Игнашевич и «Балтика» согласовали новый контракт. Губернатор подтвердил

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Антон Алиханов Футбол

Сергей Игнашевич продолжит работу на посту главного тренера «Балтики».

Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Сергей Николаевич продолжит работать с нами. Все базовые условия мы обсудили, договорились.

Насколько я знаю, формально контракт еще не продлен, но мы надеемся, что будет подписан. Принципиально мы обо всем договорились», — сказал Алиханов.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. По итогам минувшего сезона клуб вышел в Мир РПЛ, заняв 2-е место в Первой лиге.

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6 комментариев

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Dzhansug Bukiya
Когда-нибудь мы доживем, что губернаторы не будут иметь никакого отношения к проф спорту
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Mbest77
Ответ Dzhansug Bukiya
Когда-нибудь мы доживем, что губернаторы не будут иметь никакого отношения к проф спорту
Когда не будет гос финансирования.
А так получается что губер это представитель главного инвестора в совете директоров клуба
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0
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Роберт Абрамян
спортс ну вы что .Где ветка отбора
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Кино Музыка
Тренер клуба РПЛ. Искренние поздравления.
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ЖУЛИК
Сергей красавчик! Отличный результат на тренерском поприще! Думаю в будущем и сборную России потренирует
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