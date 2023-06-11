Фанат «Сити» о финале ЛЧ: «В фан-зоне было 10-15 туалетов на 20 тысяч человек. Женщины не могли пописать на забор и ждали очереди час, одна расплакалась от отчаяния»

Болельщик «Манчестер Сити» посетовал на плохую организацию финала ЛЧ и проблемы у женщин.

Ранее сообщалось, что болельщики « » перед матчем на Олимпийском стадионе Ататюрка жаловались на плохую работу транспорта в Турции.

«Первое, что мы сделали, когда приехали, – это пошли в фан-зону в туалет. Моему отцу (как говорится в статье, ему 77 лет – Sports.ru) было жарко, он чувствовал себя слабым и усталым. Туалетов всего было 10-15 на 20 тысяч человек.

Женщины не могли просто пописать на забор, поэтому стояли в очереди целый час. Одна женщина рассказала мне, что в какой-то момент она расплакалась от отчаяния.

Затем мы пошли на стадион, был досмотр сумок, проверка билетов и снова обыск.

В тот момент все было в порядке, поэтому я сказал отцу, чтобы он пошел и сел, а я принесу воды. У нас ее не было с тех пор, как три часа назад ее отняли у нас. Не было и еды.

Мы находились в блоке 333, в дальней левой части нижнего яруса, где находилось от 10 до 15 тысяч болельщиков «Сити».

Торговых киосков было всего два – по шесть человек обслуживали каждый, и было всего четыре автомата.

Это было мероприятие, спонсируемое Mastercard, на нем было четыре автомата, и один из них сломался. Мне потребовалось один час и 45 минут, чтобы купить воду. Люди сходили с ума.

Я сочувствовал парням, работавшим в киоске, потому что они были совершенно подавлены.

Купить два куска дешевого мяса, две бутылки воды и бутылку Pepsi стоило почти 50 евро» – рассказал Ник Стэйплтон, журналист и владелец абонемента на домашние матчи «Сити».

Фанат «Сити» о финале ЛЧ: «Мы ждали автобус на жаре 45 минут, а потом у нас забрали воду. Кого-то вырвало по дороге, другие мочились из окон и щелей»

Телеведущий карабкался по склону с шиповником, чтобы успеть на стадион к финалу ЛЧ. Он и фанаты спустились по стене и перепрыгнули открытую канализацию