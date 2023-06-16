«Смолов реализовал 50% потенциала. Он талантливее Дзюбы, но карьера у Артема лучше». Канчельскис о форвардах

Андрей Канчельскис считает форварда «Динамо» Федора Смолова талантливее Артема Дзюбы.

«Смолов – сильный игрок по меркам . Думаю, у него есть еще несколько лет, чтобы играть на серьезном уровне. Федор провел относительно неплохой сезон за « », несмотря на ужасные результаты клуба.

Вообще, конечно, парень казался невероятно талантливым по молодежи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала.

Кто талантливее: или Смолов? Федор талантливее Артема, но карьера лучше сложилась у Дзюбы», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.