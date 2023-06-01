Губернатор Калининградской области: «Мы тратили на «Балтику» 300-350 млн рублей в год. Региональный вклад сохранится в том же объеме»
Губернатор Калининградской области рассказал о финансовых вложениях в «Балтику».
– Бюджет «Балтики» в Первой лиге был около 700 миллионов рублей. Какой он будет в РПЛ?
– 700 миллионов – сильно завышенная оценка. Могу сказать только, что региональный вклад сохранится в том же объеме, что и был раньше.
Мы тратили в зависимости от года от 300 до 350 миллионов рублей, остальное обеспечивали спонсоры. Та же практика сохранится и в дальнейшем. Называть цифру пока бы не хотел, пока еще работаем со спонсорами.
– Что входит в партнерство с «Ростехом»?
– Поддержка и развитие «Балтики», основной команды и академии. И нейминг стадиона. Нейминг – это отдельный трек, но очень важный для нас. Со следующего года (правда, пока этот вопрос обсуждается) были планы прекратить федеральное финансирование стадионов, построенных к ЧМ-2018.
Поэтому для нас это очень важно, мы благодарны Сергею Викторовичу Чемезову за то, что он поддержал наше предложение, и мы смогли получить такого надежного известного партнера, а наш стадион теперь будет называться «Ростех-Арена», – приводит слова Антона Алиханова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
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Это ж сколько литров выпито...
Вот и проблема решена. Ккаждый купивший билет и сделавший фанид - на каждом матче бесплатно 13 бутылок пива по 0.5 может выпить. А доходы от билетов - клубу.
Если билет 1000 рублей, то клуб получит - 35000 х 1000 х 15 = 525 миллиона рублей.
В полтора раза больше.
Вместо этого эти деньги пустить на пиво для болельщиков, выхлоп будет в полтора раза больше плюс стадионы под завязку на каждый матч, лидеры по посещаемости будут.