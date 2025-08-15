10

«Барса» планирует объявить о регистрации Рэшфорда и Гарсии в пятницу

«Барселона» намерена зарегистрировать Маркуса Рэшфорда и Жоана Гарсию в пятницу.

Как сообщает Marca, изначально каталонский клуб планировал зарегистрировать испанского вратаря уже в четверг – сразу после получения заключения медкомиссии Ла Лиги о том, что травма Марка-Андре тер Стегена является долгосрочной. Однако теперь в «блаугране» хотят дождаться пятницы, чтобы сразу объявить о регистрации обоих игроков. 

Первоначальный план «Барсы» относительно регистрации англичанина заключался в том, что Ла Лига одобрит сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», что позволило бы клубу выйти к правилу «1 к 1» и заявить Рэшфорда, Войчеха Шченсного и Жерара Мартина

Однако Ла Лига до сих пор не огласила свое решение – поэтому совет директоров «Барселоны» был вынужден одобрить финансовую гарантию на сумму 7 млн евро для покрытия дефицита бюджета в случае необходимости.

Изначально это планировалось сделать только в конце трансферного окна – в том случае, если решение по сделке с VIP-местами по-прежнему не будет принято. Однако в клубе решили принять эту меру уже сейчас, учитывая важность матча с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиге и отсутствие нескольких игроков – например, Роберта Левандовского. 

Теперь в «Барсе» верят, что ситуация разрешится в пятницу.

