«30 тысяч фанатов «Сити» в час ночи увидели, что автобусов у стадиона нет. До Стамбула – 6 часов пешком. УЕФА бесполезен». Журналист об организации финала ЛЧ

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Олимпийский стадион Ататюрка соцсети Футбол

Болельщики «Манчестер Сити» не смогли уехать со стадиона на автобусах после финала ЛЧ.

Об этом сообщил журналист, ранее критиковавший УЕФА за плохую организацию финала Лиги чемпионов.

«Какой способ испортить невероятный вечер – 30 тысяч болельщиков «Сити» вышли со стадиона «Ататюрк» в час ночи по местному времени и увидели, что автобусов-шаттлов до центра города нет. До Стамбула – шесть часов ходьбы...

УЕФА, вы чертовски бесполезны», – написал Алекс Бразертон в твиттере после победы «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Автобус «Ман Сити» попал в пробку перед финалом ЛЧ в Стамбуле. Фанаты жалуются на плохую работу транспорта, некоторым пришлось идти пешком

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32 комментария

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Pucheslav
Ответ llolishe
У Сити один из самых богатых владельцев футбольного клуба и он не смог хотя бы половину глоров Сите обеспечить автобусы пхахахаха какой позор Ситявка даже тут опозорилась
Владельцы Сити должны заниматься транспортной инфраструктурой Стамбула ?
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Михаил1970
Итальянские фанаты не стали дожидаться англичан и уехали.
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Ильгар Ага-Тагиев
Ответ Сикарио
30 тысяч британских додиков не умеют открыть гугл карты и понять, что там метро в пешей доступности (меньше 1км)) Клоун))
Мы тоже так думали, пока не пришли в метро, и нам сказали, что метро уже не работает 😐
+8
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Святослав Федорович
ну и отлично. 6 часов 30 тысячной толпой песни распевать) лепота)
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Burel
Мауринью все увёз
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Лёха/64
Хотя бы один финал УЕФА может нормально провести !?😀
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stas82
Ответ llolishe
В Турции и убить могут камень кинув
Могут кинуть в толпу из 30 человек,а пусть попробуют в 30к
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Recreated
Их только бабки интересуют им по.. на народ и болельщиков!
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Олег Кузнецов
Ак как итальянцы уехали или они пешком пошли?
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Кашшай Чакырович
Говорил же ,лучше чем Россия такие мероприятия никто не проводит ))
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Иван Шуткин
Самокаты надо было брать)
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Иван Шуткин
Зато отрезвеете, перед сном прогулялись
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Константин Михайлович
Ответ Лёха/64
Хотя бы один финал УЕФА может нормально провести !?😀
а разве не страна организатор этим занимается?
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андрей кольцов
Ответ Андрей Andrey
Ситистеэл🤣🤣🤣 пешком пусть идут... трэбл на горбу несут 🤣🤣🤣
Как квадрупл порта поживает?
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llolishe
Ответ Сикарио
В одном он кстати прав - УЕФА бесполезен. Если бы он не продался с потрохами арабам, Сите вообще бы не было в ЛЧ.
Лозунг УЕФА
Сити тратит сколько хочет
Другие тратят в пределах допустимого
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llolishe
Ответ Олег Кузнецов
Ак как итальянцы уехали или они пешком пошли?
Итальяшки поняли что шейх купил трофей и уехали раньше
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