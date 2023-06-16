Лионель Месси: «Без победы на ЧМ-2022 я бы уже ушел из сборной. Если бы я все выиграл с клубом, а с Аргентиной – нет, это означало бы, что мне чего-то недостает»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, что мог уйти из сборной Аргентины после ЧМ-2022.

«Я получил такое удовольствие от чемпионата мира потому, что знал, что он может стать моим последним. Честно говоря, думаю, что меня бы уже не было в национальной команде, если бы мы не стали победителями.

Не могло быть такого, что я все выиграл на клубном и индивидуальном уровне, но не добился победы в составе национальной сборной – это означало бы, что мне чего-то недостает.

Но сегодня я, будучи чемпионом мира, не могу уйти из сборной, я должен насладиться всем этим. Но я наслаждался этим и на турнире, я был совершенно спокоен, учитывая наш состав», – заявил форвард в эфире TV Publica.

Миллионы итальянцев живут в Аргентине и повлияли там на все сферы. А за Италию массово играют аргентинцы (у Месси и Марадоны тоже корни)

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38 комментариев

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rigobersong
Офигеть конечно, у Месси всего на 19 голов меньше Кринжа в сборной, при этом он младше и не играет постоянно с люксембургами, андоррами, эстониями, литвами, латвиями, лихтенштейнами и прочими карликами, даже сборная Панамы на их фоне это топ:) Надо бы Месси турне по прибалтии устроить по пяточку отгрузит Ларьку со шпротами:)))
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Том Мунтян
Ответ rigobersong
Красиво траллит португальского ноунейма:)
Чел, ты реально не задумывался, что ненавидишь Роналду сильнее, чем любишь Лео, и это ппц как странно?)
Я топлю за Мадрид, считаю Лео лучшим игроком в истории, меня вообще никак не напрягает это признать, в любой дискуссии заявляю об этом. Ты реально больной, это факт)
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Ready FoR WaR
Лучший ❤️
+16
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blaugrano
Величайший из всех, когда-либо игравших в футбол, не мог позволить себе уйти вот так, без главной вишенки на торте. Теперь его выдающаяся история обрела завершённость и в ней нет места недосказанности.
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Кашшай Чакырович
Как же Аргентина была хороша ,она постоянно атаковала и была агрессивной , не вспомню такую Аргентину ! Я кайфанул от такой Аргентины , даже в товарняках они бьются ,как можно не болеть за такую команду )
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Арыч Фаворитик
Одного до сих пор не могу понять, откуда у него было такое спокойствие на ЧМ и уверенность что он возьмет кубок?
Даже после Саудитов он говорил: Верьте в нас, эта команда не подведет!
Реально легенда
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Red_Marlboro_
От этого этого ЧМ все получили удовольствие,кроме фанатов пластиковой куклы Эсмеральды 😃
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Человек1991
Месси: мне наверное будет трудно сыграть на Чемпионате Мира 2026 , в первую очередь из за возраста, но ещё рано думать об этом. Роналду: я буду готов сыграть на Чемпионате Мира 2026 , возраст ?? в 45 Баба ягодка опять ))
+11
-7
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Человек1991
Месси: мне наверное будет трудно сыграть на Чемпионате Мира 2026 , в первую очередь из за возраста, но ещё рано думать об этом. Роналду: я буду готов сыграть на Чемпионате Мира 2026 , возраст ?? в 45 Баба ягодка опять ))
Роналду: товарищеский матч с Андоррой? Я готов сразиться за честь Португалии
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Леня Клевер
Ответ Jamil Israfilov
А на ПСЖ с Месси? Или на Барсу последних лет с Месси? Или на ту же Аргентину до Катарского балагана?
Где бы и в какой форме не играл Месси, следить за этой игрой удовольствие. Наслаждайся чувак, таких лично на моей памяти футбольной не было и пока в перспективе не вижу. Уникальный контент
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Vinnipukh Vinni
Ответ Alex Rhea
Красава Лео, развёл шейхов на ручных судей на ЧМ, а потом кинул в первое же ТО))
Да, не то что лошки Мбаппе и Неймар.
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Том Мунтян
Ответ rigobersong
К тому же я кроме оскорблений от этой публике и не слышу, потому что вы слишком слабые и умеете только оскорблять, но надо понимать, что я слишком хорошо подготовлен психологически и могу в одиночку переиграть дешевую толпу:))
Клинический случай. Под вымышленным никнеймом пацан считает, что кого-то обыгрывает в комментариях. Ноу комментс...
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ironboy
Ответ Том Мунтян
Чел, ты реально не задумывался, что ненавидишь Роналду сильнее, чем любишь Лео, и это ппц как странно?) Я топлю за Мадрид, считаю Лео лучшим игроком в истории, меня вообще никак не напрягает это признать, в любой дискуссии заявляю об этом. Ты реально больной, это факт)
У парня хромосомы не хватает ( возможно даже неск), а ты его сразу в больные записал..одобряю
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инок
Смотреть на сборную Аргентину с Месси сплошное удовольствие, надо сказать спасибо Скалони за чемпионскую сборную, без его работы это было бы нереально.
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pont77
Там аргентинцы плачутся из за того, что его не будет на следующем ЧМ. Они уверены, что он и через 4 года даст всем прикурить.

Вот таким нужно остаться в памяти людей. С ощущением, что он ещё мог бы, что рано, рано ушёл.
Вот почему его решение покинуть Европу сейчас - верное.
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гель кристины
Выиграй Месси в 2014, это было бы не то
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leon01
у тебя комплект,вот я вынужден играть фифа с псж из за тебя...вот беда...может кто подскажет обещали чемп мира в фифа 23,но не видать
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rej1sta
Ответ Арыч Фаворитик
Одного до сих пор не могу понять, откуда у него было такое спокойствие на ЧМ и уверенность что он возьмет кубок? Даже после Саудитов он говорил: Верьте в нас, эта команда не подведет! Реально легенда
Просто он прекрасно понимал на что эта команда способна, и что поражение от СА не было определяющим для Аргентины. После Кубка Америки было понятно, что эта сборная на многое способна.
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AnMe
Ответ Арыч Фаворитик
Одного до сих пор не могу понять, откуда у него было такое спокойствие на ЧМ и уверенность что он возьмет кубок? Даже после Саудитов он говорил: Верьте в нас, эта команда не подведет! Реально легенда
Скалони, вроде, тоже говорил что-то про его хладнокровность и спокойствие. Перед каким-то матчем он (чм или копа) нервничал и связался с Лео, а Лео в свою очередь вселял в тренера спокойствие и уверенность. Типа расслабься, мы сделаем то, что умеем делать.
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Ilya Petrov
Щас начнётся тут про безлимитные левые пенки и что Аргентине буквально ковровую дорожку к финалу подстелили, а вообще на самом деле это Ди Мария затащил, а Месси забрал у него всю славу.
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нелюбитель футбола
Всё, что не делается - к лучшему... Месси - ЧМ и спокойствие, балласту - слёзы и 🐪🐪... Замечательно и справедливо ... Но это ещё не точка... 😄..
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Muhammad Juraev
Поклонницы вечно второго фрукта всех яро минусуют 🤣
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