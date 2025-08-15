  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роман Шишкин: «Спартак» как обычно колошматит, но не удивлюсь, если он победит «Зенит» за счет профессионализма легионеров и эпизодических решений. Игра-то у команды есть»
5

Роман Шишкин: «Спартак» как обычно колошматит, но не удивлюсь, если он победит «Зенит» за счет профессионализма легионеров и эпизодических решений. Игра-то у команды есть»

Роман Шишкин поделился ожиданиями от игры «Спартака» и «Зенита».

Московская команда примет петербургскую в 5-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 16 августа. 

«Спартак» как обычно колошматит, многие сейчас пишут об отставке Станковича и так далее... Я не хочу ничего прогнозировать, но, как обычно бывает, если исходить из практики, когда нет результата, а кресло уже пошатнулось, люди всегда уходили. Это если брать историю всех предыдущих тренеров «Спартака». Эпизодически возможны победы, какие-то эмоциональные всплески, но все равно видно, что команде чего-то не хватает. Может быть, взаимосвязи с руководством.

Не думаю, что дело в микроклимате – Станкович не раз отмечал, что с игроками у него отличная связь. Да и по составу «Спартак» сейчас смотрится неплохо с учетом последних усилений – есть кому выйти на замену, есть игроки для ротации. Так что у «Спартака» все есть, чтобы показывать хорошую и качественную игру, но результата, увы, нет.

Посмотрим, как команда подойдет к игре с «Зенитом» – здесь вообще может быть все, что угодно. Думаю, этот матч будет очень интересным, и я не удивлюсь, если «Спартак» его выиграет за счет профессионализма легионеров и эпизодических решений. Потому что игра-то у команды есть, а неудачные результаты приходят из-за недоигровок в обороне и каких-то мелких моментов, – сказал бывший защитник красно-белых. 

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?10142 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoРоман Шишкин
logoСпартак
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Райо Вальекано» сыграет с «Неманом» в плей-офф квалификации ЛК, «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом», «Шахтер» – с «Серветтом», «Фиорентина» – с «Полесьем»
5сегодня, 22:05
АПЛ возвращается с топ-матчем «МЮ» и «Арсенала»! Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
сегодня, 22:00Тесты и игры
«Барса» планирует объявить о регистрации Рэшфорда и Гарсии в пятницу
10сегодня, 21:48
ПАОК сыграет с «Риекой» в плей-офф квалификации ЛЕ, «Динамо» Киев – с «Маккаби» Тель Авив, «Брага» – с «Линкольном». Матчи пройдут 21 и 28 августа
8сегодня, 21:30
Быстров о «Спартаке»: «Возьмите Спаллетти и отдыхайте. Я бы предложил ему 5 млн – он приведет к чемпионству. Станковичу осталось две недели максимум, но хотелось бы, чтобы 1 матч»
24сегодня, 21:13
«Челси» – единственный клуб АПЛ, начинающий сезон без лого основного спонсора на футболках. Лондонцы хотят заключить сделку на 60-65 млн фунтов в год на фоне победы в КЧМ и выхода в ЛЧ
27сегодня, 21:06
Судья Опейкина за прикосновение к ней удалила иранца Мохеби в конце матча «Ростова» с «Пари НН»
96сегодня, 20:43Фото
Мак Аллистер считает, что выиграть АПЛ сложнее, чем ЛЧ: «Чемпионат длится 9 месяцев. Это гребаное убийство – морально, физически, эмоционально. Самый сложный турнир в мире»
29сегодня, 20:22
ЦСКА предложил 12 млн евро за Бельтрана из «Фиорентины». «Спартаку» и «Зениту» форвард тоже нужен (Иван Карпов)
50сегодня, 20:17
В Газе убиты два палестинских игрока, сообщила федерация: «Маттар погиб, ожидая гуманитарную помощь. Алиуа погиб в результате израильского обстрела, нацеленного на палатку журналистов»
47сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Хиберниан» прошел «Партизан», «Арарат-Армения» проиграл «Спарте», АЕК выбил «Арис» Кокорина
9сегодня, 21:40Live
Палмер – самый популярный в Фэнтези АПЛ за день до старта турнира. Салаха нет в топ-5
2сегодня, 21:26Фэнтези
«Ницца» купила у «Ланса» Абдул-Самеда, которым интересовался ЦСКА, за 2 млн евро. Армейцы не смогли подписать хавбека «из-за геополитической обстановки»
1сегодня, 21:25Фото
Ришарлисон поддержал Теля: «Ошибки и успехи – часть игры, расизм – нет! Надеюсь, эти люди – если их можно так назвать – будут сурово наказаны!»
4сегодня, 20:59
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Оздоева и Чалова выбил «Вольфсберг», «Ноа» уступил «Линкольну», «Шахтер» проиграл «Панатинаикосу»
8сегодня, 20:58
«Ренн» купил хавбека «Бреста» Камара за 8 млн евро. Контракт – на 4 года
2сегодня, 20:38Фото
Гибралтарский «Линкольн» сыграет в Лиге Европы или Лиге конференций – он дошел до плей-офф отбора ЛЕ. Клуб выступал в ЛК-2021/22 и проиграл все матчи с общим счетом 2:17
5сегодня, 20:35
Экс-администратор «Химок-2» о долге по зарплате: «Денег катастрофически не хватало, пришлось занимать. Если до октября-ноября работу не найду, надо будет идти в доставку»
5сегодня, 20:24
Владимир Пономарев: «Капитализация нашей страны и футболистов ни к чему хорошему не привела. Раньше зарплаты были одинаковыми, не было распрей и зависти»
18сегодня, 19:51
Глушаков о Федуне: «Выиграл трофей, построил стадион и на хорошей ноте, вовремя ушел из «Спартака». Сейчас убивает, что в клубе нет спартаковцев. Люди непонятно откуда работают»
16сегодня, 19:43