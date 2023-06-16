«Смолов реализовал 50% потенциала. Он талантливее Дзюбы, но карьера у Артема лучше». Канчельскис о форвардах
Андрей Канчельскис считает форварда «Динамо» Федора Смолова талантливее Артема Дзюбы.
«Смолов – сильный игрок по меркам РПЛ. Думаю, у него есть еще несколько лет, чтобы играть на серьезном уровне. Федор провел относительно неплохой сезон за «Динамо», несмотря на ужасные результаты клуба.
Вообще, конечно, парень казался невероятно талантливым по молодежи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала.
Кто талантливее: Дзюба или Смолов? Федор талантливее Артема, но карьера лучше сложилась у Дзюбы», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
это помимо того, что Артём забил в два раза больше Феди и в сборной реализовался
я просто обоих видел с юношества, когда они ещё щенками были и много слушал про талант Феди. вот он раскочегарился в Урале и потом в Краснодаре и много забивал. но даже в лучший свой период он не казался лучше Дзюбы, который при свои габаритах был значительно более разноплановым нападающим
результатах карьеры.