Игнашевич и «Балтика» согласовали новый контракт. Губернатор подтвердил

Сергей Игнашевич продолжит работу на посту главного тренера «Балтики».

Об этом сообщил губернатор Калининградской области .

«Сергей Николаевич продолжит работать с нами. Все базовые условия мы обсудили, договорились.

Насколько я знаю, формально контракт еще не продлен, но мы надеемся, что будет подписан. Принципиально мы обо всем договорились», — сказал Алиханов.

возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. По итогам минувшего сезона клуб вышел в Мир , заняв 2-е место в Первой лиге.