Гиорги Шелия: «Кадыров запомнился серьезным человеком. В Грозном не вижу никаких ограничений, чистый и красивый город, добрые люди и вкусная кухня»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился впечатлениями от жизни в Грозном.

«Если честно, Грозный – нормальный город, не вижу никаких ограничений. Профессионал сосредоточен на футболе. Конечно, я хожу по ресторанам, торговым центрам – ограничений нет.

Грозный – чистый и красивый город. Приглашаю всех к нам, приезжайте, здесь добрые люди и вкусная кухня.

Кадырова я видел однажды на тренировке, он мне запомнился серьезным человеком.

В « » нормальные премиальные – за «Спартак» и «Зенит» дают одинаково, никаких различий нет», – сказал .