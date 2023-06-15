Месси о том, почему не планирует играть на ЧМ-2026: «Будет трудно из-за возраста. Еще рано думать об этом»
Лионель Месси объяснил, почему не планирует играть на ЧМ-2026.
Ранее форвард сборной Аргентины заявил, что чемпионат мира-2022 был последним для него.
«То, что я сказал, – это нормально. Из-за возраста и времени проведения мне будет трудно [сыграть там].
Есть отборочные матчи, Кубок Америки, еще слишком рано, чтобы думать о чемпионате мира», – сказал Месси после матча против сборной Австралии (2:0).
https://www.youtube.com/watch?v=dZbDzpiU6aA
Смотреть Аргентину одно удовольствие, спасибо Скалони за чемпионскую сборную, без его кропотливой работы это было бы нереально.
Рано он уехал все таки…
Скамейка, позор, крах.
Физрук Мартинес ничего не поменяет, он смог Бельгию угробить, так же будет и с Португалией.