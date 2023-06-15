Мбаппе о Макроне: «Президент не влияет на мою карьеру. Он хочет, чтобы я остался в Париже, я хочу остаться – мы на одной волне»
Килиан Мбаппе назвал Эммануэля Макрона своим единомышленником.
Ранее президент Франции заявил о намерении убедить форварда «ПСЖ» остаться в Лиге 1.
– Какое влияние имеет президент на ваше решение?
– Сегодня, в 2023 году, никакого влияния на мою карьеру нет.
Он хочет, чтобы я остался в Париже. Моя цель – остаться в Париже. Мы на одной волне, – сказал Мбаппе.
«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим
Я считаю, как вы считаете (с) 🤡
Вот и у Мбаппе одна волна после звонков Макрона
...
100 млн евро получает Киллиан Мбаппе
иначе давно свалил бы
с Парижа в Мадрид.