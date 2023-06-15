Джуд Беллингем: «У меня чуть сердце не остановилось, когда узнал об интересе «Реала». По телу побежали мурашки»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал, как отреагировал на первоначальный интерес «Реала».

«Я всегда знал, что мною интересуются в Англии, это было нормально. Но я был немного удивлен, когда мой отец сел рядом и сказал: «Тобой интересуется «Реал». Это было 12 или 15 месяцев назад.

По телу побежали мурашки, мое сердце чуть не остановилось. Такого не ожидаешь, когда растешь, не ожидаешь, что будешь играть за такую команду», – сказал полузащитник, купленный у «Боруссии» Дортмунд.

Беллингем о «Боруссии»: «Пришел мальчиком, ухожу мужчиной. В сердце всегда будет место для этого клуба»

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22 комментария

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Кокич
Джуд Беллингем: «У меня чуть сердце не остановилось, когда узнал про группу «Сплин»
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corazón blanco
Ответ Михо
Должно получиться у него в Реале. Слежу за Бундеслигой и видел много его матчей, я в восторге. Быстрый, резкий, отлично атакует и неплохо защищается, пас, удар, все есть. Лидерские качества на высоте, был капитаном Боруссии в 19 лет, это о многом говорит. Жаль конечно что перешел не в Баварию😃 но удачи ему в Реале, мне кажется может стать лидером клуба на годы
Да вообще Мадрид очень грамотно проводит постепенную смену поколений, особенно в линии полузащиты В 2021 году - купили Камавингу, в прошлом году купили Тчуамени, сейчас вот Джуда. Еще есть Вальверде. Конечно заменить Модрича и Крооса будет невероятно сложно, эти парни подняли очень высоко планку, одни из лучших полузащитников 21 века, но за центр поля переживать я думаю не стоит.
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Михо
Должно получиться у него в Реале. Слежу за Бундеслигой и видел много его матчей, я в восторге. Быстрый, резкий, отлично атакует и неплохо защищается, пас, удар, все есть. Лидерские качества на высоте, был капитаном Боруссии в 19 лет, это о многом говорит. Жаль конечно что перешел не в Баварию😃 но удачи ему в Реале, мне кажется может стать лидером клуба на годы
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kos.vohrt
Ответ Кокич
Джуд Беллингем: «У меня чуть сердце не остановилось, когда узнал про группу «Сплин»
Остановилось, отдышалось немного - и снова пошло.
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Акира_1
А разве он не Ливерпулю предпочтение отдавал?
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DolJun
Ответ rigobersong
Поэтому не вышел на чемпионский матч, считай завершил свою карьеру как Азар и Кака!:) Позор, который будут выгорачивать только мадридисты!:))
или как гетце, которому лысый физрук в баварии карьеру заруинил)
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savik-A.M.
Ответ Кокич
Джуд Беллингем: «У меня чуть сердце не остановилось, когда узнал про группу «Сплин»
Отдышалось не много, и снова пошло)
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kreator.vvv
Ответ cektor
Сказочно заливает
до мурашек?)))
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& Co1366
Ответ SaH4r.
удачи Джуду во вражеском Реале. Кто-то из полузащиты должен составить конкуренцию нашим ПедриГави
Враги - на поле боя, на футбольном поле они соперники, как-то так получается.
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f0rmoceft
Ответ Акира_1
А разве он не Ливерпулю предпочтение отдавал?
В прессе много чего пишут, вероятно это была утка
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Михо
Ответ David Aprasidze
Нури Шахин переходил лучшим игроком Бундеслиги
Верно. Надеюсь у Джуда получится лучше, судьба Шахина это же не приговор всем остальным)
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David Aprasidze
Ответ Михо
Должно получиться у него в Реале. Слежу за Бундеслигой и видел много его матчей, я в восторге. Быстрый, резкий, отлично атакует и неплохо защищается, пас, удар, все есть. Лидерские качества на высоте, был капитаном Боруссии в 19 лет, это о многом говорит. Жаль конечно что перешел не в Баварию😃 но удачи ему в Реале, мне кажется может стать лидером клуба на годы
Нури Шахин переходил лучшим игроком Бундеслиги
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DolJun
Ответ Ansu Fati
Там один американский инвестор целый твой любимый клуб заруинил, а ты все обижен на Пепа, который всего лишь периодически выносит синих))
ты о чем?)
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DolJun
Ответ rigobersong
Погромче, а то с 12го места плохо слышно:)
таблицу глянь, эйнштейн)
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rigobersong
Ответ DolJun
или как гетце, которому лысый физрук в баварии карьеру заруинил)
Погромче, а то с 12го места плохо слышно:)
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Roman Bukhantsov
И штаны стали мокрыми, пролил кофе на радостях
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mqh9pzrxgf
Да щас будут рассказы о мечтах и детстве)
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