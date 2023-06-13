Тренер Оливейра о «Зените» без Дзюбы: «Раздевалка стала более спокойная и сильная. Все стали больше шутить»

Вильям Оливейра рассказал, как уход Артема Дзюбы повлиял на раздевалку «Зенита».

«Стала ли лучше атмосфера в раздевалке « », когда ушел ? Стало проще. Сейчас все ребята шутят. Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных.

А то, что раздевалка стала более спокойная и сильная, это факт», — сказал ассистент главного тренера «Зенита» в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу».