Мбаппе о Макроне: «Президент не влияет на мою карьеру. Он хочет, чтобы я остался в Париже, я хочу остаться – мы на одной волне»

Килиан Мбаппе назвал Эммануэля Макрона своим единомышленником.

Ранее президент Франции заявил о намерении убедить форварда «ПСЖ» остаться в Лиге 1.

– Какое влияние имеет президент на ваше решение?

– Сегодня, в 2023 году, никакого влияния на мою карьеру нет.

Он хочет, чтобы я остался в Париже. Моя цель – остаться в Париже. Мы на одной волне, – сказал Мбаппе.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим