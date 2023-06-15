Джуд Беллингем: «У меня чуть сердце не остановилось, когда узнал об интересе «Реала». По телу побежали мурашки»

Джуд Беллингем рассказал, как отреагировал на первоначальный интерес «Реала».

«Я всегда знал, что мною интересуются в Англии, это было нормально. Но я был немного удивлен, когда мой отец сел рядом и сказал: «Тобой интересуется « ». Это было 12 или 15 месяцев назад.

По телу побежали мурашки, мое сердце чуть не остановилось. Такого не ожидаешь, когда растешь, не ожидаешь, что будешь играть за такую команду», – сказал полузащитник, купленный у «Боруссии» Дортмунд.

Беллингем о «Боруссии»: «Пришел мальчиком, ухожу мужчиной. В сердце всегда будет место для этого клуба»