Где смотреть Сборная Хорватии – Сборная Испании, во сколько прямая трансляция матча, Лига наций УЕФА 18 июня
В воскресенье, 18 июня, сыграют сборная Хорватии и сборная Испании в финале Лиги Наций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «де Кейп» в Роттердаме.
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Хорватии – сборная Испании
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
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