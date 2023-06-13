Тренер Оливейра о «Зените» без Дзюбы: «Раздевалка стала более спокойная и сильная. Все стали больше шутить»
Вильям Оливейра рассказал, как уход Артема Дзюбы повлиял на раздевалку «Зенита».
«Стала ли лучше атмосфера в раздевалке «Зенита», когда ушел Дзюба? Стало проще. Сейчас все ребята шутят. Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных.
А то, что раздевалка стала более спокойная и сильная, это факт», — сказал ассистент главного тренера «Зенита» в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу».
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