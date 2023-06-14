«Бавария» может купить Кайседо, передумав брать Райса. Тухелю хавбек «Брайтона» не очень нужен
Побороться за Мойсеса Кайседо может «Бавария».
Как сообщает Sky Sport Deutschland, отказавшись от намерения подписать хавбека Деклана Райса, мюнхенцы не передумали подписывать опорного полузащитника. Футболист «Брайтона» включен в список целей чемпионов Германии.
В то же время отмечается, что у главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля другие планы на эту позицию, в связи с чем он не призывает руководство заключить сделку с командой АПЛ.
Кайседо обойдется покупателям значительно дороже 50 млн евро. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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