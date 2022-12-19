Милан Вьештица: «Месси – величайший игрок в истории. Мбаппе хорош, но он вряд ли добьется такого же признания»
Милан Вьештица поделился мнением о финале ЧМ-2022.
Аргентина обыграла Францию в финальном матче турнира в Катаре (3:3, по пенальти – 4:2).
«Возможно, это вообще лучший финал в истории футбола. Наконец-то лучший футболист всех времен выиграл то, чего ему не хватало. То, что он сделал в футболе, не сделает, наверное, никто. Мбаппе, конечно, хорош, но у меня есть сомнения, что у него получится добиться такого же признания.
Почти 80 минут на поле была одна команда. Аргентина здорово вошла в игру, показывала сумасшедший футбол. Полностью переиграла Францию. Но потом они включились. Мбаппе забил два хороших мяча. Им достаточно было одного шанса, и сразу возникают проблемы.
Однозначно Месси – лучший игрок в истории футбола. Да, для Аргентины есть еще Марадона. Но все, что Лионель делал на протяжении карьеры, и такой финал – это невероятно. Думаю, ему аплодирует весь мир. Самый великий футболист за все время.
После вылета Сербии я болел только за Аргентину. Очень хотелось, чтобы Месси выиграл кубок мира. Он этого заслуживает.
У нас в Сербии все кафе болело за Аргентину. Вернее, отдельно за Месси. Он добился всего, что только можно. Теперь можно заканчивать. Но если честно, желаю, чтобы он играл как можно дольше», – сказал экс-защитник «Зенита».
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