«Ренн» купил хавбека «Бреста» Камара за 8 млн евро. Контракт – на 4 года
Махди Камара перешел в «Ренн» из «Бреста».
Красно-черные объявили о трансфере 27-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт до 2029 года.
По информации L’Equipe, сумма сделки составила 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 Камара провел 34 матча, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ренна»
