Милан Вьештица: «Месси – величайший игрок в истории. Мбаппе хорош, но он вряд ли добьется такого же признания»

поделился мнением о финале .

Аргентина обыграла Францию в финальном матче турнира в Катаре (3:3, по пенальти – 4:2).

«Возможно, это вообще лучший финал в истории футбола. Наконец-то лучший футболист всех времен выиграл то, чего ему не хватало. То, что он сделал в футболе, не сделает, наверное, никто. Мбаппе, конечно, хорош, но у меня есть сомнения, что у него получится добиться такого же признания.

Почти 80 минут на поле была одна команда. Аргентина здорово вошла в игру, показывала сумасшедший футбол. Полностью переиграла Францию. Но потом они включились. Мбаппе забил два хороших мяча. Им достаточно было одного шанса, и сразу возникают проблемы.

Однозначно Месси – лучший игрок в истории футбола. Да, для Аргентины есть еще Марадона. Но все, что Лионель делал на протяжении карьеры, и такой финал – это невероятно. Думаю, ему аплодирует весь мир. Самый великий футболист за все время.

После вылета Сербии я болел только за Аргентину. Очень хотелось, чтобы Месси выиграл кубок мира. Он этого заслуживает.

У нас в все кафе болело за . Вернее, отдельно за Месси. Он добился всего, что только можно. Теперь можно заканчивать. Но если честно, желаю, чтобы он играл как можно дольше», – сказал экс-защитник «Зенита».

Марадона 🤝 Месси. Великие с главным трофеем жизни

В мегафинале было три мини-матча. Разбираем их, полезность Ди Марии и гений Месси

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ