Палмер – самый популярный в Фэнтези АПЛ за день до старта турнира. Салаха нет в топ-5
Полузащитника «Челси» Коула Палмера берут в свои команды Фэнтези АПЛ чаще всех.
Популярность Палмера после отметки в 10 000 собранных команд превышает 36%. За ним в топе популярности нападающий «Челси» Жоао Педро (34%), форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (33,8%), полузащитник «Ливерпуля» Флориан Виртц (33,5%) и защитник «Ливерпуля» Джереми Фримпонг (31,8%).
Полузащитник действующих чемпионов Англии Мохамед Салах не входит в топ-5, он на 6-м месте с 28,2% выбора. Египтянин – самый дорогой игрок Фэнтези АПЛ на Спортсе’’, он стоит 12,5 млн.
Дедлайн в фэнтези-турнире – 22:00 мск в пятницу, 15 августа, с началом матча «Ливерпуль» – «Борнмут», которым откроется сезон.
Создавайте команду в турнире до этого времени.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?9914 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
