Месси о том, почему не планирует играть на ЧМ-2026: «Будет трудно из-за возраста. Еще рано думать об этом»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси объяснил, почему не планирует играть на ЧМ-2026.

Ранее форвард сборной Аргентины заявил, что чемпионат мира-2022 был последним для него. 

«То, что я сказал, – это нормально. Из-за возраста и времени проведения мне будет трудно [сыграть там].

Есть отборочные матчи, Кубок Америки, еще слишком рано, чтобы думать о чемпионате мира», – сказал Месси после матча против сборной Австралии (2:0).

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23 комментария

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Andrey Ashhabadskiy
Сколько тут 🤡 которые до сих пор не могут успокоиться что Лео Месси чемпион мира!
+14
-3
+11
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Spartan_big_bang
В самый раз думать, так накрутить, даже руки не остановили! Лучший дриблер, да что там, просто лучший!
https://www.youtube.com/watch?v=dZbDzpiU6aA
+8
0
+8
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Катя Авейру.
Ответ David Aprasidze
Лукавит. Разве можно за 3 года разучиться бить пенальти?
Разве можно за 3 года развалить три клуба?
+13
-5
+8
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Red_Marlboro_
Ответ Великий Алонсо
Оно и понятно. Месси всего лишь пузатый лилипут, не атлет как Криштиану. Роналду до сих пор как терминатор - накачанный, сильный и быстрый.
🤡🤡🤡 Может Аравийская принцесса Эсмеральда ещё и бессмертная,а? 😃
+11
-4
+7
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Oleg
Если Аргентина защитит титул в 2024 думаю у Лео будут эмоции и желание продолжать, вплоть до 2026 на ЧМ.

Смотреть Аргентину одно удовольствие, спасибо Скалони за чемпионскую сборную, без его кропотливой работы это было бы нереально.
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Uragan Boy
думаю Месси будет играть на чемпионате мира
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Экспертное мнение
Сказал игрок, который по 4 соперников накручивает и имеет стату 21+20 в прошедшем сезоне)) Лучший ассистент чемпионата Франции, обычно после такого уходят на повышение в более топовые лиги, как Азар, Жиру и прочие.
+6
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rej1sta
Ответ Spartan_big_bang
В самый раз думать, так накрутить, даже руки не остановили! Лучший дриблер, да что там, просто лучший! https://www.youtube.com/watch?v=dZbDzpiU6aA
Сумасшедший.
Рано он уехал все таки…
+4
0
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Ben Shelton
Ответ Великий Алонсо
Оно и понятно. Месси всего лишь пузатый лилипут, не атлет как Криштиану. Роналду до сих пор как терминатор - накачанный, сильный и быстрый.
Роналду ещё и красивый и желанный фрукт
+4
-1
+3
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Tristan...
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
По факту , в возрасте роналду уже не исключено что месси даже закончит карьеру никому не удастся сохранить такую физ форму как криштиану в таком возрасте (ибрагимович исключение) будет интересно посмотреть на Криштиану на Евро , а потом уже и На ЧМ 2026
Это что за физ форма такая мощная раз в Европе никому не нужен оказался?
+3
0
+3
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Oleg
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
По факту , в возрасте роналду уже не исключено что месси даже закончит карьеру никому не удастся сохранить такую физ форму как криштиану в таком возрасте (ибрагимович исключение) будет интересно посмотреть на Криштиану на Евро , а потом уже и На ЧМ 2026
Уже видели его форму на ЧМ 2022.
Скамейка, позор, крах.
Физрук Мартинес ничего не поменяет, он смог Бельгию угробить, так же будет и с Португалией.
+3
0
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corazón blanco
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
По факту , в возрасте роналду уже не исключено что месси даже закончит карьеру никому не удастся сохранить такую физ форму как криштиану в таком возрасте (ибрагимович исключение) будет интересно посмотреть на Криштиану на Евро , а потом уже и На ЧМ 2026
Модрич, может быть и на атлет, как Роналду. Но в прекрасной физической форме, вчера провел свой 65-й матч в сезоне и был лучшим на поле в составе сборной Хорватии. В каждом матче пашет на всех участках поля.
+2
-1
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Ярик01
39 лет стукнет как раз, вполне можно поиграть
0
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