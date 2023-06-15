Месси о том, почему не планирует играть на ЧМ-2026: «Будет трудно из-за возраста. Еще рано думать об этом»

Лионель Месси объяснил, почему не планирует играть на ЧМ-2026.

Ранее форвард сборной заявил, что чемпионат мира-2022 был последним для него.

«То, что я сказал, – это нормально. Из-за возраста и времени проведения мне будет трудно [сыграть там].

Есть отборочные матчи, Кубок Америки, еще слишком рано, чтобы думать о чемпионате мира», – сказал после матча против сборной Австралии (2:0).