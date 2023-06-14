«Бавария» может купить Кайседо, передумав брать Райса. Тухелю хавбек «Брайтона» не очень нужен

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Брайтон Томас Тухель Мойсес Кайседо Футбол

Побороться за Мойсеса Кайседо может «Бавария».

Как сообщает Sky Sport Deutschland, отказавшись от намерения подписать хавбека Деклана Райса, мюнхенцы не передумали подписывать опорного полузащитника. Футболист «Брайтона» включен в список целей чемпионов Германии.

В то же время отмечается, что у главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля другие планы на эту позицию, в связи с чем он не призывает руководство заключить сделку с командой АПЛ.

Кайседо обойдется покупателям значительно дороже 50 млн евро. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Михо
Как можно брать игрока, который не нужен тренеру? Ули и Калле вернулись, бардака больше не будет!
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Mr@k
Заголовок зе бест- в стиле Баварии
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alexis2020
Представляю полузащиту Киммих-Кайседо-Мусиала
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Михо
Как можно брать игрока, который не нужен тренеру? Ули и Калле вернулись, бардака больше не будет!
Зимой решили так значит) Как раз прозрачный вброс про Кайседо в Лейпциг (ага) 31 января был. Лаймер может тоже не особо нужен уже
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Пирс Морган
Тухель опять скамейку сломает
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Just
Ответ Михо
Как можно брать игрока, который не нужен тренеру? Ули и Калле вернулись, бардака больше не будет!
Ты как будто сегодня начал болеть за Баварию, всегда так было и будет, тренер не мог вмешиваться в трансфер, а лишь предлагал свои предпочтения, с возвращениием Румменигге эта концепция лишь усилится
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Владимир Владимирович
Бедный Брайтон щас расстащят. Маккалистер ушёл, Кайседо тоже уйдёт, потом и за Эступинаном Первисом и Каору Митома начнут охотиться, плюс багаж Гремма Поттера закончится
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Just
Такое ощущение что менеджмент Баварии просто одни прогульщики, сколько трансферов было и все провальные, Эрнандес-80млн,Сане-60млн,Саншешь-40млн,Мане-32млн+9 с бонусами,Нагельсманн 25млн и увольнение, Забитцер 15млн, при чём первые двое никчёмны если быть откровенными,травмы и убогие выходки у Сане с космической зп, итого 250млн в воздух за последние 5-6 сезона
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<~Inter~>
Ответ Михо
Как можно брать игрока, который не нужен тренеру? Ули и Калле вернулись, бардака больше не будет!
Так в Баварии вроде только Пепа слушали, а остальные тренеры никогда не определяли все трансферные цели
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