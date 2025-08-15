Полузащитника «Челси» Коула Палмера берут в свои команды Фэнтези АПЛ чаще всех.

Популярность Палмера после отметки в 10 000 собранных команд превышает 36%. За ним в топе популярности нападающий «Челси » Жоао Педро (34%), форвард «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд (33,8%), полузащитник «Ливерпуля » Флориан Виртц (33,5%) и защитник «Ливерпуля» Джереми Фримпонг (31,8%).

Полузащитник действующих чемпионов Англии Мохамед Салах не входит в топ-5, он на 6-м месте с 28,2% выбора. Египтянин – самый дорогой игрок Фэнтези АПЛ на Спортсе’’ , он стоит 12,5 млн.

Дедлайн в фэнтези-турнире – 22:00 мск в пятницу, 15 августа, с началом матча «Ливерпуль» – «Борнмут », которым откроется сезон.

Создавайте команду в турнире до этого времени.