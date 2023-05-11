Гиорги Шелия: «Кадыров запомнился серьезным человеком. В Грозном не вижу никаких ограничений, чистый и красивый город, добрые люди и вкусная кухня»
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился впечатлениями от жизни в Грозном.
«Если честно, Грозный – нормальный город, не вижу никаких ограничений. Профессионал сосредоточен на футболе. Конечно, я хожу по ресторанам, торговым центрам – ограничений нет.
Грозный – чистый и красивый город. Приглашаю всех к нам, приезжайте, здесь добрые люди и вкусная кухня.
Кадырова я видел однажды на тренировке, он мне запомнился серьезным человеком.
В «Ахмате» нормальные премиальные – за «Спартак» и «Зенит» дают одинаково, никаких различий нет», – сказал Шелия.
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