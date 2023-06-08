Гендиректор «Ахмата»: «Кадыров – наш главный болельщик. Хороший сезон – заслуга Ташуева, игроков, руководства Чечни»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Рамзан Кадыров Ахмед Айдамиров Футбол

Генеральный директор «Ахмата» назвал Рамзана Кадырова главным болельщиком команды.

Ахмед Айдамиров также подвел итоги сезона-2022/23. Команда из Грозного заняла 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. 

– Очень хороший и удачный сезон для команды. Он мог быть и лучше. Побили все рекорды, которые у нас были. Самое главное то, что команда показывает игру, которую хотят видеть болельщики, руководство клуба и республики.

– Результаты – это заслуга Сергея Ташуева?

– Это заслуга Ташуева, всего тренерского штаба, игроков, руководства команды и республики. Болельщики также причастны к этому.

– Глава республики [Рамзан Кадыров] поздравил команду?

– Конечно! Это наш самый главный болельщик, – сказал Айдамиров.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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10 комментариев

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Саша Пушкин
Значит ли это, что когда Ахмат проваливал сезон, то виноват в этом был Кадыров? Стрелочка поворачивается?
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Tiestorzn17
Но если сезон плохой - он точно не при делах 😁 так и живем…
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Добрый Ретроград
дадон
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HI MARS
Скоро не будет главного болельщика - что же они будут делать тогда?😱
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Олег Комисаров
Ташуев дон, хороший дон, сезон дон , провел дон ))
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HI MARS
Рамдону осталось год-два и соответсвенно Ахмату тоже.Ждём старый добрый Терек👍🏻
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BigPapa
Ответ Саша Пушкин
Значит ли это, что когда Ахмат проваливал сезон, то виноват в этом был Кадыров? Стрелочка поворачивается?
Извинись
+1
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Леван Мкртчян
Ответ Юрий Гаврилов
Кадыров и Пригожин = Минин и Пожарский
Аж мурашки побежали по телу от такой аналогии.
Серьезно?
Минин и Пожарский это люди без которых не было бы никакого государства Российского.
Удивительно, что об этих людях говорят и занают меньше , чем об условных Петре 1 , Александре 2 и других Кутузовых с Суворовыми.
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