«Ренн» купил хавбека «Бреста» Камара за 8 млн евро. Контракт – на 4 года

Махди Камара перешел в «Ренн» из «Бреста».

Красно-черные объявили о трансфере 27-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт до 2029 года.

По информации L’Equipe, сумма сделки составила 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Камара провел 34 матча, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.staderennais.com/