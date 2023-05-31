Гендиректор «Балтики» о Fan ID: «Активные фанаты пока говорят, что не будут ходить на матчи. Болельщики поддержат нас в РПЛ спустя 25 лет ожидания, надеюсь»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия болельщики Балтика Чемпионат.com Fan ID Футбол

Гендиректор «Балтики» надеется на поддержку болельщиков в Мир РПЛ, несмотря на Fan ID.

«Надеюсь, 25 лет ожидания сыграют свою роль и болельщики придут поддержать команду, для нас это очень важно. Как показала игра с «Рубином», легко нам не будет. В течение всего сезона, особенно в этом матче, команда чувствовала сумасшедшую энергетику от трибун.

В прошлом году после кубковой встречи с «Динамо» Сергей Николаевич [Игнашевич] на пресс-конференции сравнил атмосферу на стадионе с театром, тогда некоторые болельщики не очень правильно восприняли эти слова, тренер позже за них извинялся. Хотя я понимаю, что он имел в виду: действительно, тогда было ощущение, что некоторые люди пришли не поддерживать «Балтику», а просто посмотреть на футбол как на событие.

В этом сезоне энергия, идущая от трибун, просто невероятна. Важный индикатор – в игре с «Рубином» болельщики не просто поддерживали, но и до последнего не уходили с трибун. Хотелось бы увидеть такое и в РПЛ.

Что касается бойкота из-за Fan ID, то активные болельщики разделяют позицию коллег из других клубов. И пока заявляют о том, что не будут ходить на игры.

Цены на билеты изменятся, но не критично. Хотя, конечно, увеличатся. Нам важно зарабатывать на стадионе. И видеть как можно больше людей на трибунах», – сказал Кирилл Волженкин.

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Запомнили аншлаги в Калининграде на матчах лучшей лиги мира? Теперь забудьте, здесь унылая РПЛ с цифровым ошейником
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активные фанаты красавцы!!!
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Hitgoe Himgob
А я надеюсь что нет. На### этот фануйди
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Shadow1882
В Воронеже и с фан-айди за считанные минуты билеты сносят перед матчами. 10к абиков было оформлено. В Калининграде будет то же самое, только там ещё и стадион побольше, людей тоже будет много
Бойкот и у Балтики станет каплей в море желающих сходить
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Max Zhomkov
Ответ Ебздрогыч
Запомнили аншлаги в Калининграде на матчах лучшей лиги мира? Теперь забудьте, здесь унылая РПЛ с цифровым ошейником
наступает время когда кубок смотреть приятнее, порту что там нету фанайди и активные болельщики приходят на стадион
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Overkiller
Вот бы все клубы РПЛ дружно на пару - тройку туров закрыли стадионы для посещения. Вообще, ни фанатов, ни болельщиков (тут, правда, Краснодар бы больше пострадал из всех). С провозглашением позиции "нет фануйди".

Но что то я замечтался, забыл где живём...
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T622222
Пока??? Уже как год скоро будет этому позору! Вернуть Актив на трибуны и отменить эту дичь
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Amalfitano
Ответ trav
Чем? Что со временем их место займут обычные зрители? Неужели они не понимают этого
Да надеюсь обрубят финансирование всем бюджетным клубам и половина рпл обонкротится. Вот тогда пускай эти болелы ходят на городские и детские любительские турниры.
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Balt
Ответ Overkiller
Вот бы все клубы РПЛ дружно на пару - тройку туров закрыли стадионы для посещения. Вообще, ни фанатов, ни болельщиков (тут, правда, Краснодар бы больше пострадал из всех). С провозглашением позиции "нет фануйди". Но что то я замечтался, забыл где живём...
Если бы на такое могли решиться, то и Fan ID в принципе изначально не было бы. Клубы согласились и вот пожалуйста идите оформляйте дополнительный "допуск". Как-будто блин стадион это спецрежимный объект. В театры, кино и на другие виды спорта как на хоккей почему-то ничего не вводят такого.
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блокад блокадыч
Ответ Strike36
Будет как в Воронеже. На первый домашний матч придут, а потом перестанут. Хотя когда Факел играл первый домашний матч, еще фан айди был в 4 городах…
чего, на Воронеж норм идут
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Максим Максюша
Ответ Strike36
Будет как в Воронеже. На первый домашний матч придут, а потом перестанут. Хотя когда Факел играл первый домашний матч, еще фан айди был в 4 городах…
Что за чушь))) на матч с крыльями все билеты раскупили за 15 минут
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