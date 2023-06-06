Андрей Талалаев: «Я главный антигерой сезона, наверное. Две команды, где я работал, вылетели – однозначная неудача»

Андрей Талалаев назвал себя главным антигероем прошедшего сезона Мир РПЛ.

В октябре Талалаев возглавил московское « » – под его руководством команда проиграла 9 из 12 матчей. После увольнения из «Торпедо» возглавил « ». Обе команды вылетели из Мир по итогам сезона.

«Наконец-то сезон закончился. Наверное, я главный антигерой этого сезона. Я всегда за объективность. Две команды, в которых я работал, вылетели из РПЛ. Сезон оцениваю однозначно – неудачно!

У меня очень много претензий к самому себе. Конечно, я виню себя за то, что команда вылетела, тренерский штаб всегда в этом виноват. Есть положительные моменты, а есть и отрицательные. Сейчас будем разбираться со всем», – сказал главный тренер «Химок».

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