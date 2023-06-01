Губернатор Калининградской области о Fan ID: «Чуть больше 1,5 тысячи получено – нас это не устраивает. Выход в РПЛ – существенный фактор, чтобы люди потратили час-полтора времени»

Губернатор Калининградской области недоволен малым числом оформленных Fan ID в регионе.

В этом сезоне местная « » обеспечила себе выход в Мир РПЛ из Первой лиги.

– Вы приходили на стадион и заводили болельщиков. Как вам атмосфера?

– У нас большие традиции. На старом стадионе была «Северная трибуна». Успел и туда походить.

Стараюсь быть в контакте с болельщиками и хочу сказать им большое спасибо за тот уровень поддержки, который они дают команде.

– В следующем сезоне посещаемость «Балтики» может снизиться. Цифры показывают, что посещаемость в РПЛ у клубов, поднявшихся из , ниже из-за введения карты болельщика. Что думаете по этому поводу?

– Будем работать. Не хотел бы озвучивать своих мыслей. Мы уже обсуждали этот вопрос с командой, они просят меня не торопиться с предложениями, а подождать хотя бы середины июня.

Чуть больше 1,5 тысячи человек сейчас получили Fan ID. Нас это не устраивает. Будем смотреть, как можно стимулировать дополнительно.

С другой стороны, у нас 25 лет не было игр в РПЛ. Думаю, это будет достаточно существенным фактором, чтобы люди потратили буквально час-полтора времени, чтобы заполнить заявку за 5 минут и доехать до МФЦ или стадиона и получить паспорт болельщика.

– Какая ситуация с оборудованием стадиона под Fan ID?

– Мы уже этим занимаемся. Выделили субсидию нашему стадиону. Должны успеть подготовиться к первым матчам.

– Какой размер субсидии? 10 или 15 миллионов рублей?

– По-моему, около 13. Часть своих денег стадиона, часть – из бюджета, – передает слова корреспондент Ярослав Сусов.

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