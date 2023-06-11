Фанат «Сити» о финале ЛЧ: «В фан-зоне было 10-15 туалетов на 20 тысяч человек. Женщины не могли пописать на забор и ждали очереди час, одна расплакалась от отчаяния»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА болельщики Олимпийский стадион Ататюрка девушки и спорт Питание Футбол

Болельщик «Манчестер Сити» посетовал на плохую организацию финала ЛЧ и проблемы у женщин.

Ранее сообщалось, что болельщики «Манчестер Сити» перед матчем на Олимпийском стадионе Ататюрка жаловались на плохую работу транспорта в Турции.

«Первое, что мы сделали, когда приехали, – это пошли в фан-зону в туалет. Моему отцу (как говорится в статье, ему 77 лет – Sports.ru) было жарко, он чувствовал себя слабым и усталым. Туалетов всего было 10-15 на 20 тысяч человек.

Женщины не могли просто пописать на забор, поэтому стояли в очереди целый час. Одна женщина рассказала мне, что в какой-то момент она расплакалась от отчаяния.

Затем мы пошли на стадион, был досмотр сумок, проверка билетов и снова обыск.

В тот момент все было в порядке, поэтому я сказал отцу, чтобы он пошел и сел, а я принесу воды. У нас ее не было с тех пор, как три часа назад ее отняли у нас. Не было и еды.

Мы находились в блоке 333, в дальней левой части нижнего яруса, где находилось от 10 до 15 тысяч болельщиков «Сити».

Торговых киосков было всего два – по шесть человек обслуживали каждый, и было всего четыре автомата.

Это было мероприятие, спонсируемое Mastercard, на нем было четыре автомата, и один из них сломался. Мне потребовалось один час и 45 минут, чтобы купить воду. Люди сходили с ума.

Я сочувствовал парням, работавшим в киоске, потому что они были совершенно подавлены.

Купить два куска дешевого мяса, две бутылки воды и бутылку Pepsi стоило почти 50 евро» – рассказал Ник Стэйплтон, журналист и владелец абонемента на домашние матчи «Сити».

Фанат «Сити» о финале ЛЧ: «Мы ждали автобус на жаре 45 минут, а потом у нас забрали воду. Кого-то вырвало по дороге, другие мочились из окон и щелей»

Телеведущий карабкался по склону с шиповником, чтобы успеть на стадион к финалу ЛЧ. Он и фанаты спустились по стене и перепрыгнули открытую канализацию

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шурик Шурик
Ответ Спартак Уокер
По ходу трансляции меня больше всего удивило поле ,такое ощущение как будто каток .
Отвратительное поле, стадион с дорожками (будь моя воля, я бы полностью запретил проводить финалы на многоцелевых стадионах), еще и организация на уровне. Жесть какая-то
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Фанаты, которые не могли пописать, где они сейчас?
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
Совершить подвиг может каждый, но пописать на забор под силу только половине человечества.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Attack Sir
Аээ, "два куска дешёвого мяча"? С едой всё было настолько плохо?
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
По ходу трансляции меня больше всего удивило поле ,такое ощущение как будто каток .
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Attack Sir
Аээ, "два куска дешёвого мяча"? С едой всё было настолько плохо?
Выживали как могли :)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
На 38 комнаток всего одна уборная ©
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Ответ Syndycate
Фанаты, которые не могли пописать, где они сейчас?
Один из них болельщик Интера Антонио Сабатини 2033 год: нынче Антонио занимается распространением БИО туалетов возле стадионов, и на сегодняшний день его состояние 84 миллиона долларов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джанлука Нальюка
Если все так и было, то это жесть.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
аноним анонимович
Ответ Зеленый хвостик
Уж кого кого, а англ быдло точно не жалко.
как будто все англы такие
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Laposter
Ответ Syndycate
Фанаты, которые не могли пописать, где они сейчас?
Скорее всего позже сходили, либо потом высохли)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
аноним анонимович
Дайте премию человеку который придумывает заголовки)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Ответ Syndycate
Фанаты, которые не могли пописать, где они сейчас?
Они ехали в автобусе и блевали, как было написано ранее
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
это вам не Россия, где все по уму было организовано
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ Шурик Шурик
Отвратительное поле, стадион с дорожками (будь моя воля, я бы полностью запретил проводить финалы на многоцелевых стадионах), еще и организация на уровне. Жесть какая-то
увы, финалы лч распределяют по политическим причинам, а не по футбольным

а простые зрители на них вообще досадная помеха для многочисленных уефашных випов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Ответ аноним анонимович
тоже самое , только что написал в ответ на скользкие поля ))
^_^ Кстати, организаторы могли тролльнуть болельщиков МС - типо на стадион не писать ходят, а футбол смотреть. Писайте "в себя"! :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ Андрюха с района
И только бритиши жалуются на финал) Странно как-то)
видимо на домашних играх на Etihad всё организовано чуть на другом уровне

учитывая как сложно было сити бороться за зрителя последние 10 лет - я уверен, что на стадионе там всё для болельщиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R Popov
Ответ Шурик Шурик
Отвратительное поле, стадион с дорожками (будь моя воля, я бы полностью запретил проводить финалы на многоцелевых стадионах), еще и организация на уровне. Жесть какая-то
А что плохого в дорожках ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ответ аноним анонимович
если бы на Газпром арене играли то бы такого не было даже при дожде)))
Кто знает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
аноним анонимович
Ответ Спартак Уокер
По ходу трансляции меня больше всего удивило поле ,такое ощущение как будто каток .
если бы на Газпром арене играли то бы такого не было даже при дожде)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ответ Шурик Шурик
Отвратительное поле, стадион с дорожками (будь моя воля, я бы полностью запретил проводить финалы на многоцелевых стадионах), еще и организация на уровне. Жесть какая-то
Вы полностью правы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
По требованиям СанПиН непременно должен быть 1 унитаз на 45 мужчин и 1 унитаз на 30 женщин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Бред какой-то. У меня в доме и то лифтов больше, где можно посать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Millencolin
Когда думали, что прошлогодняя организация финала в Париже была худшая в истории, а теперь не все так однозначно. УЕФА: учиться на своих ошибках? Не, не слышали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Александров
И это за такие конские цены за билеты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий