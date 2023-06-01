Губернатор Калининградской области: «Мы тратили на «Балтику» 300-350 млн рублей в год. Региональный вклад сохранится в том же объеме»

Теги премьер-лига Россия бизнес Первая лига Балтика Sports.ru Российские технологии Сергей Чемезов Антон Алиханов деньги Футбол

Губернатор Калининградской области рассказал о финансовых вложениях в «Балтику».

– Бюджет «Балтики» в Первой лиге был около 700 миллионов рублей. Какой он будет в РПЛ?

– 700 миллионов – сильно завышенная оценка. Могу сказать только, что региональный вклад сохранится в том же объеме, что и был раньше.

Мы тратили в зависимости от года от 300 до 350 миллионов рублей, остальное обеспечивали спонсоры. Та же практика сохранится и в дальнейшем. Называть цифру пока бы не хотел, пока еще работаем со спонсорами.

– Что входит в партнерство с «Ростехом»?

– Поддержка и развитие «Балтики», основной команды и академии. И нейминг стадиона. Нейминг – это отдельный трек, но очень важный для нас. Со следующего года (правда, пока этот вопрос обсуждается) были планы прекратить федеральное финансирование стадионов, построенных к ЧМ-2018.

Поэтому для нас это очень важно, мы благодарны Сергею Викторовичу Чемезову за то, что он поддержал наше предложение, и мы смогли получить такого надежного известного партнера, а наш стадион теперь будет называться «Ростех-Арена», – приводит слова Антона Алиханова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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13 комментариев

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Dmitry Orlov
>Мы тратили на «Балтику» 300-350 млн рублей

Это ж сколько литров выпито...
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Bunyod Turgunov
Лучше бы такие деньги выкладывали на ремонт дороги или на медицину. Думаю кроме футболистов никто не будет жалеть.
+14
-4
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Savardus
Пока команды не научатся сами зарабатывать, обходясь без подачек регионального бюджета, развития профессионального клубного футбола в России не будет.
+4
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alexsem69
Балтике удачи в РПЛ!
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Егор Добрый
А теперь бесплатно будут бюджетников на стадион загонять 👍
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Dima Varlamov
Я так понимаю что все остальные социальные проблемы в регоне решены, коль бюджет позволяет себе такие траты на "бездельников" - футболистов.
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Karel
Ответ Dmitry Orlov
>Мы тратили на «Балтику» 300-350 млн рублей Это ж сколько литров выпито...
Состав. Примерно 110 транспортировочных пивных цистерн с объемом 30000 литров.
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Karel
Ответ Dmitry Orlov
>Мы тратили на «Балтику» 300-350 млн рублей Это ж сколько литров выпито...
А 110 цистерн на 15 домашних матчей - это будет по 13 бутылок на каждого болельщика, при полной вместимости в 35000 зрителей.

Вот и проблема решена. Ккаждый купивший билет и сделавший фанид - на каждом матче бесплатно 13 бутылок пива по 0.5 может выпить. А доходы от билетов - клубу.
Если билет 1000 рублей, то клуб получит - 35000 х 1000 х 15 = 525 миллиона рублей.
В полтора раза больше.
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Самозанятый
Ответ Karel
А 110 цистерн на 15 домашних матчей - это будет по 13 бутылок на каждого болельщика, при полной вместимости в 35000 зрителей. Вот и проблема решена. Ккаждый купивший билет и сделавший фанид - на каждом матче бесплатно 13 бутылок пива по 0.5 может выпить. А доходы от билетов - клубу. Если билет 1000 рублей, то клуб получит - 35000 х 1000 х 15 = 525 миллиона рублей. В полтора раза больше.
Надо только найти того, кто само пиво оплатит) Иначе схема не работает)
0
0
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Karel
Ответ Самозанятый
Надо только найти того, кто само пиво оплатит) Иначе схема не работает)
Так региональный бюджет. Губернатор же озвучил - 350 млн. рублей из бюджета прямо в клуб.
Вместо этого эти деньги пустить на пиво для болельщиков, выхлоп будет в полтора раза больше плюс стадионы под завязку на каждый матч, лидеры по посещаемости будут.
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Дядя ТУРА
Ответ Егор Добрый
А теперь бесплатно будут бюджетников на стадион загонять 👍
зачем бесплатно? можно под предлогом увольнения заставить купить билет и фануйди сделать
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