Игнашевич и «Балтика» согласовали новый контракт. Губернатор подтвердил
Сергей Игнашевич продолжит работу на посту главного тренера «Балтики».
Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Сергей Николаевич продолжит работать с нами. Все базовые условия мы обсудили, договорились.
Насколько я знаю, формально контракт еще не продлен, но мы надеемся, что будет подписан. Принципиально мы обо всем договорились», — сказал Алиханов.
Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. По итогам минувшего сезона клуб вышел в Мир РПЛ, заняв 2-е место в Первой лиге.
А так получается что губер это представитель главного инвестора в совете директоров клуба