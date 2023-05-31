Гендиректор «Балтики» о Fan ID: «Активные фанаты пока говорят, что не будут ходить на матчи. Болельщики поддержат нас в РПЛ спустя 25 лет ожидания, надеюсь»

Гендиректор «Балтики» надеется на поддержку болельщиков в Мир РПЛ, несмотря на Fan ID.

«Надеюсь, 25 лет ожидания сыграют свою роль и болельщики придут поддержать команду, для нас это очень важно. Как показала игра с «Рубином», легко нам не будет. В течение всего сезона, особенно в этом матче, команда чувствовала сумасшедшую энергетику от трибун.

В прошлом году после кубковой встречи с «Динамо» Сергей Николаевич [ ] на пресс-конференции сравнил атмосферу на стадионе с театром, тогда некоторые болельщики не очень правильно восприняли эти слова, тренер позже за них извинялся. Хотя я понимаю, что он имел в виду: действительно, тогда было ощущение, что некоторые люди пришли не поддерживать «Балтику», а просто посмотреть на футбол как на событие.

В этом сезоне энергия, идущая от трибун, просто невероятна. Важный индикатор – в игре с «Рубином» болельщики не просто поддерживали, но и до последнего не уходили с трибун. Хотелось бы увидеть такое и в РПЛ.

Что касается бойкота из-за Fan ID, то активные болельщики разделяют позицию коллег из других клубов. И пока заявляют о том, что не будут ходить на игры.

Цены на билеты изменятся, но не критично. Хотя, конечно, увеличатся. Нам важно зарабатывать на стадионе. И видеть как можно больше людей на трибунах», – сказал Кирилл Волженкин.

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