Лионель Месси: «Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека, а не только спортсмена»
Лионель Месси хочет, чтобы через 30 лет о нем вспоминали как о хорошем человеке.
«Что бы ни происходило на твоем пути, всегда нужно стараться, и я надеюсь, что это станет не столько воспоминанием, сколько посланием новому поколению, которое так внимательно за мной следит, беспокоится обо мне, защищает меня.
Хочу, чтобы меня в первую очередь помнили как обычного человека, хорошего человека, а не только спортсмена», – сказал форвард сборной Аргентины в эфире TV Publica.
Миллионы итальянцев живут в Аргентине и повлияли там на все сферы. А за Италию массово играют аргентинцы (у Месси и Марадоны тоже корни)
Также отмечу, что за все годы соперничества между Месси и Роналду, они ни разу не сказали ничего личного про друг друга, они действительно уважают друг друга и я думаю они очень скоро, как говорил Роналду, встретятся в ресторане и обсудят их противостояние, это было бы действительно красиво, увидеть их совместное фото в дружеской атмосфера.
Какие же всё таки они оставили нам воспоминания, писал этот комментарий, и ностальгия, такого соперничества скорее всего больше и не будет, их уровень игры и статистика на пике карьеры всё прекрасно показывают, в общем спасибо.
Если что, я почти что персофан Криштиану, но всё расписано предельно уважительно и чётко.