Тикнизян о Дзюбе: «Очень харизматичный и красноречивый. Иногда говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно!»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Наир Тикнизян рассказал, как Артем Дзюба влияет на атмосферу в «Локомотиве».

«Человек очень харизматичный и красноречивый. Раньше все в раздевалке говорили, что я много разговариваю. Но Артем меня переплюнул в десять тысяч раз. На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить – слушаю его и чувствую, как сводит скулы от усталости смеяться. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно!

Артем создают позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс. Дзюба может не выполнять какие-то большие объемы на поле, но одно его присутствие заставляет команду соперника играть по-другому. Он концентрирует на себе защитников, это освобождает фланги.

Мне гораздо проще играть, когда с первых минут выходит Дзюба. У меня сразу появляется пространство. И я знаю, что любой мой кросс в штрафную он может принять – а это опасно. Рад, что он пришел в нашу команду. Во многом благодаря ему «Локомотив» выдал такой отрезок», – сказал защитник «Локомотива». 

8 комментариев

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инок
Ну и славно, что Артем стал хозяином раздевалки. Создает хорошее настроение, а не унылость. Успехов Локо в новом сезоне.
+2
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Кокич
— А если меня что-нибудь спросят? Я ляпну.
— И ляпай. Но ляпай уверенно. Это называется точкой зрения.
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Оператор Дзюбы
А еще он собачек любит
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Спартак Уокер
В общем КВНщик
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seka@
Азмун тоже думал, что это харизма, доверял ему, а он над ним победный танец исполнил
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KeriLLo
Иногда?
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Сергей Жарковский
Авторитет, смотрящий в раздевалке!
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Док163
мне кажется - харизматичность личности определяется немного другими понятиями
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