«Ницца» купила у «Ланса» Абдул-Самеда, которым интересовался ЦСКА, за 2 млн евро. Армейцы не смогли подписать хавбека «из-за геополитической обстановки»
«Ницца» подписала игрока, которым интересовался ЦСКА.
Клуб объявил о трансфере полузащитника «Ланса» Салиса Абдул-Самеда. По информации L’Equipe, сумма сделки составила 2 миллиона евро с учетом бонусов.
Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему футболисту проявлял ЦСКА, но «из-за геополитической обстановки» не сумел осуществить трансфер.
Абдул-Самед провел прошлый сезон в аренде в «Сандерленде» и из-за травм сыграл всего 10 матчей в Чемпионшипе. Его подробная статистика – здесь.
Фото: https://www.ogcnice.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ниццы»
