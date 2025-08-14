  • Спортс
Экс-администратор «Химок-2» о долге по зарплате: «Денег катастрофически не хватало, пришлось занимать. Если до октября-ноября работу не найду, надо будет идти в доставку»

Бывший сотрудник «Химок» рассказал о ситуации с долгом клуба по зарплате.

Алексей Терентьев работал администратором второй команды «Химок» с 2020 года. 

– К концу весны денег катастрофически не хватало – пришлось занимать. Благо, я не один в семье работаю. Но внукам хочется иногда что-то купить – у меня их три. Один в школу пошел, другая – в пятый класс, третий – только на ноги встал. Всем помощь нужна – от бабушки с дедушкой. 

А в клубе – чехарда: начальники команды «Химки-2» менялись как перчатки. Приходилось две должности закрывать – администратор и начальник команды. 

– Вам доплачивали за это? 

– Нет. А я и не просил. 

– А почему не перевелись на должность начальника? Чтобы ставка выше была. 

– Мне предлагали. Но, видя ситуацию изнутри, не хотел вступать в эту должность. Нестабильность тотальная, а я человек безотказный. Думал, если стану начальником команды, на мне совсем ноги свесят – дома перестану появляться. 

Зимой от нас ушел Евгений Бондаренко, знаменитый тренер из легкой атлетики. Человек с мировым именем, но и с ним плохо поступили. А Бондаренко был не только тренером по физподготовке, но и реабилитологом. Как ушел – у нас пошли травмы. Народу на скамейку запасных не набиралось. 

– Как сейчас справляетесь без работы? 

– Потихонечку. Встал на биржу труда, получаю копеечку. А по профессии пока вариантов нет. Все-таки футбол – узкий профиль: все приходят со своей командой, своими людьми. На столбе объявление о работе не повесишь. А на бирже труда могут предложить только вакансию администратора салона красоты. Но это совсем другое. 

Если до октября-ноября ничего не найду, надо будет идти в доставку. Машина есть, буду развозить, – сказал Терентьев в интервью Спортсу’’.

«С осени пойду работать в доставку». Позорное отношение к игрокам и персоналу «Химок»

