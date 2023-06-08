Гендиректор «Ахмата»: «Кадыров – наш главный болельщик. Хороший сезон – заслуга Ташуева, игроков, руководства Чечни»

Генеральный директор «Ахмата» назвал Рамзана Кадырова главным болельщиком команды.

Ахмед Айдамиров также подвел итоги сезона-2022/23. Команда из Грозного заняла 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

– Очень хороший и удачный сезон для команды. Он мог быть и лучше. Побили все рекорды, которые у нас были. Самое главное то, что команда показывает игру, которую хотят видеть болельщики, руководство клуба и республики.

– Результаты – это заслуга ?

– Это заслуга Ташуева, всего тренерского штаба, игроков, руководства команды и республики. Болельщики также причастны к этому.

– Глава республики [ ] поздравил команду?

– Конечно! Это наш самый главный болельщик, – сказал Айдамиров.

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