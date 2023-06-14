«В «Ахмате» всегда ощущается стабильность. Кадыров поддерживает команду, нет задержек по зарплате». Олег Иванов о клубе из Грозного

Олег Иванов объяснил, почему «Ахмат» считается стабильным клубом.

– Не чужой для вас «Ахмат» стал пятым, хотя к концу сезона почти весь состав выбыл из-за травм. Как объясняете такой успех команды?

– Молодцы, повторили наш лучший результат, когда я еще был в команде. Команда не понесла больших потерь и показывала весь сезон интересный футбол. Если бы не череда травм, могли бы еще на строчечку повыше прыгнуть. Потеря центрального защитника сильно повлияла в конце.

– «Ахмат» очень редко продает своих лидеров. Вы тоже не уходили из команды долгое время. Как клубу удается сохранять важных игроков?

– Руководство работает в этом направлении. Да и не хочется, потому что в «Ахмате» всегда ощущается стабильность. Рамзан Ахматович Кадыров всегда поддерживает команду, (президент «Ахмата» – прим. Sports.ru) тоже проводит большую работу. Немаловажно, что в команде нет задержек по зарплате. Даже сейчас, в непростое время, думаю, продолжает следить за жизнью команды, – сказал хавбек «Рубина».