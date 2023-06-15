Мбаппе о Макроне: «Президент не влияет на мою карьеру. Он хочет, чтобы я остался в Париже, я хочу остаться – мы на одной волне»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Килиан Мбаппе назвал Эммануэля Макрона своим единомышленником.

Ранее президент Франции заявил о намерении убедить форварда «ПСЖ» остаться в Лиге 1.

– Какое влияние имеет президент на ваше решение?

– Сегодня, в 2023 году, никакого влияния на мою карьеру нет.

Он хочет, чтобы я остался в Париже. Моя цель – остаться в Париже. Мы на одной волне, – сказал Мбаппе.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

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22 комментария

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King_X
Напомнило легендарную фразу Газзаева в ответ на вопрос Президента:
Я считаю, как вы считаете (с) 🤡

Вот и у Мбаппе одна волна после звонков Макрона
+12
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+12
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DolJun
мбаппе и макрон на одной волне прям как месси и лапорта: один хотел сплавить месси из клуба, другой - оставил его наедине со своим рычагом)
+18
-8
+10
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Большой Сэми
Учитывая такие уверенные заявления с желанием остаться, из Мбаппе получится неплохой политик, если в итоге он все-таки уйдет летом из клуба))
+8
0
+8
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AlKRD
Ответ King_X
Напомнило легендарную фразу Газзаева в ответ на вопрос Президента: Я считаю, как вы считаете (с) 🤡 Вот и у Мбаппе одна волна после звонков Макрона
Гав гав гав?
+6
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Ноу криминалити
В данной ситуации нужен звонок другу
+2
-1
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Иван Петров
Ответ Большой Сэми
Учитывая такие уверенные заявления с желанием остаться, из Мбаппе получится неплохой политик, если в итоге он все-таки уйдет летом из клуба))
Мбаппе умный парень.
+1
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Иван Иванов
Ответ Иван Егурнов
президенту больше заняться нечем, кроме как карьерой одного из игроков сборной?
Марин Ле Пен, разлогинься! Мы тебя узнали.
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Altim
Ответ Пирс Морган
Мбаппе, моргни два раза, если тебя держат в заложниках
Тут ПСЖ должен моргать, а не Мбаппе. Тебе ли не знать, МОРГАН))
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Glukinho
Ответ King_X
Напомнило легендарную фразу Газзаева в ответ на вопрос Президента: Я считаю, как вы считаете (с) 🤡 Вот и у Мбаппе одна волна после звонков Макрона
до сих пор хочется помыться, как вспомню этот позор
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ноу криминалити
В данной ситуации нужен звонок другу
Эмануэль: Привет, оставайся

...

100 млн евро получает Киллиан Мбаппе
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Zonda Zonda
Можно перефразировать слова Мбаппе - платите мне как платят в Саудовской Аравии и я останусь.
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кто-то
«На мою карьеру влияют перспективы проекта, напарники и 100 млн. евриков»
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HI MARS
Жаль Мбаппе не россиянин.Какие там 100-200 миллионы,тут бы царь Кабаев ему бы район целый отдал,а может и область,Воронежскую какую-нибудь
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бесдомный понь
Макрон после училки хочет футболиста?
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Этот Райола хочет денег
Мбаппе- Я конечно патриот ПСЖ, хочу здесь остаться, выиграть несколько раз ЛЧ, способствовать развитию и росту рейтинга нашего чемпионата. Но вот скажите откровенно- я лучший игрок мира на данный момент? Лучший, спасибо. А разве лучший не должен иметь самую большую зарплату в мире? И в арабском мире тоже!...
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Иван Егурнов
президенту больше заняться нечем, кроме как карьерой одного из игроков сборной?
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Алексей Минин
Какой же развод шейхов на бабки)
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Romeo Yankovich
у меня ощущение, что дело в деньгах. шибко крепко вцепился Мбаппе за последний год контракта и шибко сильно захотел его продать ПСЖ, если слухи не врут. либо черепаха хочет потом контракт жирнее выбить, что не объясняет желание ПСЖ продать, либо дело в подъёмных, что многое объясняет, если они прописаны по сезонам. ситуация с Неймаром показательна. чёт всё такие мысли приходят
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Reims Start 2023
Ещё как влияет,
иначе давно свалил бы
с Парижа в Мадрид.
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Пирс Морган
Мбаппе, моргни два раза, если тебя держат в заложниках
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