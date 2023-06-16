Лионель Месси: «Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека, а не только спортсмена»

Лионель Месси хочет, чтобы через 30 лет о нем вспоминали как о хорошем человеке.

«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.

Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – сказал форвард сборной Аргентины в эфире TV Publica.

Миллионы итальянцев живут в Аргентине и повлияли там на все сферы. А за Италию массово играют аргентинцы (у Месси и Марадоны тоже корни)