Губернатор Калининградской области: «Мы тратили на «Балтику» 300-350 млн рублей в год. Региональный вклад сохранится в том же объеме»

Губернатор Калининградской области рассказал о финансовых вложениях в «Балтику».

– Бюджет «Балтики» в Первой лиге был около 700 миллионов рублей. Какой он будет в РПЛ?

– 700 миллионов – сильно завышенная оценка. Могу сказать только, что региональный вклад сохранится в том же объеме, что и был раньше.

Мы тратили в зависимости от года от 300 до 350 миллионов рублей, остальное обеспечивали спонсоры. Та же практика сохранится и в дальнейшем. Называть цифру пока бы не хотел, пока еще работаем со спонсорами.

– Что входит в партнерство с «Ростехом»?

– Поддержка и развитие «Балтики», основной команды и академии. И нейминг стадиона. Нейминг – это отдельный трек, но очень важный для нас. Со следующего года (правда, пока этот вопрос обсуждается) были планы прекратить федеральное финансирование стадионов, построенных к ЧМ-2018.

Поэтому для нас это очень важно, мы благодарны Сергею Викторовичу Чемезову за то, что он поддержал наше предложение, и мы смогли получить такого надежного известного партнера, а наш стадион теперь будет называться «Ростех-Арена», – приводит слова Антона Алиханова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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