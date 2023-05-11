Гиорги Шелия: «Кадыров запомнился серьезным человеком. В Грозном не вижу никаких ограничений, чистый и красивый город, добрые люди и вкусная кухня»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Гиорги Шелия Футбол

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился впечатлениями от жизни в Грозном.

«Если честно, Грозный – нормальный город, не вижу никаких ограничений. Профессионал сосредоточен на футболе. Конечно, я хожу по ресторанам, торговым центрам – ограничений нет.

Грозный – чистый и красивый город. Приглашаю всех к нам, приезжайте, здесь добрые люди и вкусная кухня.

Кадырова я видел однажды на тренировке, он мне запомнился серьезным человеком.

В «Ахмате» нормальные премиальные – за «Спартак» и «Зенит» дают одинаково, никаких различий нет», – сказал Шелия.

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22 комментария

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umnik3
Выйди в город в шортах. Вот и нет ограничений.
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ebn3ccf6ih
Выйди в шортах и бутылочкой пива)
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Stewart D.
Норм лизнул
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Илья Савчук
ну конечно если вбухать в один городок бюджеты нескольких регионов за годы, он будет райским местом. По аулам и другим городам Чечни Шелия пробовал кататься?
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umnik3
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Или за ручку с другом пройдись
Если у тебя есть очень близкий друг, можешь пройтись.
+6
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Пако
Зачтётся
+7
-2
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Wiley Fox
Ответ umnik3
Выйди в город в шортах. Вот и нет ограничений.
В шортах с выбритыми ногами
+5
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Кашпир
Гиорги, если забрали паспорт - моргни 2 раза.
+3
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giallo-verde
Серьезный Дон Кадыров
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Антон Фалафель
Говорят там отличные шашлыки из курицы 😏
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ umnik3
Выйди в город в шортах. Вот и нет ограничений.
Или за ручку с другом пройдись
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Ёшимин Бональдо
Ага) осталось только флаг погладить
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Ярослав Гордеев
Всё как в Африке (с) Конате
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Ganibale
Грозный прекрасный город и относятся там хорошо к гостям. Но почему когда они уезжают из Грозного то становятся в большинстве не очень адекватными людьми
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Иван_Флягин
Вкусные люди, добрая кухня. Всё как мы любим.
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Спартак Уокер
Он сказал это под дулом автомата
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