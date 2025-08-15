«Челси» – единственный клуб АПЛ, начинающий сезон без лого основного спонсора на футболках. Лондонцы хотят заключить сделку на 60-65 млн фунтов в год на фоне победы в КЧМ и выхода в ЛЧ

«Челси» еще не нашел нового основного спонсора.

Лондонцы начинают новый сезон без рекламы основного спонсора на футболках. Все остальные клубы Премьер-лиги уже заключили соответствующие сделки – последним это сделал «Ноттингем Форест», чьим партнером стала американская компания Bally’s, занимающаяся азартными играми.

В данный момент «Челси» ищет нового спонсора и хочет, чтобы это сотрудничество было долгосрочным, пишет BBC. После выхода в Лигу чемпионов и победы на клубном чемпионате мира «синие» планируют заключить сделку на сумму от 60 до 65 миллионов фунтов за сезон.

В качестве потенциального партнера «Челси» СМИ называли саудовскую авиакомпанию Riyadh Air.

В прошлом сезоне у лондонской команды не было рекламы основного спонсора на футболках до конца апреля. Тогда клуб заключил соглашение с компанией Damac из ОАЭ, занимающейся недвижимостью.

«Челси» может получить на 100 млн фунтов больше от спонсоров благодаря победе на клубном ЧМ и выходу в ЛЧ. Переговоры ведутся с 7-10 брендами