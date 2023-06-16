«УЕФА, это позор. Бюрократы зарабатывают миллионы на английских болельщиках, пора призвать их к ответу». Мэр Большого Манчестера о финале ЛЧ в Стамбуле

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Политика деньги Футбол

Мэр Большого Манчестера раскритиковал УЕФА за плохую организацию финала ЛЧ в Стамбуле.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл трофей, обыграв в финале Лиги чемпионов «Интер» (1:0). 

Болельщики английского клуба жаловались на плохую работу транспорта, очереди на входе и отсутствие туалетов в фан-зоне

«Это неприемлемо. Позор УЕФА. Фанаты были вынуждены пройти несколько миль пешком, чтобы добраться до стадиона. Ни транспорта, ничего. 

Мы видели, что они сделали в прошлом году в Париже, когда пострадали тысячи болельщиков «Ливерпуля» и «Реала». 

Они выбирают место проведения финалов, исходя из политики или каких-то своих предпочтений. Организации приема болельщиков не уделяется никакого внимания. Я видел фото фанатов «Манчестер Сити», идущих вдоль автодороги, чтобы добраться до стадиона.

УЕФА, это позор. Вам нужно улучшить свою игру. Вы должны относиться к людям должным образом, когда они приезжают со всего мира и платят вам деньги за билеты. 

Эти бюрократы зарабатывают миллионы на английских футбольных болельщиках, но никогда не привлекаются к ответственности. Мы должны призвать их к ответу. Они подвели массу болельщиков «Манчестер Сити» в прошлые выходные.

Они делают это год за годом в отношении английских фанатов. Довольно. Нам нужны перемены от УЕФА, и я думаю, что мы должны объединить усилия, чтобы донести до них эту позицию – четко и ясно», – сказал Энди Бернэм. 

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33 комментария

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KikiMusampa14
Суперлигу не захотели, вот и получайте. Чифиринам до лампочки,как вы доберетесь до финала, им вообще все до лампочки, лишь бы контролировать бабос и не допускать конкуренции.
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+22
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Женька Овомоела
2 последних финала прошли с явными недочетами. в СПб бы такого не было - очевидно... (и не надо мне рассказывать почему у СПб отняли финал)
+23
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+18
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Сикарио
Позор УЕФА лишь в том, что допустили арабские мешки с финансовыми махинациями до ЛЧ.
+15
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ᴄᴏsᴛᴇʀɪᴋᴏ
«Они выбирают место проведения финалов, исходя из политики или каких-то своих предпочтений».
Вот это новость, раньше не догадывались. Шок.
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Фёдор Кузнецов
Ответ llolishe
ЛЧ-коррумпированный турнир Тут липовые пенальти и голы с оффсадов и аутов легко засчитают если та команда которая засплатила судье проигрывает
Как выглядит липовый гол с аута?
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Алексей Гусев
Ответ llolishe
А не позор одного и того же судью назначать на полуфинал и финал Ситевика
ты про Чаркыра и Реал?
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Манковский
Пусть пройдётся по городам куда приезжают анлийские болельщики и уберёт всю блевотину, мочу, бутылки и возместит ущерб от погромов этих свиней а потом открывает рот про организацию.
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zizo98
Ответ Артур Мкртычян
до сих пор больно от порки на Этихаде? пхахах.
Вернее от порки на спотифай
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Pol Belov
Ответ Alex1104
Есть два прекрасных варианта с хорошей логистикой, опытом проведения даже ЧМ, два прекрасных, действительно больших города - Москва и Санкт-Петербург.
ну да, это только турки считают свои деньги и выжимают из ЛЧ любую копейку в свою пользу, поскольку им глубоко начхать - удобного там английским или русским болельщикам, или не удобно... они о себе думают в первую очередь... а о ком думают наши, берясь за организацию ЛЧ в Москве или С-П? неужто о тебе? ха-ха, да ты им никуда не упирался, похвастать перед "врагом" своей "гостеприимностью" (за счет твоего кошелька) - это куда важнее... а твоя роль простая - сиди, и обсеривай англичан в соц.сетях, и дико гордись - как у нас умеют принимать иностранцев...
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Газонокосильщик Хави
Ответ Женька Овомоела
2 последних финала прошли с явными недочетами. в СПб бы такого не было - очевидно... (и не надо мне рассказывать почему у СПб отняли финал)
В Париже залет был с кучей фальшивых билетов, по которым фаны ливерпул пытались попасть на матч. Почитай об этом. Таких глобальных проблем у фонов реала не было
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zizo98
Ответ Алексей Гусев
ты про Чаркыра и Реал?
Реал спать не даёт?🤣
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Balt
Ответ Иван Дорн
О чем он? Манчестер это деревня, и конечно логистических там проще, но это не значит, что это лучший вариант
Нифига себе деревня. Жена Ди Марии конечно высказала в своё время мнение, но это центр пром. революции, крупный пром. и бизнес центр и сейчас. Население самого Манчестера 550 тыс., а всей агломерации-графства Большой Манчестер ок. 3 млн. человек, два крупнейших ФК со стадионами по 60-75 тыс. По-болше бы таких "деревень".
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mjordan
Ответ Иван Дорн
О чем он? Манчестер это деревня, и конечно логистических там проще, но это не значит, что это лучший вариант
а где он предлагает манчестер?
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Питекантроп
В питере надо было проводить, теперь гнилoзубые островитяне пусть страдают.
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mitos
По ходу линия разлома пошла и в спорте... Деньги. Ничего личного.
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Классный руководитель
чувак то реально прав на счет уефа
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Olympiq
Призови лучше к ответу тех кто дают огромные деньги за трансляции апл
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инок
Проблемы с организацией финалов ЛЧ у УЕФА уже не в первый раз. Надо как-то решать эту проблему...
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