«Барса» планирует объявить о регистрации Рэшфорда и Гарсии в пятницу

«Барселона» намерена зарегистрировать Маркуса Рэшфорда и Жоана Гарсию в пятницу.

Как сообщает Marca, изначально каталонский клуб планировал зарегистрировать испанского вратаря уже в четверг – сразу после получения заключения медкомиссии Ла Лиги о том, что травма Марка-Андре тер Стегена является долгосрочной . Однако теперь в «блаугране» хотят дождаться пятницы, чтобы сразу объявить о регистрации обоих игроков.

Первоначальный план «Барсы» относительно регистрации англичанина заключался в том, что Ла Лига одобрит сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу », что позволило бы клубу выйти к правилу «1 к 1» и заявить Рэшфорда , Войчеха Шченсного и Жерара Мартина .

Однако Ла Лига до сих пор не огласила свое решение – поэтому совет директоров «Барселоны» был вынужден одобрить финансовую гарантию на сумму 7 млн евро для покрытия дефицита бюджета в случае необходимости.

Изначально это планировалось сделать только в конце трансферного окна – в том случае, если решение по сделке с VIP-местами по-прежнему не будет принято. Однако в клубе решили принять эту меру уже сейчас, учитывая важность матча с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиге и отсутствие нескольких игроков – например, Роберта Левандовского.

Теперь в «Барсе» верят, что ситуация разрешится в пятницу.