В полуфинальных матчах Лиги Наций мы увидели настолько интригующие и захватывающие поединки, что они могли бы украсить решающие стадии любых турниров. Первый полуфинал между Нидерландами и командой Хорватии по качеству футбола уж точно может претендовать даже на финал чемпионата мира. Получается турнир, который задумывался как замена товарищеским матчам начинает привлекать все больше внимания. Команды откладывают в сторону эксперименты, играют основными составами. В связи с этим вполне можно было бы начинать турнир с более ранней стадии. Почему бы не ввести четвертьфинальные поединки, в них могли бы принимать участие по две первых команды из групп Лиги А. Как знать, может Лига Наций со временем даже создаст конкуренцию чемпионату Европы. Тем более это обеспеченной зрелище каждые два года, в котором принимают участие сильнейшие национальные сборные. Чиновникам УЕФА есть о чем подумать. Для той же сборной Хорватии победа может стать первой вообще во всех турнирах, при том что дважды подряд команда входит в тройку лучших на мировых первенствах. Победить пока не удается, а в данном случае самый короткий путь к успеху и первому трофею, тем более это поколение его заслужило. Вряд ли с этим согласятся испанцы, где новый тренер выстраивает новую команду, делает это с переменным успехом, но на победу они нацелены точно. Тем более это второй их финал за два года. Все четыре команды показали хороший футбол в полуфиналах, теперь болельщики ждут праздника от финальной игры, которая состоится в Роттердаме на стадионе Де Куйп, начало в 20:45 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

Хорватия

Болельщики хорватской сборной сетуют на то, что после ухода Луки Модрича все может развалиться. Сам он пообещал все рассказать о своем предполагаемом будущем после финального поединка. Он может еще на год остаться в мадридском «Реале», есть у него предложение и из Саудовской Аравии. Однако то, что он еще год, а то и не один, может играть на высоком уровне сомнений не вызывает. В матче с Нидерландами он отыграл почти все 120 минут и был одним из лучших на поле, как всегда руководил игрой и был мозгом этой команды.

В целом центр полузащиты у сборной Хорватии в лице Модрича, Матео Ковачича и Марцело Брозовича один из сильнейших в Европе, если не в мире. Иван Перишич на своем левом фланге как показывал высокую скорость в прежние годы, так и сейчас продолжает опасно атаковать. Сетования на то, что уйдут эти футболисты и им на смену никого нет, тоже не имеют под собой основания. Да в составе по-прежнему есть ветераны, но есть и новые таланты. Глядя на игру Луки Иванушеца, понимаешь, что смена поколений будет происходить плавно. Его передача на Марио Пашалича в случае со вторым голом заслуживает отдельного упоминания. Находясь в скоплении игроков обороны сборной Нидерландов, он сделал передачу именно такой силы, высоты и точности, какая нужна была для Пашалича, чтобы замкнуть ее в касание и отправить мяч в ворота.

В очередной раз следует отметить характер хорватов. Хозяева в последние десять минут устроили навал и сравняли счет на шестой компенсированной минуте. Психологическое преимущество в дополнительное время было на стороне команды Нидерландов, однако именно хорваты отправили в ворота хозяев два мяча и сняли вопросы о победителе. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Хорватии.

Лига Наций УЕФА. 14.06.2023, Нидерланды — Хорватия — 2 : 2 (д.в. 0 : 2 )

— 2 : 2 (д.в. 0 : ) Квалификация ЧЕ. 28.03.2023, Турция — Хорватия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 25.03.2023, Хорватия — Уэльс — 1 : 1

Чемпионат мира. 17.12.2022, Хорватия — Марокко — 2 : 1

— Марокко — : 1 Чемпионат мира. 13.12.2022, Аргентина — Хорватия — 0 : 3

Факты и цифры

Сборная Хорватии один раз становилась вице-чемпионом мира и дважды выигрывала бронзовые медали

В Лиге Наций хорваты до нынешнего сезона ни разу не заканчивали турнир в Лиге А на первом месте

Лучший бомбардир в истории команды Давор Шукер, на его счету 45 забитых мячей

Лука Модрич провел наибольшее число матчей за национальную команду — 162

Прогноз на матч Нидерланды – Италия

Испания

Сборная Испании затеяла перестройку, пусть и не сильно глубокую. Провалы на двух чемпионатах мира подряд заставили уйти в отставку главного тренера Луиса Энрике. Новым наставником был назначен другой Луис — де ла Фуэнте. Он мало знаком широкому кругу любителей футбола, ранее работал с «Атлетиком» из Бильбао и молодежными национальными командами, и это его первый большой вызов. С другой стороны, он хорошо знаком с практически каждым игроком своей команды, большинство их них проходили через юношеские команды.

Первые два матча не дали ответ на вопрос, какой теперь будет сборная Испании. Начало в новой европейской кампании выдалось хорошим, на своем поле удалось разгромить сборную Норвегии, но следом случилось поражение от шотландцев в гостях. Поэтому очень хотелось увидеть испанцев в финальном турнире Лиги Наций, особенно в матче против сборной Италии. На нее у «фурии рохи» после последнего чемпионата Европы вырос большой зуб. Там они проиграли в полуфинале по пенальти, и в итоге итальянцы выиграли турнир. Новый матч с Италией подопечные де ла Фуэнте начали очень активно, задавили ее прессингом и заставили ошибиться капитана Леонардо Бонуччи. Йереми Пино уже на третьей минуте открыл счет.

Реакция итальянцев понравилась, теперь уже они давили команду Испании и спустя восемь минут сравняли счет с пенальти. Более того, в первом тайме испанцы уступили в территории, что с этой командой случается очень редко. Однако во втором тайме на поле была фактически только одна команда. Испанцы заслужили победный год и второй раз сыграют в финале Лиги Наций. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Испании.

Лига Наций УЕФА. 15.06.2023, Испания — Италия — 2 : 1

— Италия — : 1 Квалификация ЧЕ. 28.03.2023, Шотландия — Испания — 2 : 0

— Испания — : 0 Квалификация ЧЕ. 25.03.2023, Испания — Норвегия — 3 : 0

— Норвегия — : 0 Чемпионат мира. 06.12.2022, Марокко — Испания — 0 : 0 (пен. 3 : 0)

— Испания — 0 : 0 (пен. : 0) Чемпионат мира. 01.12.2022, Япония — Испания — 2 : 1

Факты и цифры

Сборная Испании в 2021 году стала завоевала второе место в турнире Лиги Наций

Команда трехкратный чемпион Европы и чемпион мира 2010 года

Лучшим бомбардиром «фурии рохи» за всю историю является Давид Вилья, на его счету 59 забитых мячей

Серхио Рамос провел за сборную команду страны большее количество матчей, 180 раз он выходил на поле в национальной футболке

Прогноз на матч Хорватия — Испания

Независимая Хорватия существует чуть более тридцати лет, тем не менее за это время команды смогли провести между собой девять поединков. Вначале это были товарищеские матчи, а затем они начали встречаться в рамках европейских турниров. Преимущество по победам на стороне испанцев.

Победы Хорватии — 3

Победы Испании — 5

Ничьи — 1

Самая крупная победа Хорватии — 2 : 0

Самая крупная победа Испании — 6 : 0

Команды уже встречались в рамках Лиги Наций, они дважды сыграли на групповом этапе в Лиге А в первом розыгрыше турнира. Но самым памятным стал поединок в ⅛ финала Евро 2020, когда в основное время хорваты на последних минутах отыграли два мяча, но уступили в дополнительное время. Результаты пяти последних поединков команд перед вами.

Чемпионат Европы. 28.06.2021, Хорватия — Испания — 3 : 3 (пен. 0 : 2 )

— 3 : 3 (пен. 0 : ) Лига Наций. 15.11.2018, Хорватия — Испания — 3 : 2

— Испания — : 2 Лига Наций. 11.09.2018, Испания — Хорватия — 6 : 0

— Хорватия — : 0 Чемпионат Европы. 21.06.2016, Хорватия — Испания — 2 : 1

— Испания — : 1 Чемпионат Европы. 18.06.2002, Хорватия — Испания — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Хорватия — Испания

Обе команды показали очень уверенную игру в полуфинале. Особенно можно выделить физическое состояние игроков. Именно оно сыграло в пользу хорватов в дополнительное время и во втором тайме игры испанцев против команды Италии. Несмотря на то, что хорваты сыграли тридцать дополнительных минут, они и отдыхали на один день больше. Тем не менее букмекеры склоняются к победе «фурии рохи». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Хорватии — 3,90

Ничья — 3,50

Победа Испании — 2,04

Большой вопрос, сможет ли сборная Хорватии справиться с прессингом испанцев. С другой стороны, они могут терпеть и искать своего шанса. Большая вероятность того, что матч на закончится в основное время, предлагаем рассмотреть ставку на ничью в первые девяносто минут.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Хорватия – Испания