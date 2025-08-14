  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Пономарев: «Капитализация нашей страны и футболистов ни к чему хорошему не привела. Раньше зарплаты были одинаковыми, не было распрей и зависти»
12

Владимир Пономарев: «Капитализация нашей страны и футболистов ни к чему хорошему не привела. Раньше зарплаты были одинаковыми, не было распрей и зависти»

Владимир Пономарев считает, что в России недостаточно талантливых футболистов.

«Я не знаю, почему у нас нет талантливых футболистов. Могу назвать пару-тройку талантливых людей, и все. Раньше в каждой команде у нас были такие игроки! На левом нападающем, на правом нападающем – сумасшедшие форварды, полузащитники, которые впахивали на футбольном поле, как Папа Карло, и забивали голы. Это сейчас мячи – «летуны», а раньше они набухали и весили много килограммов. И тогда забивали, пробивали оборону.

А сейчас интеллигенция, все нежные. Раньше играли «кость в кость», а в наши дни все делается исподтишка. Мы все равно вставали и бежали дальше; сейчас бы не уважали футболистов, которые корчатся и симулируют.

Много вопросов к современному футболу и зарплатам. Раньше у всех они были абсолютно одинаковыми, и никаких претензий не было друг к другу. Не было ни распрей, ни зависти. Капитализация нашей страны и футболистов ни к чему хорошему не привела», – сказал бывший защитник ЦСКА.

«В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут. Средняя должна быть хотя бы тысяч 50. Как выживать пенсионерам, если половина уходит на коммуналку?» Пономарев о выплатах

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?9387 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА предложил 12 млн евро за Бельтрана из «Фиорентины». «Спартаку» и «Зениту» форвард тоже нужен (Иван Карпов)
1 минуту назад
«Тоттенхэм» готов предложить 45-50 млн фунтов за Эзе. Отступные хавбека «Кристал Пэлас» – 60+7,5 млн
213 минут назад
«Ньюкасл» начнет штрафовать Исака в случае пропуска матчей. Форвард не хочет даже тренироваться с командой (Daily Mail)
2626 минут назад
Каземиро считает, что Салах должен выиграть «Золотой мяч»: «Он провел самый сбалансированный сезон. Мо – лучший игрок с точки зрения влияния на игру»
1537 минут назад
«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 4-й, «МЮ» – 7-й, «Тоттенхэм» – 10-й, «Милан» – 16-й (Brand Finance)
1748 минут назад
«Ман Сити» продает Макати «Ноттингему» за 30 млн фунтов с учетом бонусов
848 минут назад
Лоськов, Евсеев и Онопко – за какой один клуб играли все эти легенды?
48 минут назадТесты и игры
Терехов о «Химках»: «Спасать никто не планировал. Алаев спасал себя, делая громкие заявления о мнимом внешнем управлении, на которое у него не было полномочий. Почему никто не наказан?»
12сегодня, 19:07
«Ман Сити» не продал Савио «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Переговоры продолжаются (Globo)
5сегодня, 18:56
Тен Хаг о работе в «Байере»: «Гарри Поттер мог бы быстро создать успешную команду, но футбол топ-уровня работает не так. Процессы нельзя форсировать»
44сегодня, 18:46
Ко всем новостям
Последние новости
В Газе убиты два палестинских игрока, сообщила федерация: «Маттар погиб, ожидая гуманитарную помощь. Алиуа погиб в результате израильского обстрела, нацеленного на палатку журналистов»
611 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Оздоева и Чалова выбил «Вольфсберг», «Ноа» принимает «Линкольн», «Шахтер» против «Панатинаикоса»
338 минут назадLive
Глушаков о Федуне: «Выиграл трофей, построил стадион и на хорошей ноте, вовремя ушел из «Спартака». Сейчас убивает, что в клубе нет спартаковцев. Люди непонятно откуда работают»
935 минут назад
«Атлетико» начал переговоры по Гонсалесу. «Ювентус» хочет 30 млн евро за вингера, но может отдать его в аренду с обязательным выкупом
6сегодня, 19:08
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Партизан» против «Хиберниана», «Арарат-Армения» проиграл «Спарте», АЕК – «Арис» Кокорина
6сегодня, 19:05Live
Агент Шешко Башанович: «МЮ» следовал за мной по пятам последние 15 дней, переговоры проходили в 3 странах и 6 городах. Ради «Юнайтед» Беньямин был готов на снижение зарплаты»
3сегодня, 18:58
Ольга Смородская: «Неумение выбирать тренера – главная проблема «Спартака» в последнее время. Сейчас Станкович, до этого – Абаскаль. Почти одно и то же»
13сегодня, 18:25
«Если Минспорт хочет ввести потолок зарплат, то так надо. Раз хотят – это поможет российскому футболу. Люди знают, что делают». Хавбек «Рубина» Апшацев о реформе
13сегодня, 18:15
Колосков о встрече Путина и Трампа: «Не связываю ее с изменениями для российского спорта. У них есть более важные темы»
7сегодня, 18:02
«Эльче» купил Федерико Редондо у «Интер Майами». За 50% прав на хавбека заплатили 2,5 млн долларов
1сегодня, 17:53Фото