Лионель Месси: «Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека, а не только спортсмена»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси хочет, чтобы через 30 лет о нем вспоминали как о хорошем человеке.

«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.

Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – сказал форвард сборной Аргентины в эфире TV Publica.

Миллионы итальянцев живут в Аргентине и повлияли там на все сферы. А за Италию массово играют аргентинцы (у Месси и Марадоны тоже корни)

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Месси действительно запомнят не только как одного из величайших футболистов в истории футбола (на мой взгляд он лучший), но как и хорошего человека. Роналду на мой взгляд тоже запомнят, как хорошего человека, как бы к нему не относились, но все его последние конфликты связаны с его чрезмерной целеустремлённостью и тем, что он не смог принять свой уровень, а как человек он также очень добрый, а минусы есть у всех, и у Роналду, и у Месси.
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Belfast_Boy
Таким знаем Лео, таким и будем его помнить!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Именно таким его и запомнят,все топовые футболисты включая легенд Реала говорят о Лео только хорошее,и не только как о спортсмене,но и как о человеке,это и есть настоящее признание и величие,Месси легенда!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Насколько же его редкие интервью зрелые, умные, рассудительные. А теперь сравните их с вьюхами потухшей песочной фруктозы - сплошные позерские Я-Я-Я, пацанские цитаты Стэтхема, хейты в сторону команды, угрозы в стиле если бы все играли так как я в команде и прочее. Кстате Джорджина то тоже недалеко ушла - интересует только шмотки и красивая жизнь, интеллект не просматривается.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EminenceGrise
Ответ Fan of Sport
Месси действительно запомнят не только как одного из величайших футболистов в истории футбола (на мой взгляд он лучший), но как и хорошего человека. Роналду на мой взгляд тоже запомнят, как хорошего человека, как бы к нему не относились, но все его последние конфликты связаны с его чрезмерной целеустремлённостью и тем, что он не смог принять свой уровень, а как человек он также очень добрый, а минусы есть у всех, и у Роналду, и у Месси.
Роналду можно запомнить именно как очень хорошего спортсмена. Потому что как человек он не стоит запоминания.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Месси брат так и есть, ты хороший добрый человек и самый авторитетный в мире, ты наверное мог бы изменить мир к лучшему , в адекватный , но это конечно возможно небезопасно.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Самое интересное, что у Месси по сути за всю карьеру не было громких конфликтов.
Также отмечу, что за все годы соперничества между Месси и Роналду, они ни разу не сказали ничего личного про друг друга, они действительно уважают друг друга и я думаю они очень скоро, как говорил Роналду, встретятся в ресторане и обсудят их противостояние, это было бы действительно красиво, увидеть их совместное фото в дружеской атмосфера.
Какие же всё таки они оставили нам воспоминания, писал этот комментарий, и ностальгия, такого соперничества скорее всего больше и не будет, их уровень игры и статистика на пике карьеры всё прекрасно показывают, в общем спасибо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ Fan of Sport
Месси действительно запомнят не только как одного из величайших футболистов в истории футбола (на мой взгляд он лучший), но как и хорошего человека. Роналду на мой взгляд тоже запомнят, как хорошего человека, как бы к нему не относились, но все его последние конфликты связаны с его чрезмерной целеустремлённостью и тем, что он не смог принять свой уровень, а как человек он также очень добрый, а минусы есть у всех, и у Роналду, и у Месси.
Отличные слова, амиго, пожалуй лучше и не скажешь.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A K
❤️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
slow focus
ага, да. по человеческим качествам его превосходит только дружок агуэро да воротчик из этого же сброда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roflmac
А каким, собственно, человеком мы можем запомнить Месси... Максимально закрытая личность. Футболист - да! Безусловно, историческая личность. Но, как человек, хз...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Тебя так и запомнят.большинство людей, кроме гелевых. Гелевые те еще "люди" 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Ответ Человек1991
Месси брат так и есть, ты хороший добрый человек и самый авторитетный в мире, ты наверное мог бы изменить мир к лучшему , в адекватный , но это конечно возможно небезопасно.
Даже если представить, что Месси прочитает ваш комментарий и решится изменить мир к лучшему, что нужно будет ему предпринять. Остановить войны по всему миру Месси своими словами не сможет, он может отдать всё своё состояние бедным и сиротам, но этого не хватит даже на одну большую страну, Месси помогает людям, хотя мы даже не знаем про все его пожертвования, что на мой взгляд лучше.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M.Karaev
Ответ Fan of Sport
Месси действительно запомнят не только как одного из величайших футболистов в истории футбола (на мой взгляд он лучший), но как и хорошего человека. Роналду на мой взгляд тоже запомнят, как хорошего человека, как бы к нему не относились, но все его последние конфликты связаны с его чрезмерной целеустремлённостью и тем, что он не смог принять свой уровень, а как человек он также очень добрый, а минусы есть у всех, и у Роналду, и у Месси.
Самый адекватный комментарий об этих двух личностях на моей памяти, отвечаю )

Если что, я почти что персофан Криштиану, но всё расписано предельно уважительно и чётко.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Ответ corazón blanco
Отличные слова, амиго, пожалуй лучше и не скажешь.
Спасибо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий