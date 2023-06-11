«30 тысяч фанатов «Сити» в час ночи увидели, что автобусов у стадиона нет. До Стамбула – 6 часов пешком. УЕФА бесполезен». Журналист об организации финала ЛЧ
Болельщики «Манчестер Сити» не смогли уехать со стадиона на автобусах после финала ЛЧ.
Об этом сообщил журналист, ранее критиковавший УЕФА за плохую организацию финала Лиги чемпионов.
«Какой способ испортить невероятный вечер – 30 тысяч болельщиков «Сити» вышли со стадиона «Ататюрк» в час ночи по местному времени и увидели, что автобусов-шаттлов до центра города нет. До Стамбула – шесть часов ходьбы...
УЕФА, вы чертовски бесполезны», – написал Алекс Бразертон в твиттере после победы «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов.
Автобус «Ман Сити» попал в пробку перед финалом ЛЧ в Стамбуле. Фанаты жалуются на плохую работу транспорта, некоторым пришлось идти пешком
Сити тратит сколько хочет
Другие тратят в пределах допустимого