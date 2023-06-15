Помощник Гвардиолы Мареска близок к назначению тренером «Лестера»

Пепу Гвардиоле, вероятно, понадобится новый помощник в «Манчестер Сити».

По данным The Athletic, стал главным претендентом на пост главного тренера « ». Собеседование с ним прошло хорошо, а стиль игры, которого он придерживается, похож на тот, что у «горожан».

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что переговоры находятся на финальном этапе, обсуждаются последние детали.

Мареска присоединился к тренерскому штабу « » летом 2022 года. Главным тренером он работал лишь однажды – с мая по ноябрь 2021 года в «Парме».

У Пепа новый ассистент: дважды брал Кубок УЕФА, тренировал Буффона, поднял молодежку «Сити». И да, он тоже лысый

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