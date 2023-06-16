Лионель Месси: «Без победы на ЧМ-2022 я бы уже ушел из сборной. Если бы я все выиграл с клубом, а с Аргентиной – нет, это означало бы, что мне чего-то недостает»
Лионель Месси рассказал, что мог уйти из сборной Аргентины после ЧМ-2022.
«Я получил такое удовольствие от чемпионата мира потому, что знал, что он может стать моим последним. Честно говоря, думаю, что меня бы уже не было в национальной команде, если бы мы не стали победителями.
Не могло быть такого, что я все выиграл на клубном и индивидуальном уровне, но не добился победы в составе национальной сборной – это означало бы, что мне чего-то недостает.
Но сегодня я, будучи чемпионом мира, не могу уйти из сборной, я должен насладиться всем этим. Но я наслаждался этим и на турнире, я был совершенно спокоен, учитывая наш состав», – заявил форвард в эфире TV Publica.
Миллионы итальянцев живут в Аргентине и повлияли там на все сферы. А за Италию массово играют аргентинцы (у Месси и Марадоны тоже корни)
Я топлю за Мадрид, считаю Лео лучшим игроком в истории, меня вообще никак не напрягает это признать, в любой дискуссии заявляю об этом. Ты реально больной, это факт)
Даже после Саудитов он говорил: Верьте в нас, эта команда не подведет!
Реально легенда
Вот таким нужно остаться в памяти людей. С ощущением, что он ещё мог бы, что рано, рано ушёл.
Вот почему его решение покинуть Европу сейчас - верное.