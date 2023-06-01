Губернатор Калининградской области о Fan ID: «Чуть больше 1,5 тысячи получено – нас это не устраивает. Выход в РПЛ – существенный фактор, чтобы люди потратили час-полтора времени»
Губернатор Калининградской области недоволен малым числом оформленных Fan ID в регионе.
В этом сезоне местная «Балтика» обеспечила себе выход в Мир РПЛ из Первой лиги.
– Вы приходили на стадион и заводили болельщиков. Как вам атмосфера?
– У нас большие традиции. На старом стадионе была «Северная трибуна». Успел и туда походить.
Стараюсь быть в контакте с болельщиками и хочу сказать им большое спасибо за тот уровень поддержки, который они дают команде.
– В следующем сезоне посещаемость «Балтики» может снизиться. Цифры показывают, что посещаемость в РПЛ у клубов, поднявшихся из Первой лиги, ниже из-за введения карты болельщика. Что думаете по этому поводу?
– Будем работать. Не хотел бы озвучивать своих мыслей. Мы уже обсуждали этот вопрос с командой, они просят меня не торопиться с предложениями, а подождать хотя бы середины июня.
Чуть больше 1,5 тысячи человек сейчас получили Fan ID. Нас это не устраивает. Будем смотреть, как можно стимулировать дополнительно.
С другой стороны, у нас 25 лет не было игр в РПЛ. Думаю, это будет достаточно существенным фактором, чтобы люди потратили буквально час-полтора времени, чтобы заполнить заявку за 5 минут и доехать до МФЦ или стадиона и получить паспорт болельщика.
– Какая ситуация с оборудованием стадиона под Fan ID?
– Мы уже этим занимаемся. Выделили субсидию нашему стадиону. Должны успеть подготовиться к первым матчам.
– Какой размер субсидии? 10 или 15 миллионов рублей?
– По-моему, около 13. Часть своих денег стадиона, часть – из бюджета, – передает слова Антона Алиханова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
35 тысяч на «Балтике» – вот это мощь! Только «Зенит» собрал больше в РПЛ с Fan ID
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Надеюсь, никто вестись не будет на это.)
Дело не в 1,5 часах как таковых(уже не 10 минут, оказывается)), а в том, что они ради бессмысленного закона от любителя тотального контроля.
Никаких беспорядков на стадионах десятки лет нет, логического смысла в фан айди нет.
А началось всё с дешёвой постановки на стадионе цска с отключенными камерами)
Хватит держать народ за дураков.
Говорите, что закон бессмысленный, а не уговаривайте фанатов оформлять.
Дальше нужно идти в МФЦ, выжидать очередь из бабушек и только тогда тебе одобрят карту.
Губернатор прав. Как раз где-то час-полтора.