Тренер Оливейра о «Зените» без Дзюбы: «Раздевалка стала более спокойная и сильная. Все стали больше шутить»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Вильям Оливейра Футбол

Вильям Оливейра рассказал, как уход Артема Дзюбы повлиял на раздевалку «Зенита».

«Стала ли лучше атмосфера в раздевалке «Зенита», когда ушел Дзюба? Стало проще. Сейчас все ребята шутят. Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных.

А то, что раздевалка стала более спокойная и сильная, это факт», — сказал ассистент главного тренера «Зенита» в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу».

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