Помощник Гвардиолы Мареска близок к назначению тренером «Лестера»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Энцо Мареска Пеп Гвардиола Лестер чемпионшип Фабрицио Романо Футбол

Пепу Гвардиоле, вероятно, понадобится новый помощник в «Манчестер Сити».

По данным The Athletic, Энцо Мареска стал главным претендентом на пост главного тренера «Лестера». Собеседование с ним прошло хорошо, а стиль игры, которого он придерживается, похож на тот, что у «горожан».

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что переговоры находятся на финальном этапе, обсуждаются последние детали.

Мареска присоединился к тренерскому штабу «Ман Сити» летом 2022 года. Главным тренером он работал лишь однажды – с мая по ноябрь 2021 года в «Парме».

У Пепа новый ассистент: дважды брал Кубок УЕФА, тренировал Буффона, поднял молодежку «Сити». И да, он тоже лысый

Кто вместе с Гвардиолой превратил «Сити» в доминатора? Внешняя копия Пепа, первый тренер Месси и даже консильери

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12 комментариев

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Los Galácticos
Помощников Пепа разбирают как горячие пирожки, в следующем сезоне должен вернуть Лестер обратно в АПЛ и бороться против Артеты и Пепа за чемпионство :)
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Evil_Alastar
Создаёт легенд не только на поле🙂
+21
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depressrain
Он причём тоже лысый. Но насколько шарлатан вопрос еще)
+10
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stPieXIII
Академия Шарлатана дает очередные плоды
+9
-2
+7
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Ман Сити
Кто-то слышал чтобы помощник Клоппа стал тренером хотя бы какой-нибудь школы? В этом и разница между топ тренером и физруком. У Пепа каждый год помощники уходят в полне себе серьезные клубы.
+4
0
+4
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Эксперт Спортс
Ответ Los Galácticos
Помощников Пепа разбирают как горячие пирожки, в следующем сезоне должен вернуть Лестер обратно в АПЛ и бороться против Артеты и Пепа за чемпионство :)
Скоро во всех командах кроме Ливерпуля будут ученики Пепа. И Юрген будет биться в Английской Пеп Лиге.
+3
0
+3
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benjamin92
Все кто были рядом с Гвардиолой все эти годы - Артета, Компани, Мареска, Лильо, Должун - либо уже стали, либо могут стать очень хорошими тренерами
+2
0
+2
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Эксперт Спортс
Ответ benjamin92
Все кто были рядом с Гвардиолой все эти годы - Артета, Компани, Мареска, Лильо, Должун - либо уже стали, либо могут стать очень хорошими тренерами
Тут явно кто-то лишний
+2
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Виталий Ан
Надо бы Пепу включать свои проценты)). Схема рабочая.
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Мгер Цолакян
Какой же Пеп влиятельный
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Berendey V
Колония лысых захватывает АПЛ
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Спартак Уокер
Вернёт Лестер в АПЛ
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