Губернатор Калининградской области о Fan ID: «Чуть больше 1,5 тысячи получено – нас это не устраивает. Выход в РПЛ – существенный фактор, чтобы люди потратили час-полтора времени»

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Балтика Sports.ru Антон Алиханов Fan ID Футбол

Губернатор Калининградской области недоволен малым числом оформленных Fan ID в регионе.

В этом сезоне местная «Балтика» обеспечила себе выход в Мир РПЛ из Первой лиги.

– Вы приходили на стадион и заводили болельщиков. Как вам атмосфера?

– У нас большие традиции. На старом стадионе была «Северная трибуна». Успел и туда походить.

Стараюсь быть в контакте с болельщиками и хочу сказать им большое спасибо за тот уровень поддержки, который они дают команде.

– В следующем сезоне посещаемость «Балтики» может снизиться. Цифры показывают, что посещаемость в РПЛ у клубов, поднявшихся из Первой лиги, ниже из-за введения карты болельщика. Что думаете по этому поводу?

– Будем работать. Не хотел бы озвучивать своих мыслей. Мы уже обсуждали этот вопрос с командой, они просят меня не торопиться с предложениями, а подождать хотя бы середины июня.

Чуть больше 1,5 тысячи человек сейчас получили Fan ID. Нас это не устраивает. Будем смотреть, как можно стимулировать дополнительно.

С другой стороны, у нас 25 лет не было игр в РПЛ. Думаю, это будет достаточно существенным фактором, чтобы люди потратили буквально час-полтора времени, чтобы заполнить заявку за 5 минут и доехать до МФЦ или стадиона и получить паспорт болельщика.

– Какая ситуация с оборудованием стадиона под Fan ID?

– Мы уже этим занимаемся. Выделили субсидию нашему стадиону. Должны успеть подготовиться к первым матчам.

– Какой размер субсидии? 10 или 15 миллионов рублей?

– По-моему, около 13. Часть своих денег стадиона, часть – из бюджета, – передает слова Антона Алиханова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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28 комментариев

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Gustav Forsberg
"чтобы люди потратили буквально час-полтора времени" - вроде говорили, что от силы 10 минут это занимает, не?)
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Nikolay Stavrogin
Не надо давить на жалость, что Балтика 20 лет не была в вышке, поэтому не подводите команду, оформляйте фан уйди.)
Надеюсь, никто вестись не будет на это.)

Дело не в 1,5 часах как таковых(уже не 10 минут, оказывается)), а в том, что они ради бессмысленного закона от любителя тотального контроля.
Никаких беспорядков на стадионах десятки лет нет, логического смысла в фан айди нет.
А началось всё с дешёвой постановки на стадионе цска с отключенными камерами)
Хватит держать народ за дураков.
Говорите, что закон бессмысленный, а не уговаривайте фанатов оформлять.
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</c/>
абсолютно логичные цифры, тот кто продвигал фан не фанат футбола, было бы весьма логично, ввести его на фигурное катание, а потом госпоже Родниной показать "посещаемость"...
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Александр Колосов
Похоронили футбол в городе, благодаря своей хорошей игре и выходу в РПЛ. Какая дичь
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Дмитрий9779
Расскажите ему кто-нибудь,что дело не часе-1,5.
+6
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daniel-cristian
покорных бюджетников ещё никто не отменял
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EVERGREEN
ну, бюджетники, держитесь 😆
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-=Калян-Малян=-
Лучше бы 13 лямов на детский футбол потратили
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d.xoxlov
"Будем работать, будем смотреть..." а думать-то когда будем?
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Pushkin_CR7
Учителя и воспитатели напряглись…🤣
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Ярик01
Откуда у стадиона "свои" деньги, что отделимы от "часть – из бюджета".
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Клирик
Да дело не времени. Если мне что надо, год потрачу, не пожалею. Но это против людей, при чём тут сколько это занимает, почему это до тупоголовых не доходит? Болельщики больше года объясняют.
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Дмитрий
Ты же губернатор. Напиши преступникам-инициаторам фануйди. РПЛ достойное достижение, чтобы потратить 5 минут на такое письмо.
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Любовник Евы Браун
болельщиков тоже много что не устраивает , потратьте всего час полтора постойте в пробках с людьми поймёте )
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JJ78
Раз потратили столько денег - сделайте МФЦ прямо на стадионе! С одной операцией. Можно сделать временные места и работать за день и в день матчей. Это не дорого, если не своровать бюджет.
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Jii Gee
На абсолютно пустом месте такой геморрой...
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Eridan
Даже немного жаль, что Рубин вышел в высшую лигу. 15 лет постоянно ходил на стадион - на Центральный, Казань-Арену, и даже на Рубин в соцгород, но в наступающем сезоне этот период прервется ибо фан-уйди я оформлять не буду.
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CerqueraMurilo
Ответ Gustav Forsberg
"чтобы люди потратили буквально час-полтора времени" - вроде говорили, что от силы 10 минут это занимает, не?)
ну это если только заполнить заявление и добавить фотку в госуслугах.

Дальше нужно идти в МФЦ, выжидать очередь из бабушек и только тогда тебе одобрят карту.

Губернатор прав. Как раз где-то час-полтора.
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Artem89S
Ответ Павел Колесников
"чтобы заполнить заявку за 5 минут и доехать до МФЦ или стадиона и получить паспорт болельщика" Заявку оформить недолго, особенно если фотка сразу принимается. Тогда дело 5 минут. Но речь идёт также и о том, чтобы добраться до МФЦ, выждать очередь и получить заветные 9 цифр
Спасибо, тов.майор, но нет, у вас не прокатит людей за дураков держать. Вы бюджетники, вот сами на трибунах и сидите, а мы в безопасности дома на диване посидим) ваши коментики не прокатят
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Павел Колесников
Ответ Artem89S
Спасибо, тов.майор, но нет, у вас не прокатит людей за дураков держать. Вы бюджетники, вот сами на трибунах и сидите, а мы в безопасности дома на диване посидим) ваши коментики не прокатят
Так я никого и не принуждаю) Кто хочет - оформляет и болеет за команду на стадионе, кто не хочет - болеет перед телевизором.
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Ответ Дмитрий9779
Расскажите ему кто-нибудь,что дело не часе-1,5.
человек, который отвечает "по качану" журналисту на прессухе, априори не может думать много и правильно)
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Red Line
Ответ Дмитрий
Ты же губернатор. Напиши преступникам-инициаторам фануйди. РПЛ достойное достижение, чтобы потратить 5 минут на такое письмо.
х########тор он, а не губернатор)
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