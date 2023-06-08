Гендиректор «Ахмата»: «Кадыров – наш главный болельщик. Хороший сезон – заслуга Ташуева, игроков, руководства Чечни»
Генеральный директор «Ахмата» назвал Рамзана Кадырова главным болельщиком команды.
Ахмед Айдамиров также подвел итоги сезона-2022/23. Команда из Грозного заняла 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
– Очень хороший и удачный сезон для команды. Он мог быть и лучше. Побили все рекорды, которые у нас были. Самое главное то, что команда показывает игру, которую хотят видеть болельщики, руководство клуба и республики.
– Результаты – это заслуга Сергея Ташуева?
– Это заслуга Ташуева, всего тренерского штаба, игроков, руководства команды и республики. Болельщики также причастны к этому.
– Глава республики [Рамзан Кадыров] поздравил команду?
– Конечно! Это наш самый главный болельщик, – сказал Айдамиров.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Серьезно?
Минин и Пожарский это люди без которых не было бы никакого государства Российского.
Удивительно, что об этих людях говорят и занают меньше , чем об условных Петре 1 , Александре 2 и других Кутузовых с Суворовыми.