andreasson
Какой антигерой?) Наоборот спасибо, что сократил количество москвабадских команд в РПЛ!
Никто не запрещает делать больше клубов по всей стране, к чему этот высер про Москву? Радоваться надо другому что таких клубов нету теперь РПЛ с неадекватным руководством и в целом никому ненужные, конечно лучше Балтика и Рубин. Хотя Рубин последние сезоны в РПЛ собирал маленькую посещаемость
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Сибирский литовец
Хорошо , что Нижний не попал в эти золотые руки .
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Otto Kretschmer
Золотой дубль.
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Его Величество Златан
наконец то сезон закончился [ наконец то я получу неустойку от химок]
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Nicitos
Я вот думаю кто же мне более из этих 2 персонажей не симпатичен. Соболев или Талалаев.
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Андрей Хенто
Раньше ходили легенды про "черного тренера", который приходил в клубу и топил их, жаль, что Андрей в этом сезоне так сказать обнародовал имя этого "черного тренера"))
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Дмитрий Пузырёв
Как игрок Андрей Викторович звёзд с неба не хватал, однако был почему-то всё время на слуху: то в сборную команду СССР ещё молодёжную включался, то заграницу в легионеры уезжал, нигде особо результативностью не отличался правда...
А как тренер лучший тренер Армении.
Но лучшая роль его в паре со Стогниенко у микрофона, однозначно. «Память детства», так сказать! :-)
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Новый тренер ФК Спартак
фузрук с матчтв для распила бабла
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Alexander Rakhilkin
Интересно, а что на это скажет Игорь Рабинер, у которого Талалаев один из лучших тренеров современности? И вся редакция МатчТВ, где он "выдающийся эксперт"...
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шансов на спасение было мало изначально...
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Klinsmann32
скорей бы этот гений стал главным тренером спартака)
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