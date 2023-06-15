Джуд Беллингем: «У меня чуть сердце не остановилось, когда узнал об интересе «Реала». По телу побежали мурашки»
Джуд Беллингем рассказал, как отреагировал на первоначальный интерес «Реала».
«Я всегда знал, что мною интересуются в Англии, это было нормально. Но я был немного удивлен, когда мой отец сел рядом и сказал: «Тобой интересуется «Реал». Это было 12 или 15 месяцев назад.
По телу побежали мурашки, мое сердце чуть не остановилось. Такого не ожидаешь, когда растешь, не ожидаешь, что будешь играть за такую команду», – сказал полузащитник, купленный у «Боруссии» Дортмунд.
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