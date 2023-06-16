«Смолов реализовал 50% потенциала. Он талантливее Дзюбы, но карьера у Артема лучше». Канчельскис о форвардах

Теги Локомотив Артем Дзюба Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает форварда «Динамо» Федора Смолова талантливее Артема Дзюбы.

«Смолов – сильный игрок по меркам РПЛ. Думаю, у него есть еще несколько лет, чтобы играть на серьезном уровне. Федор провел относительно неплохой сезон за «Динамо», несмотря на ужасные результаты клуба.

Вообще, конечно, парень казался невероятно талантливым по молодежи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала.

Кто талантливее: Дзюба или Смолов? Федор талантливее Артема, но карьера лучше сложилась у Дзюбы», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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29 комментариев

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Амин Чич
А может мы его просто переоценили
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Oblazhaet
Ответ Екн Лор
Дзюба как раз-таки по таланту пожалуй лучший таранный форвард нашего футбола в 21 веке. А Смолов даже не Кержаков по таланту
Кержаков? Он лучший бомбардир в период современного российского футбола, что за чушь вы написали?
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Фут.Боль
Откуда эти все % берутся? Реализовал себя вполне нормально. Как-будто был мега -талантом каким-то.
+5
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Амин Чич
Ответ Рома Политов
Да, ладно, несколько раз стал лучшим бомбардиром РФПЛ, за сборную поиграл на крупных турнирах, в Испании Реалу и Барселоне забил. 99% российских форвардов о такой карьере только мечтать.
Рязанцев тоже забивал Барсе
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Alex1104
Ответ Екн Лор
Дзюба как раз-таки по таланту пожалуй лучший таранный форвард нашего футбола в 21 веке. А Смолов даже не Кержаков по таланту
Даже? Кержаков бесталанный?
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zer
и чем он талантливее? если отбросить личностные качества, то Дзюба отменный форвард, который и подыгрыше хорош и который на протяжении всей карьеры плюс-минус держал свой уровень. Смолов в лучшие годы был бегунком с сильным ударом, тупо фигачил всегда и всё. Дзюба же всегда мог отдать тонкий пас

это помимо того, что Артём забил в два раза больше Феди и в сборной реализовался

я просто обоих видел с юношества, когда они ещё щенками были и много слушал про талант Феди. вот он раскочегарился в Урале и потом в Краснодаре и много забивал. но даже в лучший свой период он не казался лучше Дзюбы, который при свои габаритах был значительно более разноплановым нападающим
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Dinamik1
Смолов играя в слабой Сельте забивалБарселоне и Реалу дзюба ставил рекорды забивая Люксембургу и Лихтенштейну.
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Рома Политов
Ответ Амин Чич
Рязанцев тоже забивал Барсе
У Рязанцева для его таланта вообще шикарная карьера
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ParvizLNDRreal
Ответ dr. cage
Мне карьера Смолова больше импонирует.. Дважды мотался за бугор.. Смог пересилить весь тот стеб и насмешки, когда не мог очень долго забить.. Поиграл с Это’о.. Был прекрасен в Краснодаре..
Забил Барсе и Реалу.
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Ааааа88888
Ответ Екн Лор
Именно как таран Дзюба их лучше, то как Артём доминировал в воздухе на ЧМ или в РПЛ - такого у них не было. Как нападающие возможно они сильнее, хотя по статистике все хороши.
Всё-таки не соглашусь с Вами) Павлюченко и Погребняк показали свои скиллы воздушной борьбы в Англии, еврокубках и тд. И праймовые были сильнее в том числе на втором этаже. Просто в командах Дзюбы игра строилась на забросах на него, поэтому это и запомнилось. В еврокубках он не показывал класс в верховной борьбе
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Екн Лор
Ответ Ааааа88888
Павлюченко, Погребняк - вот топовые тараны. Дзюба, пожалуй, третий-четвертый. В том числе по таланту. Тот же "слон" в молодости катировался выше Дзюбы
Именно как таран Дзюба их лучше, то как Артём доминировал в воздухе на ЧМ или в РПЛ - такого у них не было. Как нападающие возможно они сильнее, хотя по статистике все хороши.
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arlovski
Ответ Екн Лор
Дзюба как раз-таки по таланту пожалуй лучший таранный форвард нашего футбола в 21 веке. А Смолов даже не Кержаков по таланту
даже))
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Ааааа88888
Ответ Екн Лор
Дзюба как раз-таки по таланту пожалуй лучший таранный форвард нашего футбола в 21 веке. А Смолов даже не Кержаков по таланту
Павлюченко, Погребняк - вот топовые тараны. Дзюба, пожалуй, третий-четвертый. В том числе по таланту. Тот же "слон" в молодости катировался выше Дзюбы
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Михаил1970
Фёдор молодой и перспективный, у него всё впереди.
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Spaten
И ведь все решил 1ый матч чемпионата мира
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Teodrakis
Для русского футболиста Смолов шикарно реализовался. Он не чуть не сильнее других типа Дзагоева, Шатова, Смольникова... Да их бесконечно, которые вместо финального рывка финально травмировались и сдулись, когда надо быть в самом соку.
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Жизнь Бичары
Смолов забивал реалу и барселоне, так что есть что вспомнить и внукам рассказыть
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Valentin Kompaneytsev
Потенциал футболистов, в т.ч. Дзюбы и Смолова невозможно сравнивать. Говорить можно только о
результатах карьеры.
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Орыс-орыс онбаган
Да дзюба вообще своими руками карьеру сделал
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Jlaw
Меня в этой истории удивляет скорее не Смолов, а Дзюба. Но на него живительным образом подействовала ссылка в тульский Арсенал
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Hong Kil
Чемпион по игре, чигоужтам
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Рома Политов
Да, ладно, несколько раз стал лучшим бомбардиром РФПЛ, за сборную поиграл на крупных турнирах, в Испании Реалу и Барселоне забил. 99% российских форвардов о такой карьере только мечтать.
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igls54
Когда выбираешь какую ёлку срубить к Новому Году
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T622222
Сложилась??? Да он тупо играл всегда результативнее
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