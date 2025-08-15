«Ницца» подписала игрока, которым интересовался ЦСКА.

Клуб объявил о трансфере полузащитника «Ланса » Салиса Абдул-Самеда . По информации L’Equipe, сумма сделки составила 2 миллиона евро с учетом бонусов.

Ранее сообщалось , что интерес к 25-летнему футболисту проявлял ЦСКА , но «из-за геополитической обстановки» не сумел осуществить трансфер.

Абдул-Самед провел прошлый сезон в аренде в «Сандерленде» и из-за травм сыграл всего 10 матчей в Чемпионшипе. Его подробная статистика – здесь .

Фото: https://www.ogcnice.com/