«УЕФА, это позор. Бюрократы зарабатывают миллионы на английских болельщиках, пора призвать их к ответу». Мэр Большого Манчестера о финале ЛЧ в Стамбуле

Мэр Большого Манчестера раскритиковал УЕФА за плохую организацию финала ЛЧ в Стамбуле.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл трофей, обыграв в финале Лиги чемпионов «Интер» (1:0).

Болельщики английского клуба жаловались на плохую работу транспорта, очереди на входе и отсутствие туалетов в фан-зоне.

«Это неприемлемо. Позор УЕФА. Фанаты были вынуждены пройти несколько миль пешком, чтобы добраться до стадиона. Ни транспорта, ничего.

Мы видели, что они сделали в прошлом году в Париже, когда пострадали тысячи болельщиков «Ливерпуля» и «Реала».

Они выбирают место проведения финалов, исходя из политики или каких-то своих предпочтений. Организации приема болельщиков не уделяется никакого внимания. Я видел фото фанатов «Манчестер Сити», идущих вдоль автодороги, чтобы добраться до стадиона.

УЕФА, это позор. Вам нужно улучшить свою игру. Вы должны относиться к людям должным образом, когда они приезжают со всего мира и платят вам деньги за билеты.

Эти бюрократы зарабатывают миллионы на английских футбольных болельщиках, но никогда не привлекаются к ответственности. Мы должны призвать их к ответу. Они подвели массу болельщиков «Манчестер Сити» в прошлые выходные.

Они делают это год за годом в отношении английских фанатов. Довольно. Нам нужны перемены от УЕФА, и я думаю, что мы должны объединить усилия, чтобы донести до них эту позицию – четко и ясно», – сказал Энди Бернэм.